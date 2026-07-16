Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Tamil Nadu
  • /ஏரியில் மண் அள்ள ரூ.30,000 மாமூல் கேட்ட தவெக பிரமுகர்...நீங்களே இப்படி பண்ணலாமா என கேள்வி கேட்ட மக்கள்..!

ஏரியில் மண் அள்ள ரூ.30,000 மாமூல் கேட்ட தவெக பிரமுகர்...நீங்களே இப்படி பண்ணலாமா என கேள்வி கேட்ட மக்கள்..!

Krishnagiri district news : கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் மத்தூர் அருகே, ஏரியில் மண் அள்ள மாமூல் கேட்ட தவெக ஒன்றிய துணை செயலாளரின் கணவர்...நீங்களே லஞ்சம் கேக்கலாமா என சரமாரியாக கேள்வி எழுப்பிய மக்கள்!

Written Byநவீன் டேரியஸ்
Published: Jul 16, 2026, 05:10 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 05:13 PM IST
ஏரியில் மண் அள்ள ரூ.30,000 மாமூல் கேட்ட தவெக பிரமுகர்...நீங்களே இப்படி பண்ணலாமா என கேள்வி கேட்ட மக்கள்..!
Image Credit: tvk vijay (image source (x))Source: Bureau

About the Author

நவீன் டேரியஸ்

நவீன் டேரியஸ்

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
5.9 ரிக்டர் நிலநடுக்கம்... நியூசிலாந்தில் பயங்கர மக்கள் அலறி ஓட்டம்! என்ன நடந்தது?
New Zealand19 min ago
2
ISRO26 min ago
3
Mayor Priya40 min ago
4
TN Govt57 min ago
5
Sonam Wangchuk1 hr ago