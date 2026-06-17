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சோபா மாடல்: உதயநிதி குற்றச்சாட்டுக்கு... தவெக கொடுத்த சரவெடி பதிலடி - இதுதான் முதல்முறை

சனாதன சிம்மாசனங்களுக்கு ஜனநாயக சோஃபாக்கள் பற்றி பேசுவதற்கு அருகதையோ, யோக்கியதையோ கிடையாது என்று உதயநிதி ஸ்டாலினுக்கு தவெக அமைச்சர் அருண்ராஜ் பதிலடி கொடுத்துள்ளார்.

Written BySudharsan G
Published: Jun 17, 2026, 04:38 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 04:38 PM IST
சோபா மாடல்: உதயநிதி குற்றச்சாட்டுக்கு... தவெக கொடுத்த சரவெடி பதிலடி - இதுதான் முதல்முறை
Image Credit: Image Credits : CM Vijay MK Stalin, Udhayanidhi Stalin | Image Source : X/@Uday, @CMOTamilnadu

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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