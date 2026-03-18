கூட்டணி கிடையாது.. பாஜகவிற்கு டாடா! ஒரே போடாக போட்ட விஜய்

TN Assembly Election: பிரபல நடிகர் விஜய் கடந்த 2024 ஆம் ஆண்டு தமிழக வெற்றிக் கழகம் என்ற கட்சியை தொடங்கி வரும் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலை நோக்கி பயணித்து வருகிறார். இவரது வருகை பிரதான கட்சிகளான திமுக, அதிமுக போன்ற கட்சிகளுக்கு பீதியை கொடுத்திருக்கிறது. காரணம், வரும் சட்டமன்ற தேர்தலில் அவர் இளைஞர்களின் வாக்கை பெறுவார் என்றும் திமுக, அதிமுக வாக்குகளை பிரிப்பார் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
நான்கு முனை போட்டி
வழக்கத்தை போல் இல்லாமல், இம்முறை தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் நான்கு முனை போட்டியாக மாறி இருக்கிறது. மு.க. ஸ்டாலின் தலைமையிலான திமுக காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட 26 கட்சிகளுடன் கூட்டணி அமைத்திருக்கிறது. மறுபக்கம் எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையிலான அதிமுக பாஜக, அன்புமணி பாமக, அமமுக, புதிய நீதி கட்சி என பல்வேறு கட்சிகளை சேர்த்து தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியை உருவாக்கு வரும் சட்டமன்ற தேர்தலை எதிர்கொள்ள இருக்கிறது. சீமான் தலைமையிலான நாம் தமிழர் கட்சி வழக்கம் போல் தனித்தே போட்டியிடுகிறது. விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் தற்போதுவரை யாருடனும் கூட்டணி அமைக்காமல் இருந்து வருகிறது. இதன் மூலம் அக்கட்சி இத்தேர்தலை தனித்தே எதிர்கொள்ளும் என தெரிகிறது.
இருப்பினும், கடந்த சில நாட்களாக தமிழக வெற்றிக் கழகம் தலைவர் விஜய்யுடன் பாஜக கூட்டணி பேச்சுவார்த்தை நடத்தியதாக கூறப்பட்டு வந்தது. விஜய்க்கு துணை முதலமைச்சர் பதவி அல்லது எதிர்கட்சி தலைவர் போன்ற பதவிகளை தருவதாக பேச்சுவார்த்தை நடத்தியதாகவும் செய்திகள் வெளியாகி வந்தன. இந்த நிலையில், பாஜக கூட்டணி வதந்திகளுக்கு விஜய் நேரடியாக விளக்கம் அளித்திருக்கிறார்.
இஃப்தார் நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்ற விஜய்
தமிழக வெற்றிக் கழக தலைவர் விஜய் இன்று மார்ச் 18 செங்கல்பட்டு மாவட்டம் மாமல்லபுரத்தில் ரமலாம் பண்டிகையை முன்னிட்டு இஃப்தார் நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டார். இந்த நிகழ்ச்சியில் பேசிய விஜய், பாஜகவுடன் கூட்டணி தொடர்பான பேச்சுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்துள்ளார்.
மக்கள் டீம்
இஃப்தார் நிகழ்ச்சியில் பேசிய விஜய், நாம் அரசியலுக்கு வந்ததில் இருந்தே பல வதந்திகள் பரவி வருகிறது. நாம் அந்த டீம் இந்த டீம் என சொல்லி வருகிறார். ஆனால் நாம் எந்த டீமும் கிடையாது. மக்கள் டீம் என தெரிந்ததும் தற்போது அந்த கட்சியுடன் கூட்டணி இந்த கட்சியுடன் கூட்டணி என பொய் பிரச்சாரம் செய்கிறார்கள்.
தசார்பற்ற கொள்கையில் உறுதி
நான் ஒன்றை இங்கு சொல்லி கொள்ள விரும்புகிறேன். நாம் மதசார்பற்ற கொள்கையில் உறுதியுடன் இருக்கிறோம். இதில் எந்த சமரசமும் கிடையாது. நம்முடைய தலைமையில்தான் ஆட்சி என்பதில் எப்போதும் உறுதியாக இருக்கிறோம். முதல் மாநாட்டில் சொன்னதுபோல எதற்காகவும் எந்த சமரசமும் யாருடனும் கிடையாது. அனைவருக்கும் என்னுடைய ரமலான் நல்வாழ்த்துக்கள் என கூறினார்.
விஜய்யின் இந்த பேச்சு, தமிழக வெற்றிக் கழகம் பாஜகவுடன் கூட்டணி வைக்காது என்பது உறுதியாகி உள்ளது. அதனால் வரும் தேர்தலை தவெக தனித்தே எதிர்கொள்ளும் என தெரிகிறது.
மேலும் படிக்க: TVK Vijay: முதல்வர் பதவி வேண்டாம்! நிராகரித்த விஜய் - என்ன காரணம்? புதிய ட்விஸ்ட்!
மேலும் படிக்க: சினிமாவில் இருந்து விலகும் த்ரிஷா? ஏன் இவ்வளவு பெரிய முடிவு? காரணம் இதுதான்..
