/20 இடங்களில் இடைத்தேர்தல் கன்பார்ம்? அதிமுகவுக்கு ஓப்பனாக அழைப்பு விடுத்த ஆதவ்!

AIADMK Mlas Resign Latest: அதிமுக தொண்டர்கள் யாராக இருந்தாலும் ஊழல் பின்னணி இல்லாமல் இருந்தால் நிச்சயம் அவர்கள் விருப்பப்பட்டால் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் இணையலாம் என ஆதவ் அர்ஜுனா கூறியுள்ளார். இதன் மூலம் குறைந்தது 20 தொகுதிகளில் இந்தாண்டு இடைத்தேர்தல் நடக்கலாம் என அரசியல் விமர்சகர்கள் கூறுகின்றனர்.
Aadhav Arjuna Latest News: தமிழகத்தில் தவெக ஆட்சி அமைந்ததில் இருந்தே அதிரடி திருப்பங்கள் நடந்து வருகிறது. குறிப்பாக, தமிழக அரசியலில் அதிமுகவைச் சுற்றி பரபரப்பான மாற்றங்கள நிகழ்ந்து வருகிறது. எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையிலான அதிமுக தற்போது இரண்டாக பிரிந்துள்ளது. ஒருபுறம் எடப்பாடி பழனிசாமி அணியும், மற்றொரு புறம் சி.வி.சண்முகம் - எஸ்.பி.வேலுமணி அணியும் தனித்தனியாக செயல்பட்டு வருகிறது. இந்த பிரிவு சட்டப்பேரவையிலும் எதிரொலித்தது. அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் 25 பேர் தவெகவுக்கு ஆதரவு தெரிவித்தனர்.
இதற்கிடையில், சி.வி.சண்முகம் - வேலுமணி அணியில் இருந்த மூன்று எம்எல்ஏக்கள் ராஜினாமா செய்துவிட்டு, தவெகவில் இணைந்தனர். மேலும், சில அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் தவெகவில் இணையலாம் என கூறப்படுகிறது. மரகதம் குமரவேல், ஜெயக்குமார், சத்யபாமா ஆகியோர் தவெகவில் இணைந்தனர். தவெக குதிரை பேரத்தில் ஈடுபட்டு வருவதாகவும் எதிர்க்கட்சிகள் விமர்சித்து வரும் நிலையில், ஆதவ் அர்ஜுனா விளக்கம் அளித்துள்ளார். செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டி அளித்த ஆதவ் அர்ஜுனா, "ஜனநாயகத்தில் எதிர்க்கட்சியாக இருப்பவர்களுக்கு விமர்சனம் செய்யும் போது பதில் கொடுக்க வேண்டிய இடத்தில் இருக்கிறோம்.
திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின் தன் எக்ஸ் பக்கத்தில் குதிரை பேரம் நடந்தது என்று கொளத்தூர் தொகுதியில் தோற்றத்தில் இருந்து எங்கள் தலைவர் பெயரை கூட சொல்லாமல் ஏன் தோற்றோம் என்று இறுதியாக நடந்த கூட்டத்தில் சமூக வலைதளங்களால் தான் தோற்றோம் என்கிறார்கள். ஏன் தோற்றோம் என்று தெரியாமல் பொய்யான பிரச்சாரம் செய்து வருகிறார். தேர்தலுக்கு முன் பொய் பிரச்சாரம் செய்தார்கள்.
தேர்தல் முடிவுகளுக்கு பிறகு திமுக, அதிமுக, பாஜக இணைந்து எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களை முதலமைச்சராக ஆக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது. காங்கிரசு, கம்யூனிஸ்ட், விசிக உடன் இதற்காக பேச்சு வாரத்தை நடத்தி பார்த்தார்கள். ஜனநாயகம், மதசார்பற்ற கொள்கையை காப்பாற்ற இவர்கள் தமிழக வெற்றி கழகத்தில் இணைந்தார்கள்.
மாநாட்டில் ஆட்சியிலும் பங்கு அதிகாரத்தில் பங்கு என்று சொன்ன போது எள்ளி நகையாடி யாரும் கூட்டணிக்கு வர வில்லை என்றார்கள். மக்களுக்கு எதிராக ஒரு முயற்சியை எடுத்தார்கள். பேபி அவர்கள் இதை பற்றி பேசியதற்கு இன்னும் திமுக தலைவர் பதில் சொல்லவில்லை. அதிமுகவுக்கு வாக்களித்தால் பாஜகவுக்கு வாக்களிப்பது போன்றது என்று பிரச்சாரம் செய்தவர்கள் திமுகவினர்.
எங்களுக்கு ஒளிவு மறைவு அரசியல் இல்லை. அறிஞர் அண்ணாவால் உருவாக்கப்பட்ட கட்சி தீய சக்திகளிடம் உள்ளது. எம்ஜிஆர் , ஜெயலலிதா இருக்கும் வரை அதிமுகவை தனி பெரும் சக்தியாக கூட்டணி இல்லாமல் வென்றவர்கள். சிவி சண்முகம் அணியினர் ஏன் எங்களுக்கு ஆதரவை அளித்தார்கள். திமுகவுடன் மறைமுக உறவை புரிந்து கொண்டு திமுகவினர் அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களிடம் பேச்சு வாரத்தை நடத்தி உள்ளார்கள். மறைந்த முன்னாள் முதலமைச்சர் எம்ஜிஆர் ஜெயலலிதா ஆகியோர் வாழ்நாள் முழுவதும் எதிர்த்த கட்சியுடன் இணைந்து தான் முதல்வராக நினைத்தவர் எடப்பாடி பழனிசாமி.
எல்லா விதமான முயற்சிகளும் நடைபெற்ற பிறகு தான் நாங்கள் எதிர்க்கட்சியாக செயல்படுவோம் என்று திமுக தலைவர் அறிக்கை கொடுத்தார். இந்த சூழ்ச்சி அதிமுகவினருக்கு மன வலியை கொடுத்தது. தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் இன்னொரு அதிமுகவை பார்க்கிறோம். முன்னாள் இந்நாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர், சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஆகியோர் எங்களுடன் நட்புடன் பேசி வருகிறார்கள். அதிமுக, திமுக அவர்களுக்கு ஊழலை தவிர எதுவும் தெரியாது. ஊழலை ஒழித்தவர் முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய். அதிமுக தொண்டர்கள் தலைமை மீது நம்பிக்கை இழந்து தமிழக வெற்றிக் கழகத்தை புதிய அதிமுகவாக நினைக்கிறார்கள்.
ஓ பன்னீர்செல்வம் அவர்கள் , வைத்தியலிங்கம் ஆகியோர் ராஜினாமா செய்துவிட்டு திமுகவில் இணைந்தது குதிரை பேரம் இல்லையா? செங்கோட்டையன் அவர்கள் வந்து சேர்ந்த போது கேலி கிண்டல்கள் செய்தார்கள். ஒரு கட்சியை மூன்றில் இரண்டு பங்கு சட்டமன்ற உறுப்பினர்களை கொண்டு வந்தால் அது குதிரை பேரம். ஆனால் தலைமை மீது நம்பிக்கை இல்லததால் இணைந்தார்கள். அன்புடனும், நம்பிக்கையுடனும் அதிமுக தொண்டர்களை வரவேற்கிறோம். அதிமுக பல்வேறு நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள், நிர்வாகிகளை வரவேற்கிறோம்.
சட்டத்தின் படி சபாநாயகர் அவர்களை சந்தித்து ஒவ்வொரு சட்டமன்ற உறுப்பினருக்கும் அவர்கள் பதிவியை ராஜினாமா செய்ய உரிமை உண்டு. ராஜினாமா செய்த பின் என்னை சந்தித்தார்கள், மரியாதை நிமித்தமாக முதலமைச்சரை சந்தித்தார்கள். வில்லிவாக்கத்தில் அதிமுக தொண்டர்கள் எங்களுடன் பணி செய்தார்கள். அதிமுக தொண்டர்கள் யாராக இருந்தாலும் ஊழல் பின்னணி இல்லாமல் இருந்தால் நிச்சயம் அவர்கள் விருப்பப்பட்டால் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் இணையலாம். உறுப்பினர் அட்டை வந்ததாக சொல்வது போலியானது” என்று கூறினார்.