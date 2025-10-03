English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

புஸ்ஸி ஆனந்த் விரைவில் கைது? முன் ஜாமின் மனுவை தள்ளுபடி செய்த உயர்நீதிமன்றம்!

Bussy Anand Anticipatory Bail Dismissed : கரூரில் தவெக தேர்தல் பரப்புரையின் போது 41 பேர் உயிரிழந்த விவகாரத்தில், புஸ்ஸி ஆனந்த் உள்ளிட்ட சில தவெக நிர்வாகிகள் மீது வழக்கு தொடரப்பட்டிருந்தது. இந்த நிலையில், அவர்களின் ஜாமீன் மனு தள்ளுபடி செய்யப்பட்டுள்ளது. 

Written by - Yuvashree | Last Updated : Oct 3, 2025, 06:23 PM IST
  • கரூரில் 41 பேர் உயிரிழந்த விவகாரம்!
  • புஸ்ஸி ஆனந்த் ஜாமின் மனு தள்ளுபடி..
  • விரைவில் கைதாக வாய்ப்பு?

புஸ்ஸி ஆனந்த் விரைவில் கைது? முன் ஜாமின் மனுவை தள்ளுபடி செய்த உயர்நீதிமன்றம்!

Bussy Anand Anticipatory Bail Dismissed : நாமக்கல்லில், த.வெ.க. தலைவர் விஜய், செப்டம்பர் 27 ம் தேதி பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்ட போது, தனியார் மருத்துவமனை மீது தாக்குதல் நடத்தியதாக, மாவட்ட செயலாளர் சதீஷ்குமார் மீது நாமக்கல் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்தனர்.

இந்த வழக்கில் காவல் துறையினர் தன்னை கைது செய்யக் கூடும் எனக் கூறி, முன் ஜாமீன் கேட்டு சதீஷ்குமார் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் மனுத்தாக்கல் செய்திருந்தார். அந்த மனுவில், தான் எந்த குற்றமும் செய்யவில்லை. அரசியல் காரணங்களுக்காக வழக்கில் தன்னை சேர்த்துள்ளனர். சம்பவ இடத்தில் இருந்த ஒரே காரணத்துக்காக தனக்கு எதிராக வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

போலீசார் விசாரணைக்கு முழு ஒத்துழைப்பு வழங்குவதாகவும், நீதிமன்றம் விதிக்கும் நிபந்தனைகளை ஏற்க தயாராக இருப்பதால் முன் ஜாமீன் வழங்க வேண்டும் எனக் கோரியுள்ளார்.

இந்த மனு, நீதிபதி என்.செந்தில்குமார் முன் விசாரணைக்கு வந்த போது, காவல் துறை தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர் சந்தோஷ், அனைத்து விதிகளையும் பூர்த்தி செய்வதாக கூறி அனுமதி பெற்றவர் மனுதாரர். அவரது கட்சியினரின் செயல்பாடுகளால் 5 லட்சம் ரூபாய் அளவுக்கு சேதம் ஏற்பட்டுள்ளது. இது தவிர பொது சொத்துக்கள் சேதப்படுத்தியதாக மேலும் எட்டு வழக்குகள் அவருக்கு எதிராக பதியப்பட்டுள்ளதாக கூறி, சம்பவ இடத்தில் எடுக்கப்பட்ட புகைப்பட  ஆதாரங்கள் தாக்கல் செய்யப்பட்டன.

இவற்றை ஆய்வு செய்த நீதிபதி, கட்சியினர் அடாவடி நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டுள்ள நிலையில், எதுவும் தெரியாது என மனுதாரர் எப்படி கூறலாம்? கட்சியினரை கட்டுப்படுத்த தெரியாதா?  பொறுப்புடன் செயல்பட வேண்டாமா என சரமாரியாக கேள்வி எழுப்பி, மனுவை தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டார்.

புஸ்ஸி ஆனந்த் முன்வைத்த வாதம்!

வழக்கு விசாரணையில், புஸ்ஸி ஆனந்திடம், “நீங்கள் தானே தவெக கட்சியின் பொதுச்செயலாளர், நீங்கள் விழா ஏற்பாட்டை பார்த்திருக்க வேண்டாமா?” என்று கேள்வி கேட்டார். அதற்கு புஸ்ஸி ஆனந்த் தரப்பில் இருந்து, “கரூர் கூட்டத்தின் ஏற்பாட்டாளர் மாவட்ட செயலாளர் மதியழகன்தான். அவர் கைது செய்யப்பட்டு விட்டார்.” என்று வாதிடப்பட்டது. 

தீர்ப்பு:

தவெக பொதுச்செயலாளர் புஸ்ஸி ஆனந்த் மற்றும் நிர்மல் குமாரின் முன் ஜாமின் மனுக்களை தள்ளுபடி செய்து, உயர்நீதிமன்ற மதுரைக்கிளை உத்தரவிட்டிருக்கிறது. இதையடுத்து, ஆதவ் அர்ஜூனா, சிடி நிர்மல்குமார், புஸ்ஸி உள்ளிட்டோர் விரைவில் கைதாக வாய்ப்பு இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. 

