அவ்ளோ வெறி மாப்பிள்ளைக்கு! போலீஸ் கையை கடித்து குதறிய தவெக தொண்டர்.. வைரல் வீடியோ

TVK Functionary Biting Police Hand: தருமபுரி மாவட்டம் பாலக்கோடு தக்காளி மார்க்கெட் அருகே தனியார் பார் ஒன்று செயல்பட்டு வருகிறது. இந்த மதுபானம் பார் பொதுமக்களுக்கு மிகவும் இடையூறாக இருப்பதாகவும், குழந்தைகளுக்கு அவ்வழியாக செல்வதாகவும் அப்பகுதி மக்கள் கூறினர். மேலும், இந்த மதுபான பாரை எடுக்க கூறியும் பொதுமக்கள் தொடர்ந்து கோரிக்கை வைத்து வருகின்றனர்.
போலீஸ் கையை கடித்து குதறிய தவெக தொண்டர்
எனவே, இந்த மதுபான பாரை அகற்ற கோரி, தமிழக வெற்றிக் கழகம் சார்பில் டிசம்பர் 7ஆம் தேதியான நேற்று போராட்டம் நடத்தப்பட்டது. தருமபுரி மாவட்ட செயலாளர் தாபா தலைமையில் இந்த போராட்டம் நடந்தது. இந்த போராட்டத்தில் நூற்றுக்கணக்கான தவெக தொண்டர்கள் கலந்து கொண்டனர். இந்த போராட்டத்தில் தவெக மாவட்ட செயலாளர் தாபா பேசிக் கொண்டிருந்தார். அப்போது, திடீரென மதுபான பார் முன்பு தவெக தொண்டர்கள் முற்றுகையிட்டனர்.
இதனால், போலீசாருக்கும், தவெக தொண்டர்களுக்கு இடையே தள்ளுமுள்ளு ஏற்பட்டது. அப்போது, அங்கிருந்த தவெக தொண்டர் ஒருவர் போலீசாரின் கையை கடித்து குதறியுள்ளார். அவர் காவலரின் கையை ஒன்றிரண்டு முறை கடித்துள்ளார். இதனால், அவர்கள் போலீசாரும் வலியால் கத்தியுள்ளார். இது சம்பந்தமான வீடியோவும் சமூக வலைதளத்தில் வெளியானது. இதற்கிடையில், டிஎஸ்பி சுந்தர்ராஜ் தவெக தொண்டர்களுடன் சமாதான பேச்சுவார்த்தை நடத்த முயன்றார்.
என்ன நடந்தது?
ஆனால், அப்போது தவெக தொண்டர்கள் காவல்துறையினர் இடையே மோதல் நிக்காததால், தவெக தொண்டர்களை திருமண மண்டபத்தில் அடைத்தனர். சிறிது நேரம் கழித்து அவர்களை விடுவித்தனர். ஆனால், தலைமை காவலர் அருள் என்பவரின் கையை தவெக தொண்டர் கடித்த வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வேகமாக பரவியது. இதனை அடுத்து, காவலரின் கையை கடித்த தவெக தொண்டரை போலீசார் கைது செய்தனர். அவர்க ஜெமினி என அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளார். மேலும், போலீசாரிடம் தள்ளுமுள்ளுவில் ஈடுபட்ட 5 பேரையும் போலீசார் கைது செய்துள்ளனர்.
காவலரின் கையை தவெக தொண்டர் கடித்த வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது. ஏற்கனவே, தமிழக வெற்றிக் கழக தலைவர் விஜய், தொண்டர்களுக்கு சுய கட்டுப்பாடு, சுய ஒழுக்கம் குறித்து பலமுறை அட்வைஸ் கொடுத்துள்ளார். இருப்பினும், அதனை தவெக தொண்டர்கள் முறையாக பின்பற்றப்படுவதில்லை. போராட்டத்தின்போது தடுப்பின் மீது ஏறி நிற்பது, அதனை உடைப்பது, மரத்தின் மீது ஏறுவது போன்ற வேலைகளை செய்து வருகின்றனர். தற்போது தவெக தொண்டர் காவலரின் கையை கடித்த சம்பவம், தொண்டர்களின் ஒழுக்கக் கட்டுப்பாடுகள் குறித்து மீண்டும் கேள்வியை எழுப்பி இருக்கிறது.
தொண்டர்களுக்கு விஜய் அறிவுரை
இதற்கிடையில், நாளை (டிசம்பர் 8) புதுச்சேரி உப்பளத்தில் காலை 10.30 மணிக்கு தமிழக வெற்றிக் கழகத் தலைவர் விஜய் தலைமையில் மக்கள் சந்திப்பு நிகழ்ச்சி நடைபெற உள்ளது. இதனையொட்டி, தமிழக வெற்றிக் கழகம் தொண்டர்கள் முக்கிய அறிவுரைகளை வழங்கியுள்ளது.
இதுகுறித்து வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில், கர்ப்பிணிப் பெண்கள், கைக்குழந்தையுடன் இருக்கும் சகோதரிகள், முதியவர்கள், உடல்நலம் குன்றியோர், பள்ளிச் சிறுவர், சிறுமியர், மாற்றுத் திறனாளிகள் ஆகியோர், நம் தலைவர் அவர்களின் மக்கள் சந்திப்பு நிகழ்ச்சியில் கலந்துகொள்வதற்கு அனுமதி இல்லை. நம் தலைவர் அவர்கள் மக்கள் சந்திப்பு நிகழ்ச்சிக்கு வரும் போதும், நிகழ்ச்சியை முடித்துவிட்டுச் செல்லும் போதும் அவரது வாகனத்தை இருசக்கர வாகனங்களிலோ அல்லது வேறு வாகனங்களிலோ பின்தொடர்வது, போக்குவரத்திற்கு இடையூறாகச் செயல்படுவது போன்ற செயல்களில் ஈடுபடுவதை அறவே தவிர்க்க வேண்டும். காவல் துறையின் வழிகாட்டு நெறிமுறைகளைப் பின்பற்றி, விதிகளுக்கு உட்பட்டு நடந்துகொள்ள வேண்டும். போக்குவரத்து விதிகளை முழுவதுமாகப் பின்பற்ற வேண்டும்.
மக்கள் சந்திப்பு நிகழ்ச்சி நடைபெறும் பகுதிகளில் உள்ள அரசு மற்றும் தனியார் கட்டடங்கள், காம்பவுண்ட் சுவர்கள், மரங்கள், வாகனங்கள் (பஸ், வேன், ஆட்டோ மற்றும் இருசக்கர வாகனங்கள்), கொடிக் கம்பங்கள் ஆகியவற்றின் மீது ஏறக் கூடாது. மின்விளக்குக் கம்பங்கள் (EB Lamp Posts), மின் கம்பங்கள் (EB Posts), மின்மாற்றிகள் (EB Transformers) ஆகியவற்றின் அருகில் செல்லக் கூடாது. சிலைகள் மற்றும் அவற்றைச் சுற்றி ஏதும் பாதுகாப்பு கிரில் கம்பிகள், தடுப்புகள் அமைக்கப்பட்டிருந்தால் அவற்றின் அருகில் செல்வதைத் தவிர்க்க வேண்டும் என கூறப்பட்டுள்ளது.
