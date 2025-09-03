English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

வருகிறது 'தளபதி டிவி'? சொந்தமாக சேனல்.. தவெக தலைவர் விஜய் மெகா பிளான்!

TVK Vijay Thalapathy Channel: தமிழக வெற்றி கழக தலைவர் விஜய் 'தளபதி டிவி' என சொந்தமாக சேனல் தொடங்க உள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. 

Written by - R Balaji | Last Updated : Sep 3, 2025, 05:36 PM IST
  • தமிழக வெற்றிக் கழகம்
  • கடந்த ஆண்டு தொடங்கப்பட்டது
  • இக்கட்சியின் 2வது மாநாடு சமீப்பத்தில் நடைபெற்றது

சினிமா துறையில் உச்சத்தில் இருக்கும் நடிகர் விஜய், அதை உதறிவிட்டு முழுமையாக அரசியலில் ஈடுபடப்போவதாக அவரே கூறி இருந்தார். தற்போது அவர் நடித்து வரும் ஜனநாயகன் படம் தான் கடைசி படமாக இருக்கும் என கூறப்படுகிறது. 

நடிகர் விஜய் கடந்த ஆண்டு பிப்ரவரியில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் என்ற கட்சியை தொடங்கி வரும் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலை நோக்கி பயணம் செய்து வருகிறார். இதுரை இரண்டு மாநில மாநாடுகளை நடத்தி இருக்கிறார். விக்கிரவாண்டியில் நடத்திய முதல் மாநாட்டிலும் சரி, மதுரை பாரபத்தியில் நடத்திய இரண்டாவது மாநாட்டிலும் சரி தங்களது எதிரிகள் பாஜக மற்றும் திமுக தான் என முழக்கமிட்டு வருகிறார் விஜய். 

3வது மாநாடு 

வரும் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் முக்கிய ஒரு கட்சியாக தமிழக வெற்றிக் கழகம் இருக்கும் என்றும் 8 முதல் 12% வரை வாக்குகளை பெறுவார் என்றும் கூறப்படுகிறது. ஜனநாயகன் படத்தின் வேலைகள் அனைத்தையும் விரைவில் முடித்துவிட்டு விரைவில் அவர் தமிழகம் முழுவதும் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு மக்களை சந்திப்பார் என கூறப்படுகிறது. அதே சமயம் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் 3வது மாநாடு விஜய் போட்டியிடும் தொகுதியில்தான் நடைபெறும் எனவும் தகவல்கள் வெளியாகி வருகிறது. 

தளபதி டிவி 

இந்த நிலையில், தமிழக வெற்றிக் கழகம் சார்பாக புதிய சேனல் ஒன்றை தொடங்க நடிகர் விஜய் திட்டமிட்டுள்ளாராம். அதாவது, ஒரு புதிய சேனலை தொடங்கி அதற்கு அனுமதி வாங்குவது கஷ்டம், அப்படி அனுமதி வாங்கினாலும், அதனை மக்கள் மத்தியில் கொண்டு போய் சேர்ப்பது கடினம் என்பதால், ஏற்கனவே உள்ள சேனலை வாங்கி பிரபலப்படுத்த முடிவு செய்துள்ளாராம். 

கேப்டன் டிவியை வாங்க திட்டம் 

விஜய்காந்த்தின் கேப்டன் டிவியை வாங்க பேச்சு வார்த்தை நடந்து வருவதாக கூறப்படுகிறது. ஒருவேளை கேப்டன் டிவியை வாங்க முடியவில்லை என்றால், வேறு ஏதாவது ஒரு சேனலை வாங்க திட்டமிட்டு இருப்பதாக தகவகள் வெளியாகி உள்ளது. அந்த டிவியை தளபதி என்ற பெயரில் நடத்தும் திட்டத்தின் விஜய் இருக்கிறாராம். மேலும், 2026 சட்டமன்ற தேர்தல் முன்பாக விஜய் பல அறிவிப்புகளை வெளியிட இருப்பதாகவும் கூறப்படுகிறது. 

விஜய் எங்கு போட்டியிடுவார்: குறிப்பாக அவர் நிற்கப்போகும் தொகுதியை விரைவில் அறிவிக்க இருக்கிறாராம். விஜய் தென் மாவட்டங்களில் போட்டியிட அதிக வாய்ப்புள்ளதாக சொல்லப்படுகிறது. நெல்லை, தூத்துக்குடி போன்ற இடங்களில் போட்டியிடலாம் என வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. 

மேலும் படிக்க: சென்னையில் 2 நாட்களுக்கு மழை.. தமிழகத்தில் எங்கெல்லாம் வாய்ப்பு.. வானிலை மையம் அறிவிப்பு!

மேலும் படிக்க: நிறைவேற்றப்பட்ட வாக்குறுதிகள்.. திராவிட மாடல் ஆட்சியாளர்கள் அஞ்சி ஓடுவது ஏன்? அன்புமணி!

