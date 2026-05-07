தவெக வாக்குறுதி: பெண்களுக்கு ஜாக்பாட்.. 6 கேஸ் சிலண்டர் இலவசம் எப்போது?

TVK 6 Cylinder Free Scheme: தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தேர்தல் வாக்குறுதிகளில் மிகவும் முக்கியமானது ஆண்டுக்கு 6 கேஸ் சிலிண்டர் திட்டம் தான். இப்போது கேஸ் சிலிண்டர் விலையும் உயர்ந்துள்ள நிலையில், இலவச கேஸ் சிலிண்டர் திட்டம் மக்களுக்கு பெரிதும் உதவியதாக இருக்கும்.  இந்த திட்டத்தில்  முதல்வராக  விஜய் பதவியேற்றதும் முதலில் கையெழுத்திடுவார் என தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : May 7, 2026, 11:17 AM IST
TVK 6 Cylinder Free Scheme: தமிழகத்தில் நடந்து முடிந்த தேர்தலில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் (தவெக) 108 இடங்களை வெற்றி பெற்று ஆட்சியை  அமைக்க உள்ளது. ஆனால், ஆட்சி அமைக்க 118 இடங்கள் தேவைப்படுகிறது. இதனால், விசிக, கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளிடம் தவெக தலைவர் விஜய் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வருகிறது. மேலும், அதிமுகவிடமும் மறைமுகமாக பேச்சுவார்த்தை நடத்தப்பட்டு வருகிறது. 

ஆண்டுக்கு 6 கேஸ் சிலிண்டர் திட்டம்

ஏற்கனவே காங்கிரஸ் தவெகவுடன் கூட்டணி அமைத்துள்ளது. பெரும்பான்மையை நிரூபித்த பிறகு முதல்வராக விஜய் இந்த வாரத்திற்குள் பதவியேற்க உள்ளார். விஜய் பதவியேற்ற உடன் முதல் கையெழுத்து என்னவாக இருக்கும் என்பது அனைவரின் எதிர்பார்ப்பாக இருக்கிறது. விஜய்யின் தேர்தல் வாக்குறுதிகளில் மிகவும் கவனம் ஈர்த்தது ஆண்டுக்கு 6 சிலிணிடர்கள் இலவசம் என்பது  தான்.  

விஜய்யின் தேர்தல் வாக்குறுதிகளில் அனைத்து இல்லங்களுக்கும்  நேரடியாக சென்றடைந்த திட்டம் இலவச சிலிணர்கள் தான். இதனால், ஏழை, எளிய, நடுத்தர  மக்கள் நிம்மதி அடைந்தனர்.  இந்த திட்டம் நேரடியாக இல்லத்தரிசிகளுக்கு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியது.  இதுவரை  தமிழகத்தில் இப்படியொரு திட்டத்தை எந்த ஒரு அரசியல் கட்சிகளும் கொண்டு வந்தது. மாற்றத்தை முன்னெடுத்து வரும் விஜய், முதல்வராக பதவியேற்தும் ஆண்டுக்கு 6 சிலிண்டர்கள் இலவசம் என்ற திட்டத்தில் கையெழுத்திடுவார் என தகவல் வெளியாகி உள்ளது.  

இதனை விஜய் முதல்வராக பதவியேற்றதும் இதனை கொண்டு வருவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஒரு குடும்பமே ஆண்டுக்கு 6 சிலிண்டர்கள் தான் வாங்கி வருகின்றன. அப்படி இருக்கையில், விஜய் தனது   தேர்தல் வாக்குறுதியாக 6 சிலிண்டர்கள் இலவசமாக தருவதாக கூறியிருக்கிறார். இந்த நடைமுறைக்கு வரும் பட்சத்தில், மக்கள் சிலிண்டர் புக் செய்ய வேண்டிய அவசியமே ஏற்படாது. 

ஏற்கனவே, மத்திய கிழக்கில் நடந்து வரும் போர் பதற்றத்தால் கேஸ் சிலிண்டர் விலை உயர்ந்திருக்கும் சூழலில், விஜய்யின் 6 சிலிண்டர்கள் இலவச திட்டம்  மக்களுக்கு பெரும் உதவியாக இருக்கும்.  ஆனால், இந்த திட்டம் சாத்தியமில்லை என திமுகவினர் கூறி வருகின்றனர். இருந்தாலும், விஜய் இந்த திட்டத்திற்கு முதலில் கையெழுத்திடுவார் என தகவல் வெளியாகி உள்ளது. ஆனால்,  தமிழக அரசுக்கு இருக்கும் கடன் சுமையால்,  இலவச கேஸ் சிலிண்டர் திட்டத்தை செயல்படுத்துவதை தள்ளிப்போடலாம் என கூறப்படுகிறது.

தவெகவின் டாப் வாக்குறுதிகள்

1)  குடும்ப தலைவிகளுக்கு மாதம் ரூ.2500
2) ஆண்டுக்கு 6 இலவச கேஸ் சிலிண்டர்
3) திருமணத்திற்கு 1 சவரன் தங்கம் + பட்டுச் சேலை
4) பிறக்கும் குழந்தைக்கு தங்க மோதிரம்
5) பெண்களுக்கு அரசு பேருந்தில் இலவச பயணம்
6) வேலையில்லா பட்டதாரிகளுக்கு ரூ.4000 மாதம்
7) 200 யூனிட் இலவச மின்சாரம்
8) ஆண்டுதோறும் இலவச முழு உடல் பரிசோதனை
9) பழைய ஓய்வூதியம் திட்டத்தை அமல்படுத்த நடவடிக்கை

மாதம் ரூ.2500, இலவச பேருந்து திட்டம்

கேஸ் சிலிண்டர் திட்டம் மட்டுமில்லாமல்,  குடும்பத் தலைவிகளுக்கு மாதம் ரூ.2500, இலவச பேருந்து திட்டத்திலும் முதல்வராக பதவியேற்றதும் விஜய் கையெழுத்திடுவார் என தகவல் வெளியாகி உள்ளது. ஏற்கனவே, இந்த இரண்டு திட்டங்களும் திமுக அரசு கொண்டு வந்த திட்டங்கள் தான். திமுக அரசு 2021ஆம் ஆண்டு ஆட்சி பொறுப்பேற்றதும் மகளிருக்கான இலவச பேருந்து திட்டத்தை கொண்டு வந்தார். இதன் மூலம், மாநகர பேருந்துகளில் பெண்கள் இலவசமாக பயணித்து வருகின்றனர். 

அதனை தொடர்ந்து, மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டம் மூலம் குடும்பத் தலைவிகளுக்கு மாதம் ரூ.1,000  உதவித் தொகை திமுக அரசு வழங்கி வருகிறது. இந்த நிலையில், இந்த  திட்டத்தில் சிலவற்றை மாற்றி அமைத்து தவெக கொண்டு வர உள்ளது. அதாவது, குடும்பத் தலைவிகளுக்கான உதவித் தொகையை ரூ.2500 ஆக உயர்த்தி தவெக வழங்குவதாக கூறியுள்ளது. மேலும், நகர, மாநகர, மாவட்டங்களுக்கு இடையேயான பேருந்தில் பெண்கள் இலவசமாக பயணிக்கலாம் என திட்டத்தையும் தவெக கொண்டு வர உள்ளது. இந்த இரண்டு திட்டங்களிலும் தவெக தலைவர் விஜய் முதல்வராக பதவியேற்றதும் கையெழுத்திடுவார் என கூறப்படுகிறது.

விஜய் முதல்வராக எப்போது பதவியேற்பு?

 ஆட்சி அமைப்பதற்காக ஆளுநர் ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேகரை மே 6ஆம் தேதி விஜய் சந்தித்து ஆட்சி அமைக்க உரிமை கோரினார்.. இருப்பினும்,  தவெகவுக்கு ஆதரவளிக்கும் 118 எம்எல்ஏக்களின் பட்டியலை அளிக்க வேண்டும் என ஆளுநர் கூறிய நிலையில், ஆட்சி அமைக்க விஜய்க்கு அழைப்பு விடுக்கவில்லை. இன்று விஜய் முதல்வராக பதவியேற்பதாக இருந்த நிலையில், தற்போது அது தள்ளிப்போகியுள்ளது.இந்த நிலையில், ஆளுநரை மீண்டும் விஜய் இன்று சந்திக்க உள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. காங்கிரஸ் ஆதரவு எம்எல்ஏக்களின் ஆதரவு கடிதத்தை எடுத்துக் கொண்டு விஜய் ஆட்சி அமைக்க மீண்டும் உரிமை கோருவார் என சொல்லப்படுகிறது. இதற்கு ஆளுநர் சம்மதம் தெரிவித்து, ஆட்சி அமைக்க விஜயை அழைத்தால் இன்று அல்லது நாளைக்கு விஜய் முதல்வராக பதவியேற்பார் என அரசியல் வட்டாரத்தில் பேசப்படுகிறது. 

