  • பாதிக்கப்பட்ட மக்களை சந்தித்த விஜய் - கொடுக்கப்பட்ட வாக்குறுதி! மகிழ்ச்சியில் குடும்பங்கள்!

பாதிக்கப்பட்ட மக்களை சந்தித்த விஜய் - கொடுக்கப்பட்ட வாக்குறுதி! மகிழ்ச்சியில் குடும்பங்கள்!

கரூர் துயரம் நிகழ்ந்து சரியாக ஒரு மாதம் நிறைவடைந்த நாளில், பாதிக்கப்பட்டவர்களை நேரில் சந்தித்து, அவர்களின் எதிர்காலத்திற்கான ஒரு நம்பிக்கையையும், உறுதியையும் தலைவர் விஜய் விதைத்துள்ளார்.

Written by - RK Spark | Last Updated : Oct 27, 2025, 02:05 PM IST
  • கல்வி, மருத்துவச் செலவு, வேலைவாய்ப்பு!
  • கரூர் துயரத்தில் பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்களுக்கு..
  • விஜய் உறுதியான வாக்குறுதி!

பாதிக்கப்பட்ட மக்களை சந்தித்த விஜய் - கொடுக்கப்பட்ட வாக்குறுதி! மகிழ்ச்சியில் குடும்பங்கள்!

தமிழகத்தையே உலுக்கிய கரூர் கூட்ட நெரிசல் சம்பவத்தில் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினரை, தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் இன்று நேரில் சந்தித்து ஆறுதல் கூறினார். சரியாக ஒரு மாதத்திற்கு பிறகு நிகழ்ந்த இந்த சந்திப்பின்போது, பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்களின் கண்ணீரை துடைப்பதுடன், அவர்களின் எதிர்கால வாழ்க்கைக்கான உறுதியான வாக்குறுதிகளையும் அவர் அளித்துள்ளார். கடந்த செப்டம்பர் 27ம் தேதி, கரூர் வேலுச்சாமிபுரத்தில் தவெக தலைவர் விஜய் பங்கேற்ற பரப்புரை கூட்டத்தில் ஏற்பட்ட கட்டுக்கடங்காத கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி, 41 பேர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர். இந்த துயர சம்பவத்தை தொடர்ந்து, காணொளி காட்சி மூலம் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு ஆறுதல் தெரிவித்திருந்த விஜய், அவர்களை நேரில் சந்திப்பதாகவும் உறுதியளித்திருந்தார்.

மேலும் படிக்க: மோந்தா புயல்.. சென்னையில் மிக கனமழை? வெதர்மேன் கொடுத்த அப்டேட்!

நேரில் சந்திப்பு!

ஆனால், மீண்டும் ஒரு பெரிய கூட்டம் கூடுவதை தவிர்க்கும் நோக்கில், விஜய்யை கரூருக்கு நேரில் சென்று சந்திக்க காவல்துறை அனுமதி வழங்கவில்லை என்று தவெக தரப்பில் கூறப்பட்டது. இதையடுத்து, பாதிக்கப்பட்ட குடும்பத்தினரையே சென்னைக்கு அழைத்து வந்து, தலைவர் விஜய்யை சந்திக்க வைப்பதற்கான ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டன. அதன்படி, இன்று அக்டோபர் 27 காலை தவெக நிர்வாகிகள், தங்களின் கார்களில் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் வீடுகளுக்கு சென்று, அவர்களை கரூருக்கு அழைத்து வந்தனர். அங்கிருந்து, ஐந்து சொகுசு பேருந்துகள் மூலம் உயிரிழந்த 37 பேரின் குடும்பங்களைச் சேர்ந்த 235 பேரும், மற்றும் பாதிக்கப்பட்ட ஈரோடு மாவட்டத்தை சேர்ந்த மூன்று குடும்பத்தினரும், சென்னைக்கு அருகில் உள்ள மாமல்லபுரத்திற்கு பாதுகாப்பாக அழைத்து வரப்பட்டனர்.

தனித்தனி சந்திப்பும், உறுதியான வாக்குறுதியும்

மாமல்லபுரத்தில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்த இடத்தில், தலைவர் விஜய், ஒவ்வொரு குடும்பத்தையும் தனித்தனி அறைகளில் சந்தித்து, அவர்களின் துக்கத்தில் பங்கெடுத்து, ஆறுதல் கூறினார். ஒவ்வொரு குடும்பத்தினரிடமும் தனிப்பட்ட முறையில் அவர்களின் கோரிக்கைகளையும், தேவைகளையும் கேட்டறிந்தார். அப்போது, வெறும் ஆறுதல் வார்த்தைகளோடு நிறுத்திக்கொள்ளாமல், அவர்களின் எதிர்கால வாழ்க்கைக்கான உறுதியான மூன்று முக்கிய வாக்குறுதிகளை விஜய் அளித்துள்ளார்.

1.  மருத்துவ செலவுகள்: காயமடைந்தவர்களின் அனைத்து மருத்துவ செலவுகளையும் தவெக ஏற்கும்.
2.  கல்வி செலவுகள்: உயிரிழந்தவர்களின் குழந்தைகளின் கல்வி கட்டணம் உள்ளிட்ட அனைத்து செலவுகளையும் தவெக ஏற்கும்.
3.  வேலைவாய்ப்பு: பாதிக்கப்பட்ட ஒவ்வொரு குடும்பத்திலும், தகுதிக்கேற்ப ஒருவருக்கு வேலைவாய்ப்பு வழங்கப்படும்.

இந்த உதவிகள் அனைத்தும், கட்சியின் தலைவர் என்ற முறையில், தனது தனிப்பட்ட பொறுப்பில் செய்து தரப்படும் என்று, விஜய் அந்த குடும்பத்தினரிடம் உறுதியளித்துள்ளார். கரூர் துயரம் நிகழ்ந்து, சரியாக ஒரு மாதம் நிறைவடைந்த நாளில், பாதிக்கப்பட்டவர்களை நேரில் சந்தித்து, அவர்களின் துயரத்தில் பங்கெடுத்ததுடன், அவர்களின் எதிர்காலத்திற்கான ஒரு நம்பிக்கையையும், உறுதியையும் தலைவர் விஜய் விதைத்துள்ளார். இது, வெறும் நிதியுதவியாக இல்லாமல், பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்களின் நீண்டகால நலனில் அவர் காட்டும் அக்கறையின் வெளிப்பாடாகவே பார்க்கப்படுகிறது.

மேலும் படிக்க: மோந்தா புயல் - இன்று இந்த 4 மாவட்டங்களுக்கு ஆரஞ்சு அலெர்ட்! வானிலை மையம் அறிவிப்பு!

