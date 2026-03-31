விஜய் மீது வழக்குப்பதிவு! அதுவும் இந்த ஒரு காரணத்திற்காகவா? முழு விவரம்!

தேர்தல் பிரச்சாரத்தின் முதல் நாளிலேயே விஜய் மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. தேர்தல் விதிமுறைகளை மீறி செயல்பட்டதாக கூறி, சென்னை காவல்துறையினர் விஜய் மீது 5 பிரிவுகளின் கீழ் வழக்கு பதிவு செய்துள்ளனர்.  

Written by - RK Spark | Last Updated : Mar 31, 2026, 08:06 AM IST
2026 சட்டமன்ற தேர்தலுக்கு இன்னும் இரண்டு வாரங்களே உள்ள நிலையில், தமிழக அரசியல் களம் பரபரப்பாக இயங்கி கொண்டிருக்கிறது. நேற்று வேட்புமனு தாக்கல் தொடங்கிய நிலையில், தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் தனது வேட்புமனுவை தாக்கல் செய்தார். சென்னையில் உள்ள பெரம்பூர் மற்றும் திருச்சி கிழக்கு ஆகிய இரண்டு தொகுதிகளில் விஜய் போட்டியிடுகிறார். முதலாவதாக பெரம்பூர் தொகுதியில் தனது வேட்புமனுவை தாக்கல் செய்தார். அவருடன் கட்சியின் பொதுச்செயலாளர் புஸ்ஸி ஆனந்தும் சென்றிருந்தார். அதே நேரத்தில் கொளத்தூர் தொகுதியில் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினும் தனது வேட்புமனுவை தாக்கல் செய்தார். இருவரும் ஒரே நேரத்தில் வேட்புமனு தாக்கல் செய்தது பலருக்கும் ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தியது. வேட்புமனு தாக்கல் செய்த விஜய், பெரம்பூரில் தனது முதல் தேர்தல் பிரச்சாரத்தை தொடங்கினார். இந்த நிலையில், தேர்தல் பிரச்சாரத்தின் முதல் நாளிலேயே விஜய் மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. தேர்தல் விதிமுறைகளை மீறி செயல்பட்டதாக கூறி, சென்னை காவல்துறையினர் விஜய் மீது 5 பிரிவுகளின் கீழ் வழக்கு பதிவு செய்துள்ளனர். இது அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

விஜய்யின் சூறாவளி பிரச்சாரம் தொடக்கம்

வேட்புமனு தாக்கல் செய்வதற்கு முன்னதாகவே விஜய் பெரம்பூரில் பிரச்சாரம் செய்ய திட்டமிட்டிருந்தார். ஆனால் அதற்கு பல்வேறு தடைகள் விதிக்கப்பட்டதாக தமிழக வெற்றிக் கழகத்தினர் குற்றச்சாட்டை முன்வைத்தனர். பெரம்பூரில் விஜய் பிரச்சாரம் செய்யவிருந்த சாலையில் மாநகராட்சி ஊழியர்கள் வேண்டுமென்றே குழிகளை தோண்டி அனுமதி மறுக்கச்செய்துள்ளனர் என்று குற்றம் சாட்டினர். இதனை எதிர்த்து விஜய் நேரில் சென்று புகார் அளித்தார். தலைமை செயலகத்தில் உள்ள தமிழகத் தலைமை தேர்தல் அதிகாரியை சந்தித்துத் தனது புகாரை மனுவாக கொடுத்தார். சில அதிகாரிகள் ஆளுங்கட்சியின் ஆதரவுடன் செயல்படுவதாகவும் விஜய் குற்றம் சாட்டியிருந்தார். இதனை தொடர்ந்து தேர்தல் ஆணையம் நேரடியாக தலையிட்டு, பெரம்பூர் மற்றும் கொளத்தூர் தொகுதிகளில் விஜய் பிரச்சாரம் செய்ய அனுமதி வழங்கியது. 

இதனை தொடர்ந்து, வேட்புமனுவை தாக்கல் செய்த பிறகு பெரம்பூரில் விஜய் பிரச்சாரம் மேற்கொண்டார். தேர்தல் ஆணைய அலுவலகத்திலிருந்து வெளியே வந்ததுமே தனது பிரச்சாரத்தை ஆரம்பித்தார். வழிநெடுகிலும் மக்கள் அலை திரண்டிருந்த நிலையில், அந்த கூட்டத்தை தாண்டி விஜய் பெரம்பூரில் பேசினார். பெரம்பூரில் பேசிய பிறகு, அடுத்ததாக கொளத்தூரில் பேசுவதற்காக தனது தேர்தல் பரப்புரை வாகனத்திலேயே விஜய் சென்றார். ஆனால் விஜய் செல்லும் வழியெங்கும் மக்கள் கூட்டம் நிரம்பி வழிந்ததால், அவரது வாகனம் மிகவும் மெதுவாகவே செல்லக்கூடிய நிலை ஏற்பட்டது. ஒருவழியாக கொளத்தூர் தொகுதியில் பிரச்சாரம் செய்யும் இடத்திற்கு விஜய் சென்றாலும், அதிகப்படியான மக்கள் கூட்டம் இருந்ததால் சிறிது நேரத்திலேயே தனது பரப்புரையை முடித்துக்கொண்டு அங்கிருந்து கிளம்பினார்.

விஜய் மீது வழக்குப்பதிவு

சென்னையில் பெரம்பூர், கொளத்தூர் மற்றும் வில்லிவாக்கம் ஆகிய இடங்களில் விஜய் பேச திட்டமிட்டிருந்த நிலையில், மக்களின் கூட்டம் அதிகமாக இருந்ததால் வில்லிவாக்கத்தில் அவர் பேசாமல் தனது பிரச்சாரத்தை முடித்துக்கொண்டார். இந்த நிலையில், விஜய்க்கு எதிராக தேர்தல் விதிமீறல் புகார் தற்போது எழுந்துள்ளது. கொளத்தூர் தொகுதியில் பிரச்சாரம் செய்தபோது தேர்தல் ஆணையத்தால் விதிக்கப்பட்ட கட்டுப்பாடுகளை விஜய் மீறியதாக புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. 

தேர்தல் ஆணையத்தின் விதிகளின்படி, பிரச்சாரம் செய்யும்போது ஒரு வேட்பாளர் அதிகபட்சமாக 5 ஒலிபெருக்கிகளை மட்டுமே பயன்படுத்த வேண்டும். ஆனால் விஜய் பிரச்சாரத்தின் போது சுமார் 30-க்கும் மேற்பட்ட ஒலிபெருக்கிகளை பயன்படுத்தியதாகவும், பொதுமக்களுக்கு இடையூறு ஏற்படுத்தியதாகவும் காவல்துறையிடம் புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் அடிப்படையில், தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் மீது ஐந்து பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. தேர்தல் நடத்தை விதிமுறைகள் அமலில் இருக்கும் போது, ஒரு மிகப்பெரிய கட்சி தலைவரின் மீது காவல்துறையினர் வழக்குப்பதிவு செய்திருப்பது அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் பேசுபொருளாக மாறியுள்ளது.

அடுத்து என்ன நடக்கும்?

விஜய் மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது ஆளுங்கட்சியின் சதியே என்று தமிழக வெற்றிக் கழகத்தினர் குற்றம் சாட்டி வருகின்றனர். முதல் நாளே விஜய்க்கு மக்கள் கொடுத்த அமோக வரவேற்பை பொறுத்துக்கொள்ள முடியாமல் தான் இதுபோன்று வழக்குகளை பதிவு செய்கின்றனர் என்றும், இதனை வைத்து விஜய்யை முடக்க முடியாது என்றும் தவெக தொண்டர்கள் கருத்து தெரிவித்து வருகின்றனர். இருப்பினும், இதுபோன்று விதிகளை மீறுபவர்கள் மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்படுவது வழக்கமான ஒன்றுதான் என்று காவல்துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. விஜய் அடுத்ததாக திருச்சி கிழக்கு தொகுதியில் தனது வேட்புமனுவை தாக்கல் செய்ய உள்ளார். அங்கும் இதே போன்ற மாபெரும் மக்கள் சந்திப்பு மற்றும் பிரச்சாரங்களை அவர் நடத்த திட்டமிட்டுள்ளார் என்று கூறப்படுகிறது.

