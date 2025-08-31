மாவட்டச் செயலாளர்களுக்கு விஜய் அதிரடி உத்தரவு! உடனே செய்ய அறிவுறுத்தல்!

தமிழக வெற்றிக் கழகம் தங்களது ஒவ்வொரு அரசியல் நகர்வுகளையும் மிகவும் சிந்தித்து சரியான முறையில் கொண்டு சென்று வருகின்றனர். சமீபத்தில் மதுரையில் நடைபெற்ற இரண்டாவது மாநில மாநாடு மிகப்பெரிய வெற்றி பெற்ற நிலையில் அடுத்தடுத்த பணிகளை தொடர்ந்து மேற்கொண்டு வருகின்றனர். மாநாட்டில் சில முக்கிய விஷயங்களை பற்றி விஜய் பேசியிருந்தார். அதில் அடுத்ததாக மக்களை சந்திக்க உள்ளதாக தெரிவித்திருந்தார். இதற்கான ஏற்பாடுகளும் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது.
விஜயின் சூறாவளி சுற்றுப்பயணம்
அடுத்த ஆண்டு தேர்தல் நடைபெற உள்ள நிலையில் இப்போது இருந்தே தமிழகம் முழுவதும் ஒவ்வொரு கிராமங்களுக்கும் செல்ல விஜய் திட்டமிட்டு இருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளது. சமீபத்தில் சுற்றுப்பயணத்திற்காக விஜய்க்கு தயாராகி கொண்டிருக்கும் வாகனத்தில் புகைப்படங்களும் வெளியாகி இருந்தது. இந்த மாதம் பெரியார் பிறந்தநாளன்று தனது சுற்றுப்பயணத்தை விஜயை தொடங்க உள்ளார் என்று தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளது. ஈரோட்டில் இருந்து முதல் சுற்றுப்பயணத்தை தொடங்க உள்ளதாகவும், தமிழக முழுவதும் மூன்று மாத காலத்திற்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்ள உள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது.
மூன்றாவது மாநாடு
தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் சார்பில் இதுவரை இரண்டு மாநில மாநாடுகள் நடைபெற்றுள்ள நிலையில் அடுத்ததாக மூன்றாவது மாநாட்டை நவம்பர் அல்லது டிசம்பர் மாதங்களில் கோவையில் நடத்த திட்டமிட்டு வருவதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. கொங்கு மண்டலத்தை குறிவைத்து அங்குள்ள வாக்காளர்களை கவரவை அந்த பகுதியில் மாநாடு நடத்த திட்டமிட்டுள்ளனர். இதற்கான அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பும் விரைவில் வெளியாக உள்ளது.
மாவட்டச் செயலாளர்களுக்கு உத்தரவு
கடந்த மாதம் புதிய வாக்காளர்களை இணைப்பதற்காகவும், பூத் கமிட்டியை முறைப்படுத்துவதற்காகவும் MY TVK என்ற செயலி அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. மாவட்ட செயலாளர்களின் தலைமையில் இந்த ஆப் மூலம் புதிய உறுப்பினர்கள் சேர்க்கப்பட்டு வருகின்றனர். 2 கோடி உறுப்பினர்களை டார்கெட்டாக வைத்து இந்த பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது. தற்போது தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் சார்பில் மாவட்ட செயலாளர் அவர்களுக்கு புதிய உத்தரவு பறந்துள்ளது.
அதன்படி 25 ஆயிரம் வாக்காளர்களுக்கு ஒரு ஒன்றிய செயலாளரை மாவட்டச் செயலாளர்கள் நியமனம் செய்ய வேண்டும் என்று உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. ஏற்கனவே ஒரு சட்டமன்ற தொகுதிக்கு ஒரு ஒன்றிய செயலாளர் இருந்த நிலையில், தொகுதி வாக்குச்சாவடி அடிப்படையில் ஒன்றிய செயலாளர் பதவியைப் பிரிக்க அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. விஜயின் சுற்றுப்பயணம் தொடங்குவதற்கு முன்பு இந்த பதவிகளை நியமனம் செய்ய மாவட்ட செயலாளர்களுக்கு தலைமை கழகம் உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது.
