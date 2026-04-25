மே 4ஆம் தேதி ஆஸ்திரேலியாவிற்கு பறக்கும் விஜய்? தேர்தல் ரிசல்ட் நாளில் வெளிநாடு செல்வது ஏன்?

Vijay Rumored To Take Vacation Australia : சட்டமன்ற தேர்தல் 2026, கடந்த ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி நடைப்பெற்று முடிந்தது. இதையடுத்து, இதன் முடிவுகள் வரும மே 4ஆம் தேதி வெளியாகிறது. இந்த முறை தேர்தல், தமிழ்நாட்டில் பிரதான கட்சிகளான திமுக, அதிமுக, நாதக, தவெகவிற்கு இடையேயான நான்குமுனை போட்டியாக இருந்தன. இதையடுத்து, தேர்தல் முடிந்திருக்கும் இந்த சமயம்தான், அரசியல் கட்சிகளின் தலைவர்கள் ரிலாக்ஸ் செய்யும் சமயமாக இருக்கிறது.
சட்டமன்ற தேர்தல் 2026:
தமிழ்நாடு மற்றும் மேற்கு வங்கத்தில் சட்டமன்ற தேர்தல் சில தினங்களுக்கு முன்பு நடந்து முடிந்தது. தமிழ்நாட்டை பொருத்தவரை, மொத்தம் 234 தொகுதிகளில் தேர்தல் வாக்கெடுப்புகள் நடைப்பெற்றது. காலை 7 மணிக்கு தொடங்கிய வாக்குப்பதிவானது மாலை 6 மணி வரை நடைப்பெற்றது. 18 வயது நிரம்பிய இளைஞர்கள் முதல், 109 வயது நிரம்பிய முதியவர்கள் வரை, பல கோடிக்கணக்கானோர் லைனில் நின்று தங்கள் ஜனநாயக கடமையை நிறைவேற்றினர்.
இதில் மு.க.ஸ்டாலின், உதயநிதி ஸ்டாலின் உள்ளிட்டோர் தங்களின் தேனாம்பேட்டை தொகுதியில் வாக்களித்தனர். அதிமுக பொது செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி சேலத்தில் வாக்களித்தார். நாதக ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் மற்றும் விஜய் தாங்கள் வசிக்கும் நீலாங்கரை தொகுதியில் வாக்களித்தனர்.
விருவிருப்பாக நடைப்பெற்ற இந்த தேர்தலில், இறுதியில் தமிழ்நாட்டில் மொத்தம் 84% பேர் வாக்களித்திருந்தனர். இது, தமிழக தேர்தலில் இதுவரை இல்லாத அளவிற்கு கணிசமாக உயர்ந்த சதவீதமாகும்.
சுற்றுலா செல்லும் அரசியல் தலைவர்கள்:
வருடத்தின் அனைத்து நாட்களிலும், ஆளும்கட்சி-எதிர்கட்சி என எந்தக்கட்சி தலைவர்களாக இருந்தாலும் அவர்களுக்கு வேலை இருந்து கொண்டே இருக்கும். தேர்தல் நடைபெறும் இந்த சமயத்தில் அந்த வேலைகள் தலைக்கு மேலே இருக்கும். பரப்புரைகள், பிரச்சாரங்கள், வாக்கு சேகரிப்பு, தங்கள் தொகுதியின் வாக்குச்சாவடியில் ஆய்வு என்று பம்பரமாக சுழன்று வேலைகளை செய்வர். தேர்தலுக்கு இரு தினங்களுக்கு முன்பே பரப்புரைகளை அந்தந்த கட்சியினர் முடித்துக்கொள்ள வேண்டும் என்பது தேர்தல் ஆணையத்தின் விதிமுறையாகும். தேர்தல் முடிந்த பின்பு, தங்களது வாக்கினை செலுத்திவிட்டு வெளிநாடு அல்லது வெளியூருக்கு அரசியல் தலைவர்கள் சுற்றுலா சென்று வருவர். இந்த முறையும் அப்படித்தான் தேர்தலுக்கு முன்னரே அனைத்து கட்சி தலைவர்களும் தங்களது பரப்புரையை சொன்ன நேரத்தில் முடித்துக்கொண்டனர். தேர்தலில் வாக்கு செலுத்திய கையோடு, உதயநிதி ஸ்டாலின் தனது மனைவி மற்றும் பிள்ளைகளோடு வெளிநாட்டிற்கு சுற்றுலா சென்றிருக்கிறார். மு.க.ஸ்டாலினும் காெடைக்கானல் செல்ல இருக்கிறார். இவர்கள் மட்டுமன்றி பிற கட்சிகளின் பிரதான வேட்பாளர்களும் சுற்றுலா செல்ல திட்டமிட்டிருகின்றனர்.
விஜய்யின் திட்டம் என்ன?
தேர்தல் முடிவடைந்த பின்னர், விஜய் என்ன செய்யலாம் என்கிற திட்டத்தில் இருக்கிறார் என்பது குறித்து யாருக்கும் தெரியவில்லை. தான் நடிக்கும் படங்களின் படப்பிடிப்பு முடிந்த பின்பு ஏதாவது வெளிநாட்டிற்கு பயணம் மேற்கொள்வது விஜய்யின் வழக்கமாக இருந்து வருகிறது. ஆனால், தேர்தல் முடிவடைந்த பின்பும் கூட, விஜய் எந்த விடுமுறைக்கும் புறப்படாதது, பலருக்கு ஆச்சரியத்தை அளித்துள்ளது. இருப்பினும், அவரது திட்டம் குறித்த ஒரு தகவல் தற்போது வெளியாகி இருக்கிறது.
ரிசல்ட் நாளில் வெளியூருக்கு பறக்கும் விஜய்?
தமிழ்நாடு சட்டமன்ற தேர்தல் 2026ன் முடிவுகள், வரும் மே 4ஆம் தேதி வெளியாகிறது. இந்த நாளில்தான், விஜய் ஆஸ்திரேலியா செல்ல திட்டமிட்டிருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இதற்காக அவர் டிக்கெட் முன்பதிவு செய்திருப்பதாகவும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
தேர்தல் முடிவுகள் எப்படி வரப்போகிறது என்பதை பொறுத்துதான் விஜய் இந்த திட்டத்தை செயல்படுத்துவார் என தெரிகிறது. தவெக, பெரும்பான்மை பெற்று ஆட்சி அமைத்தால், இந்த திட்டத்தை விஜய் செயல்படுத்த மாட்டார் என்றும், தவெக தோல்வி அடைந்தால் அவர் சற்றும் தாமதிக்காமல் ஆஸ்திரேலியா சென்று விடுவார் என்றும் கூறப்படுகிறது.
இதையடுத்து, விஜய்யின் இந்த முடிவானது தேர்தல் முடிவுகளை பொறுத்தே அமையும் என்பது தெளிவாக தெரிகிறது. தேர்தல் முடிந்த கையோடு, விஜய் தனது கட்சியின் முக்கிய நிர்வாகிகளான ஆதவ் அர்ஜுனா மற்றும் புஸ்ஸி ஆனந்துடன் ஆலோசணை நடத்தியதாக கூறப்படுகிறது. இதில், இந்த தேர்தல் நேரத்தில் தவெகவினர் எதிர்கொண்ட சிக்கல்கள் என்னென்ன என்பதை குறித்து அவர் வினவியதாகவும் இதுகுறித்து கட்சி நிர்வாகிகள் விலக்கியதாகவும் கூறப்படுகிறது.
வாக்குப்பதிவு உயர காரணம் தவெகவா?
இந்த முறை, கிட்டத்தட்ட 20 லட்சத்திற்கும் மேல் வாக்குப்பதிவு அதிகமானதற்கு காரணம், புதிய கட்சியான தவெக களத்தில் இருந்ததுதான் என்பது விஜய் உட்பட பல்வேறு தவெகவினரின் கருத்தாக இருக்கிறது. உண்மையில் வாக்கு சதவீதம் உயர்ந்ததற்கு காரணம், SIR மூலம் இடம் மாறியவர்கள் மற்றும் இறந்தவர்கள் போன்றவர்களை தேர்தல் ஆணையம் கண்டறிந்து நீக்கியது. இதிலிருந்து கிட்டத்தட்ட 50 லட்சம் வாக்காளர்களா வரை நீக்கப்பட்டனர். இந்த வாக்காளர் பட்டியல் திருத்தம்தான், வாக்குப்பதிவு உயர காரணமாக அமைந்துள்ளது.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்:
கேள்வி : தமிழ்நாடு சட்டமன்ற தேர்தல் 2026 எப்போது நடந்தது?
பதில் : 2026 ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி தேர்தல் வாக்குப்பதிவு நடைபெற்றது.
கேள்வி : தேர்தல் முடிவுகள் எப்போது வெளியாகும்?
பதில் : 2026 மே 4ஆம் தேதி தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும்.
கேள்விகள்: இந்த தேர்தலில் வாக்குப்பதிவு சதவீதம் எவ்வளவு?
பதில் : சுமார் 84% வாக்குப்பதிவு பதிவாகியுள்ளது.
கேள்வி : தேர்தல் முடிந்த பின் அரசியல் தலைவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள்?
பதில் : பொதுவாக அவர்கள் ஓய்வுக்காக வெளிநாடு அல்லது வெளியூர் சுற்றுலா செல்கின்றனர்.
