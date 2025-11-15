English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • "உங்கள் வாக்குரிமை பறிபோகலாம்!" - விஜய் வெளியிட்ட பரபரப்பு வீடியோ!

"உங்கள் வாக்குரிமை பறிபோகலாம்!" - விஜய் வெளியிட்ட பரபரப்பு வீடியோ!

விஜய் வெளியிட்டுள்ள வீடியோ, வாக்காளர் பட்டியல் சரிபார்ப்பின் முக்கியத்துவம் குறித்த ஒரு மாபெரும் விழிப்புணர்வை மக்கள் மத்தியில் ஏற்படுத்தியுள்ளது. இது குறித்த முழு விவரங்களை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

Written by - RK Spark | Last Updated : Nov 15, 2025, 05:37 PM IST
  • விஜய் வீடியோ வெளியீடு.
  • SIR பணிகள் குறித்து பேசியுள்ளார்.
  • வீடியோ வைரல் ஆகி வருகிறது.

"உங்கள் வாக்குரிமை பறிபோகலாம்!" - விஜய் வெளியிட்ட பரபரப்பு வீடியோ!

தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவரும், பிரபல நடிகருமான விஜய், வாக்காளர் பட்டியல் சரிபார்ப்பு பணிகள் (SIR) குறித்து வெளியிட்டுள்ள ஒரு வீடியோ, தமிழக அரசியல் மற்றும் பொதுமக்களிடையே பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது. "தற்போது தமிழகத்தில் யாருக்கும் வாக்குரிமை இல்லை என்ற நிலை கூட வரலாம்" என்று அவர் தனது வீடியோவில் கூறியுள்ளது, இந்த விவகாரத்தின் தீவிரத்தை வெளிச்சம் போட்டுக் காட்டியுள்ளது.

மேலும் படிக்க | கல்லூரி மாணவரா நீங்கள்? மாதம் ரூ.25,000 உதவித்தொகை கிடைக்கும்! எப்படி விண்ணப்பிப்பது?

வீடியோவின் முக்கிய அம்சங்கள் என்ன?

சுமார் 9 நிமிடங்கள் 20 வினாடிகள் ஓடக்கூடிய இந்த வீடியோவில், விஜய் வாக்காளர் பட்டியல் சரிபார்ப்புப் பணிகளின் நடைமுறை சிக்கல்கள் மற்றும் அதனால் ஏற்படக்கூடிய அபாயங்கள் குறித்து விரிவாக பேசியுள்ளார். "நமக்கெல்லாம் ஓட்டு இருக்கிறது என்று நாம் நினைத்து கொண்டிருக்கிறோம். ஆனால், வீடு வீடாக நடக்கும் சரிபார்ப்பு பணிகளால், நம்மில் பலருக்கு வாக்களிக்கும் உரிமை இல்லை என்ற ஒரு சூழ்நிலை உருவாக வாய்ப்புள்ளது" என்று அவர் எச்சரித்துள்ளார்.

குறிப்பாக, அன்றாடம் வீட்டை பூட்டிவிட்டு வேலைக்குச் செல்லும் கோடிக்கணக்கான தொழிலாளர்கள் மற்றும் சாமானிய மக்கள், இந்த சரிபார்ப்பினால் தங்களது வாக்குரிமையை இழக்கும் அபாயம் அதிகம் இருப்பதாக விஜய் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார். அதிகாரிகள் சரிபார்ப்புக்காக வரும்போது, வீடு பூட்டியிருந்தால், அங்கு யாரும் வசிக்கவில்லை என்று கருதி, வாக்காளர் பட்டியலில் இருந்து அவர்களது பெயரை நீக்கிவிடும் அபாயகரமான சூழல் நிலவுவதாக அவர் தனது கவலையை வெளிப்படுத்தியுள்ளார். இது, ஜனநாயகத்தின் அடித்தளத்தையே அசைத்துப் பார்க்கும் ஒரு முக்கிய பிரச்சனை என்று அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

மக்களுக்கு விஜய் விடுக்கும் அவசர கோரிக்கை

இந்த அபாயகரமான சூழலில் இருந்து தங்களை பாதுகாத்துக் கொள்ள, ஒவ்வொரு குடிமகனும் உடனடியாக ஒரு முக்கியமான காரியத்தை செய்ய வேண்டும் என்று விஜய் வலியுறுத்தியுள்ளார். அதன்படி, அனைவரும் தத்தமது பகுதிக்குட்பட்ட வாக்குச்சாவடி நிலை அலுவலரின் (Booth Level Officer - BLO) தொலைபேசி எண்ணை அவசியம் தெரிந்து வைத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்று அவர் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார். BLO அதிகாரியின் எண்ணை கையில் வைத்திருப்பதன் மூலம், வாக்காளர் பட்டியலில் தங்களது பெயர் சரியாக உள்ளதா என்பதை உறுதிப்படுத்திக்கொள்ள முடியும். ஏதேனும் குளறுபடிகள் நடந்தால், உடனடியாக அவர்களைத் தொடர்பு கொண்டு சரிசெய்வதற்கும் இது வழிவகுக்கும். இது, நமது ஜனநாயகக் கடமையைச் செய்வதற்கான முதல் படி என்று அவர் கூறியுள்ளார்.

அரசியல் களத்தில் ஒரு முக்கிய நகர்வு

'தமிழக வெற்றிக் கழகம்' கட்சி மூலம் பல்வேறு சமூக பணிகளில் ஈடுபட்டு வருகிறார் விஜய். இந்நிலையில், மக்களின் அடிப்படை உரிமையான வாக்குரிமை குறித்து அவர் பேசியிருப்பது, அவரது அரசியல் பயணத்தில் ஒரு மிக முக்கிய நகர்வாகக் கருதப்படுகிறது. இந்த வீடியோ, வாக்காளர் பட்டியல் சரிபார்ப்பின் முக்கியத்துவம் குறித்த ஒரு மாபெரும் விழிப்புணர்வை மக்கள் மத்தியில் ஏற்படுத்தியுள்ளது. இறுதியாக, வாக்குரிமை என்பது நாம் போராடிப் பெற்ற உரிமை என்றும், அதை ஒருபோதும் இழந்துவிடக் கூடாது என்றும் விஜய் தனது வீடியோவில் உணர்ச்சிபொங்கக் கூறியுள்ளார். அவரது இந்த எச்சரிக்கை, தமிழக மக்கள் அனைவரும் விழிப்புடன் இருந்து, தங்களது வாக்குரிமையை பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டியதன் அவசியத்தை உணர்த்தும் ஒரு முக்கிய அழைப்பாக அமைந்துள்ளது.

மேலும் படிக்க | வங்கக் கடலில் நாளை சம்பவம்.. சென்னையில் கொட்டும் கனமழை.. வெதர்மேன் வார்னிங்

