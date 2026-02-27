”நடிகையுடன் விஜய்க்கு தொடர்பு" விவகாரத்து கேட்ட சங்கீதா.. பரபரப்பு தகவல்

Vijay - Sangeetha Divorce Case: பிரபல நடிகராக இருந்து வரும் விஜய், சமீபத்தில் தமிழக வெற்றி கழகம் என்ற கட்சியை துவங்கினார். வருகின்ற சட்டமன்றத் தேர்தலில், தமிழக வெற்றி கழகம் முதல்முறையாக சட்டமன்றத் தேர்தலில் போட்டியிட உள்ளது. இந்தநிலையில் அவரது மனைவி, விவாகரத்து கேட்டு செங்கல்பட்டு நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்து இருப்பது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. கணவன் விஜய் மற்றும் மனைவி சங்கீதா ஆகிய இருவரும் பிரிந்து வாழ்ந்து வந்ததாக கூறப்பட்ட நிலையில், செங்கல்பட்டு நீதிமன்றத்தில் அவர் விஜயின் மனைவி சங்கீதா விவாகரத்து கேட்டு வழக்கறிஞர் மூலம் மனு தாக்கல் செய்துள்ளார்.
விஜய்யிடம் விவகாரத்து கேட்ட சங்கீதா
இந்த மனு 73-ஆவது எண்ணாக விசாரணைக்கு பட்டியலிடப்பட்டுள்ளதாகத் தகவல் வெளியாகி உள்ளது. திருமணமாகி 27 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு, சங்கீதா விஜயிடம் விவகாரத்து கோரி மனு தாக்கல் செய்துள்ளார். கடந்த சில ஆண்டுகளாக சங்கீதா, லண்டனில் தங்களுடைய் குழந்தைகளுடன் அவர் வசித்து வருகிறார். இந்த நிலையில், அவர் தற்போது அதிகாரப்பூர்வமாக விவகாரத்து கோரி நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்துள்ளார்.
அவர் தாக்கல் செய்துள்ள மனுவில், திருமண உறவில் விஜய் செய்த நம்பிக்கை துரோகத்தால் மனவேதனையில் இருக்கிறேன். தனது தவறை குறித்து மனம் வருந்தாமல் தொடர்ந்து நடிகையுடன் உறவில் இருப்பதாகவும் குறிப்பிட்டுள்ளார். 2021ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் ஒரு நடிகையுடன் திருமணத்திற்கு மீறிய உறவில் ஈடுபட்டிருந்ததை கண்டறிந்ததாகவும், இது தனக்கு மன வேதனையை ஏற்படுத்தியதாகவும் சங்கீதா மனுவில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
திருமணத்திற்கு மீறிய உறவு
மேலும், அந்த மனுவில் செப்டம்பர் 2021 முதல் 2022ஆம் ஆண்டு வரை வழக்கறிஞர் மூலம் இந்த பிரச்னைகளை சுமூகமாக தீர்க்க முயற்சித்தேன். ஆனால், அதற்கு எந்த தீர்வும் கிடைக்கவில்லை. இதனால், குழந்தைகளின் கல்வி, எனது மனநலம் பாதிக்கப்பட்டது. மேலும், தன்னை கட்டுப்படுத்தினார். தன்னை மன ரீதியாகவும், உடல் ரீதியாகவும் புறக்கணித்தார். தாம்பத்திய உறவில் இருந்தும் தன்னை விலக்கினார் என சங்கீதா குற்றச்சாட்டியுள்ளார்.
தொடர்ந்து, நடிகையுடன் வெளிநாடுகளுக்கு பயணம் செய்து, பொது நிகழ்ச்சியில் இருவரும் கலந்து கொண்டனர். இதனை அந்த நடிகை தனது சமூக வலைதளங்களில் பதிவிட்டு வந்துள்ளார். இது குறித்து கேட்டதற்கும், அவர் எந்த பதிலும் அளித்ததில்லை. அதற்கு மறுப்பு, எதிர்ப்பும் எதுவும் அவரிடம் இருந்து இல்லை. இது எனது குழந்தைக்கு சங்கடத்தை ஏற்படுத்தியது. தொடர்ந்து, நடிகையுடன் வெளிநாடுகளுக்கு பயணம் செய்து, பொது நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டனர்.
இதனை அந்த நடிகை தனது சமூக வலைதளங்களில் பதிவிட்டு வந்துள்ளார். இது குறித்து கேட்டதற்கும், அவர் எந்த பதிலும் அளித்ததில்லை. அதற்கு மறுப்பு, எதிர்ப்பும் எதுவும் அவரிடம் இருந்து இல்லை. இது எனது குழந்தைக்கு சங்கடத்தை ஏற்படுத்தியது. தனக்கும் குடும்பம், நண்பர்களிடமும் அவமானத்தை ஏற்படுத்தியது. தேவையற்ற விளம்பரத்தை தவிர்க்கவும், அனைத்து தரப்பினரின் நற்பெயரை பாதுகாக்கவும், தற்போது நடிகையின் பெயரை வெளியிடுவதில் இருந்து தவிர்த்து வருவதாகவும் சங்கீதா மனுவில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
சங்கீதா வைத்த கோரிக்கைகள்
அந்த மனுவில் குறிப்பிட்ட சங்கீதா, தங்களுக்கு 1999-இல் நடந்த திருமணத்தை ரத்து செய்ய வேண்டும். தனது அந்தஸ்திற்கு ஏற்ப முறையான ஜீவனாம்சம் (Alimony) வழங்கப்பட வேண்டும். நீலாங்கரையில் உள்ள தற்போதைய வீட்டிலேயே தான் தங்குவதற்கு உரிமை வழங்க வேண்டும். சமூக வலைதளங்கள் மற்றும் ஊடகங்கள் இந்த வழக்கைப் பற்றி விவாதிக்கவோ செய்திகளை வெளியிடவோ தடை விதிக்க வேண்டும் என்றும் அவர் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார். இந்த மனுவில் தனது பிள்ளைகளின் எதிர்காலம் மற்றும் கணவரின் பொது நற்பெயரைக் கருதி, சம்பந்தப்பட்ட நடிகையின் பெயரைத் தற்போது குறிப்பிடவில்லை என்றும், தேவைப்பட்டால் அவரை இரண்டாவது எதிர்மனுதாரராகச் சேர்க்க அனுமதி கோருவதாகவும் சங்கீதா குறிப்பிட்டுள்ளார்.
