  • “விஜய் எனக்கு எந்த கடனும் கொடுக்கவில்லை..” எஸ்.ஏ.சந்திரசேகர் சொன்ன முக்கிய தகவல்..

சில நாட்களுக்கு முன்பு, வேட்புமனு தாக்கல் செய்த போது, விஜய் தனது தந்தைக்கு ரூ.5 கோடி கடன் கொடுத்ததாக குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது. இதற்கு, அவரது தந்தையும் இயக்குநருமான எஸ்.ஏ.சந்திரசேகர் விளக்கம் கொடுத்திருக்கிறார்.  

Written by - Yuvashree | Last Updated : Apr 21, 2026, 01:31 PM IST
தமிழ் திரையுலகில் நடிகராக மட்டும் இருந்த விஜய், இப்போது தமிழக வெற்றிக்கழகம் எனும் கட்சியை ஆரம்பித்து, தமிழ்நாட்டில் பெரிதாக வளர்ந்து வரும் கட்சியாகவும் அதனை மாற்றியிருக்கிறார். இந்த கட்சியின் சார்பாக, அவர் வரும் சட்டமன்ற தேர்தலில் முதல்வர் வேட்பாளராக களம் காண இருக்கிறார். இதையடுத்து, இவரது சொத்து மதிப்பு குறித்த விஷயங்கள் வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. இது குறித்து எஸ்.ஏ.சந்திரசேகர் சமீபத்தில் ஒரு விளக்கத்தை கொடுத்திருக்கிறார். இது குறித்த முழு விவரத்தை, இங்கு பார்ப்போம்.

விஜய் சொத்து மதிப்பு:

விஜய், இந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் பெரம்பூர் மற்றும் திருச்சி கிழக்கு உள்ளிட்ட இரு தொகுதிகளில் போட்டியிருகிறார். இது குறித்து வேட்புமனு தாக்கல் செய்த போது, அவர் ஒரு தொகுதியில் ரூ.100 கோடி சொத்து மதிப்பை குறைத்து காட்டியது முறைகேடானது என சமீபத்தில் உயர் நீதிமன்றம் தெரிவித்திருக்கிறது. 

பெரம்பூர் மற்றும் திருச்சி கிழக்கு சட்டப்பேரவை தொகுதிகளில் போட்டியிடுவதற்காக, விஜய் வேட்புமனு தாக்கல் செய்த போது அவரது மனுவில் முன்னுக்கு பின் உரணான தகவல் இடம் பெற்றுள்ளதாக பெரம்பூர் வாக்காளரான விக்னேஷ் என்பவர் உயர்நீதிமன்றத்தில் மனுதாக்கல் செய்தார். பெரம்பூர் தொகுதியில் தாக்கல் செய்த வேட்பு மனுவில் சொத்துக்கணகை விஜய் மறைத்திருப்பதாகவும் அவர் குற்றம் சாட்டியிருந்தார். 

அந்த மனுவில், “பெரம்பூர் தொகுதியில் தாக்கல் செய்த வேட்பு மனுவில், தனது சொத்து மதிப்பு, 115 கோடியே 13 லட்சத்து 63 ஆயிரம் ரூபாய் என குறிப்பிட்டிருந்த விஜய், திரிஉச்சி கிழக்கு தொகுதிக்கான வேட்புமனுவில் 220 கோடியே 15 லட்சத்து 62 ஆயிரம் ரூபாய் என குறிப்பிட்டிருக்கிறார்.  

திருச்சி கிழக்கை விட, பெரம்பூரில் தாக்கல் செய்த வேட்புமனுவில் குறைவாக காட்டியது உண்மை தகவலை மறைத்ததற்கு சமம் என்றும், விஜய் தாக்கல் செய்த வேட்புமனுவில் தெரிவித்துள்ள சொத்து விவரங்கள் உண்மையானவையா இல்லையா என விசாரிக்க வருமான வரித்துறைகும், தேர்தல் ஆணையத்திற்கும் உத்தரவிட வேண்டும்” என்று அந்த மனுவில் கோரப்பட்டிருந்தது. 

இந்த வழக்கு, தலைமை நீதிபதி எஸ்.ஜே.தர்மாதிகாரி மற்றும் நீதிபதி ஜி.அருள்முருகன் அடங்கிய அமர்வுக்கு முன்பு விசாரணைக்கு வந்தது. ஒரு தொகுதியில் 100 கோடியை குறைத்து காட்டியது முறைகேடானது என நீதிபதிகள் தெரிவித்ததை அடுத்து, இந்த வழக்கு தொடர்பாக உத்தரவிடும் படி, வருமான வரித்துறைக்கு நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டனர். மேலும், இந்த விசாரணையை அடுத்த வாரத்திற்கு தள்ளி வைத்திருக்கின்றனர்.

குடும்பத்தினருக்கே கடனா..?

விஜய், வேட்புமனு தாக்கல் செய்திருந்த போது அதில் குடும்பத்தில் இருக்கும் சிலருக்கு கொடுத்த கடன் தொகைகள் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தன. மனைவி சங்கீதாவிற்கு ரூ.12.6 கோடி, தந்தை சந்திர சேகருக்கு ரூ.3.02 கோடி, தாய் ஷோபாவிற்கு ரூ.87.12 லட்சம், மகன் ஜேசன் சஞ்சய்க்கு ரூ.8.78 லட்சம், மகள் திவ்யாவிற்கு 4.6 லட்சம் கடன் உள்ளிட்ட பல விவரங்களை அவர் குறிப்பிட்டிருந்தார். இதை பார்த்தவர்கள், “விஜய் எப்படி தனது சொந்த குடும்பத்தினருக்கே கடன் கொடுத்தார்?” என்று கேள்வி எழுப்பினர்.

விஜய்யின் தந்தையும், இயக்குநருமான எஸ்.ஏ.சந்திரசேகர் இந்த சர்ச்சை தொடர்பாக விளக்கமளித்துள்ளார். “வங்கி கணக்கு புத்தகத்தில், தந்தைக்கு இவ்வளவு கொடுக்கிறேன் என்று எழுதியதை, தேர்தல் பிராமண பத்திரத்தில் தாக்கல் செய்திருக்கிறார். உடனே எல்லாரும் அதனை கடன் என தவறாக எழுதி, பரப்பி வருகின்றனர். ரூ.200 கோடி சம்பாதிக்கும் ஒரு பிள்ளை, அப்பாவுக்கு ரூ.5 கோடி கொடுக்க கூடாதா? அவர் கொடுத்தேன் என்றுதானே குறிப்பிட்டுள்ளார்..கடனாக கொடுத்தேன் என குறிப்பிடவில்லையே..” என்று கூறியிருக்கிறார்.

விவாகரத்து வழக்கு:

சட்டமன்றத் தேர்தல் நெருங்கி வரும் சூழலில், நடிகர் மற்றும் தவெக தலைவர் விஜய் - சங்கீதா இடையிலான விவாகரத்து வழக்கு, செங்கல்பட்டு குடும்ப நல நீதிமன்றத்தில் இன்று விசாரணைக்கு வந்தது .தேர்தலுக்கு இன்னும் ஒரு சில நாட்களே   உள்ள நிலையில் , இந்த வழக்கு பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியிருந்தது.இதனையடுத்து   நீதிமன்றம் ஏற்கனவே நேரில் ஆஜராக வேண்டும் என உத்தரவிட்டிருந்த நிலையில், தேர்தல் பிரச்சாரப் பணிகள் காரணமாக, விஜய் தரப்பில் காணொளி மூலம் ஆஜராக அனுமதி கோரி மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது.

சங்கீதா தனது மனுவில், திருமணத்திற்குப் புறம்பான உறவு மற்றும் மன ரீதியான துன்புறுத்தல் ஆகிய குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைத்துள்ளார். மேலும், நீலாங்கரை வீட்டில் வசிப்பதற்கான உரிமை மற்றும் ஜீவனாம்சம் தொடர்பான கோரிக்கைகளையும் அவர் வைத்துள்ளார்.​இந்த விவகாரம் தற்போதைய அரசியல் சூழலில் பல்வேறு விவாதங்களைஏற்படுத்தி உள்ளதால் வழக்கு ஜூன் 15 ஆம் தேதிக்குக்கு வழக்கு தள்ளி வைக்கப்பட்டது. அன்றைய தேதியில்தான், இந்த பிரச்சனைக்கு ஒரு முற்றுப்புள்ளி பிறக்கும் என்று கூறப்படுகிறது.

