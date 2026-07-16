/ஏரியில் மண் அள்ள ரூ.30,000 மாமூல் கேட்ட தவெக பிரமுகர்...நீங்களே இப்படி பண்ணலாமா என கேள்வி கேட்ட மக்கள்..!

Krishnagiri district news : கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், மத்தூர் அடுத்த பெனுகொண்டாபுரம் ஏரியில் இருந்து சோனாரஹள்ளி கிராமத்தில் உள்ள விவசாய நிலங்களின் பயன்பாட்டிற்காக களிமண் அள்ள முடிவு செய்யப்பட்டது. இதற்காக, போச்சம்பள்ளி வட்டாட்சியரிடம் உரிய முறையில் விண்ணப்பிக்கப்பட்டது. ஜூலை 15, 16, 17 ஆகிய மூன்று நாட்களுக்கு மண் அள்ளிக்கொள்ளவும் அனுமதி பெறப்பட்டிருந்தது. அதன்படி, ஜூலை 15ம் தேதி ஏரியில் டிராக்டர்கள் மூலம் மண் அள்ளும் பணி முறைப்படி நடைபெற்றுக் கொண்டிருந்தது.
அப்போது, மத்தூர் ஒன்றிய துணை தலைவியான நிவேதா, அவரது கணவர் முருகானந்தம் மற்றும் களர்பதி கிராமத்தைச் சேர்ந்த 20க்கும் மேற்பட்டோர் அங்கு வந்தனர். தன்னை தவெக ஒன்றிய துணை செயலாளர் என்று அறிமுகப்படுத்திக் கொண்ட முருகானந்தம், ஏரியில் மண் அள்ள வேண்டும் என்றால் தனக்கு ரூ.30,000 மாமூல் தர வேண்டும் என்று கேட்டுள்ளார். இதற்கு மண் அள்ளியவர்கள் தரப்பில், பணம் கொடுக்க முடியாது என்று கூறியுள்ளனர். இதனால், ஆத்திரமடைந்த முருகானந்தம் மற்றும் அவருடன் வந்த நபர்கள், மண் அள்ளிக் கொண்டிருந்த டிராக்டர் ஓட்டுநர்களை கடுமையான வார்த்தைகளால் மிரட்டினர்.
இந்த விவகாரம், சோனாரஹள்ளி கிராம மக்களுக்கு தெரியவந்தது. உடனடியாக 50-க்கும் மேற்பட்ட கிராம மக்கள் சம்பவ இடத்திற்கு ஓடி வந்தனர். மாமூல் கேட்டு மிரட்டல் விடுத்த தவெக நிர்வாகிகள் என கூறிக் கொண்ட 20க்கும் மேற்பட்ட நபர்களிடம் கிராம மக்கள் கடும் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர். இதனால் அங்கு இரு தரப்பினருக்கும் இடையே மோதல் உருவாகும் சூழல் ஏற்பட்டு பெரும் பதற்றம் நிலவியது.
அதற்குள் தகவல் அறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த மத்தூர் போலீஸார், இரு தரப்பினரையும் சமாதானப்படுத்தி அங்கிருந்து கலைந்து போகச் செய்தனர். இதனைத் தொடர்ந்து, அனுமதியின்றி ஏரிக்குள் நுழைந்து அத்துமீறி மாமூல் கேட்டு மிரட்டிய நபர்கள் மீது சோனாரஹள்ளி கிராம மக்கள் மத்தூர் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தனர். புகாரைப் பெற்றுக்கொண்ட போலீசார், இச்சம்பவம் குறித்து தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். விசாரணையில் முருகானந்தம் ஒரு இராணுவ வீரர் என்பதும் விடுப்பில் வீட்டிற்கு வந்ததும் தெரியவந்தது.
பொதுவாக, போச்சம்பள்ளி சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் உள்ள பெரும்பாலான ஏரிகளுக்கு போச்சம்பள்ளி வட்டாட்சியர் மூலம் மண் அள்ள அனுமதிகள் வழங்கப்படுகின்றன. ஆனால், அனுமதி பெற்றவர்கள் முறையாகத்தான் மண் அள்ளுகிறார்களா என்பதையோ, அங்கு அசம்பாவிதங்கள் ஏதேனும் நடக்கிறதா என்பதையோ வட்டாட்சியர் அலுவலக அதிகாரிகள்தான் கண்காணிக்க வேண்டும்.
இந்தப் பணிகளையெல்லாம் அவர்கள் கண்காணிப்பதில்லை என்ற குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது. அதிகாரிகளின் இந்த அலட்சியப் போக்கின் காரணமாகவே, தினந்தோறும் மண் அள்ளும் இடங்களில் கட்சிக்காரர்கள் எனக் கூறி பலர் வந்து பிரச்சனையை ஏற்படுத்துவதாக உள்ளூர் மக்கள் புலம்புகின்றனர். இதனால், தேவையற்ற சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்சனைகளும், மோதல்களும் ஏற்பட்டு வருவதாகவும் அப்பகுதி பொதுமக்கள் குற்றம் சாட்டுகின்றனர்.