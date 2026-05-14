/அதிரடி திட்டங்களை அறிவித்த முதல்வர் விஜய்! ஆதவ் அர்ஜுனா பரபரப்பு பிரஸ் மீட்!

போதைப்பொருள் விற்றால் குண்டாஸ் பாயும்: காவல்துறைக்கு முழு சுதந்திரம் வழங்கிய முதல்வர் விஜய் - அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா அதிரடி பேட்டி.
தமிழ்நாட்டில் போதைப்பொருள் விற்பனையில் ஈடுபடுபவர்கள் மீது எந்தவித பாரபட்சமுமின்றி குண்டர் தடுப்பு சட்டத்தின் கீழ் கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா திட்டவட்டமாகத் தெரிவித்துள்ளார். இதற்காக, காவல்துறையினருக்கு முதலமைச்சர் விஜய் முழுமையான சுதந்திரத்தை வழங்கியுள்ளார் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார். இன்று சென்னையில் நடைபெற்ற செய்தியாளர்கள் சந்திப்பில் பேசிய அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா, புதிய அரசின் திட்டங்கள், சட்டம்-ஒழுங்கு பராமரிப்பு, மற்றும் அரசின் அடுத்தக்கட்ட நடவடிக்கைகள் குறித்து விரிவாக விளக்கினார். குறிப்பாக, சமூகத்தை சீரழிக்கும் போதைப்பொருள் விவகாரத்தில் அரசு எவ்வளவு தீவிரமாக இருக்கிறது என்பதை அவர் வெளிப்படுத்தினார்.
போதைப்பொருள் நடமாட்டத்தை முற்றிலுமாக ஒழிப்பதே அரசின் முதன்மை நோக்கம் என்று கூறிய அமைச்சர், "மாணவர்கள் மற்றும் இளைஞர்களின் எதிர்காலத்தை பாதிக்கும் எந்தவொரு சட்டவிரோத செயல்களையும் இந்த அரசு வேடிக்கை பார்க்காது. போதைப்பொருள் விற்பனை செய்பவர்கள் யாராக இருந்தாலும், அவர்கள் மீது குண்டர் சட்டம் பாயும். இதற்கு முதல்வர் முழுமையான அனுமதியை காவல்துறைக்கு வழங்கியுள்ளார்," என்றார். காவல்துறையினர் சுதந்திரமாக செயல்பட்டால் மட்டுமே குற்றங்களை தடுக்க முடியும் என்ற அடிப்படையில், அரசியல் தலையீடுகள் இன்றி அவர்கள் செயல்பட முதல்வர் விஜய் உத்தரவிட்டுள்ளதாக அவர் தெரிவித்தார்.
பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்வதில் தற்போதைய அரசு அதிக கவனம் செலுத்தி வருவதாக ஆதவ் அர்ஜுனா கூறினார். பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்களை இரும்பு கரம் கொண்டு அடக்க காவல்துறைக்கு சிறப்பு அறிவுறுத்தல்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. புகார்கள் மீது உடனுக்குடன் நடவடிக்கை எடுப்பதுடன், இரவு நேரங்களில் பெண்கள் பாதுகாப்பாக பயணிப்பதற்கான சிறப்பு ஏற்பாடுகளும் தீவிரப்படுத்தப்படும் எனத் தெரிவித்தார்.
பொதுமக்களின் வரிப்பணம் மற்றும் அரசு ஒப்பந்தங்கள் விஷயத்தில் அரசு வெளிப்படைத்தன்மையுடன் செயல்படும் என்று அவர் உறுதியளித்தார். "த.வெ.க கட்சியை சேர்ந்தவர்களுக்கு எந்தவொரு அரசு டெண்டரும் வழங்கப்பட மாட்டாது என்று முதலமைச்சர் விஜய் கறாராக உத்தரவிட்டுள்ளார். தகுதியானவர்களுக்கு மட்டுமே வெளிப்படையான முறையில் ஒப்பந்தங்கள் வழங்கப்படும். ஊழல் மற்றும் கமிஷன் என்ற பேச்சுக்கே எங்கள் ஆட்சியில் இடமில்லை," என அமைச்சர் திட்டவட்டமாகக் கூறினார்.
மின்துறை தொடர்பான கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர், சீரான மின்சாரம் வழங்குவதே அரசின் இலக்கு என்றார். இருப்பினும், தவிர்க்க முடியாத காரணங்களால் அல்லது பராமரிப்பு பணிகளுக்காக மின்வெட்டு அவசியமானால், அது குறித்து பொதுமக்களுக்கு முன்கூட்டியே தகுந்த முறையில் அறிவிக்கப்படும் என்று தெரிவித்தார். இதனால் மக்கள் தங்கள் அன்றாட பணிகளைத் திட்டமிட வசதியாக இருக்கும் என்றார். "எங்கள் அரசின் இலக்கு, அனைத்து தரப்பு மக்களையும் உள்ளடக்கிய சமத்துவமான சமூகத்தை உருவாக்குவதுதான். சாதி, மத பாகுபாடுகளுக்கு அப்பாற்பட்ட, சமூக நீதி சார்ந்த நல்லாட்சியை வழங்குவோம். எங்கள் செயல்பாடுகளே எங்களின் அடையாளமாக இருக்கும்," என்று அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா நம்பிக்கை தெரிவித்தார்.
