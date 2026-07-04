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திமுகவின் அழிவு காலம் தொடங்கிவிட்டது.. சிடிஆர் நிர்மல் குமார் கடும் தாக்கு!

திமுகவுக்கு அழிவு காலம் நெருங்கி விட்டது என்றும் திமுக அரசியலில் இருந்து ஓரங்கட்டப்பட வேண்டிய கட்சி என்றும் தமிழக அமைச்சர் சிடிஆர் நிர்மல்குமார் தெரிவித்துள்ளார். 

Written ByR Balaji
Published: Jul 04, 2026, 04:26 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 04:26 PM IST
திமுகவின் அழிவு காலம் தொடங்கிவிட்டது.. சிடிஆர் நிர்மல் குமார் கடும் தாக்கு!
Image Credit: Image Source: XSource: Bureau

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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