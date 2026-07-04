/திமுகவின் அழிவு காலம் தொடங்கிவிட்டது.. சிடிஆர் நிர்மல் குமார் கடும் தாக்கு!

தமிழக முதலமைச்சரும், தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவருமான விஜய்யின் 52 வது பிறந்தநாளை முன்னிட்டு, தேனி வடக்கு மாவட்ட தவெக சார்பில் நலத்திட்ட உதவி வழங்கும் விழா வீரபாண்டியில் நடைபெற்றது. வடக்கு மாவட்ட செயலாளர் பிரகாஷ் தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த விழாவில், சுமார் 30 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான நலத்திட்ட உதவிகள் 1,552 பயனாளிகளுக்கு வழங்கப்பட்டன.
இந்நிகழ்ச்சியில் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்துகொண்ட மின்சாரத்துறை அமைச்சர் சி.டி.ஆர்.நிர்மல் குமார், பொதுமக்களுக்கு உதவிகளை வழங்கி, ஏழைகளுக்கான அன்னதான திட்டத்தையும் தொடங்கி வைத்தார்.
இதனை தொடர்ந்து அவர் பேசியதாவது, "தமிழக அரசியலில் இருந்து திமுக முற்றிலும் ஒழித்து ஓரம் கட்டப்பட வேண்டிய ஒரு கட்சி. அவர்களின் அழிவு காலம் தற்போது தொடங்கிவிட்டது. திமுக போன்ற கட்சிகள் 70 ஆண்டுகளில் செய்யாத சாதனைகளை, தமிழக வெற்றிக் கழகம் ஒரே ஆண்டிற்குள் செய்து காட்டும்.
தமிழகத்தில் உள்ளாட்சி தேர்தல் எப்போது வேண்டுமானாலும் அறிவிக்கப்படலாம். அதற்கு தவெகவினர் இப்போதிலிருந்தே முழு வீச்சில் தயாராக வேண்டும். ஊழலற்ற, நேர்மையான உள்ளாட்சி நிர்வாகத்தை மக்களுக்கு வழங்குவதே நம்முடைய இலக்கு. எனவே, உள்ளாட்சி தேர்தலில் 100% வெற்றியைப் பெற அனைவரும் கடுமையாக உழைக்க வேண்டும் என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "தேனி மாவட்டத்தில் சட்டவிரோதமாக இயங்கி வந்த கல்குவாரிகள் அனைத்தும் தற்போது மூடப்பட்டுள்ளன. இயற்கை வளங்களைக் கொள்ளையடிப்பவர்கள் யாராக இருந்தாலும் அவர்கள் மீது சட்டம் பாயும். அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் போன்ற நபர்களை தவெகவில் சேர்க்கவே மாட்டோம். அவர் தவம் கிடந்தாலும், ஏன் முதலமைச்சர் விஜய் காலில் விழுந்து கெஞ்சினாலும் அவரை போன்ற ரவுடிகளுக்கு கட்சியில் இடமில்லை. முன்ஜாமீன் ரத்தானதால்தான் அவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.
சபாநாயகர் மீது நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் கொண்டு வந்த விவகாரத்தில், திமுக தலைமையின் பின்னணி இல்லாமல் செந்தில் பாலாஜி அதை செய்திருக்க மாட்டார். ஆளுநரிடம் ஆட்சி அமைக்க ஆதரவு கடிதம் கொடுப்பதில் ஒரு மணி நேரம் தாமதம் ஏற்பட்டிருந்தாலும், தேர்தலைச் சந்திக்க எங்கள் தலைவர் 100% தயாராகவே இருந்தார். அந்தத் தகவலை அவர் எங்களிடமும் பகிர்ந்திருந்தார்.
குதிரை பேர அரசியலில் ஈடுபடுவது ஸ்டாலினும், உதயநிதி ஸ்டாலினும்தான். ஆட்சி நீடிக்காது என்று எந்த தைரியத்தில் ஸ்டாலின் பேசுகிறார்? தவெக ஆட்சி அமைந்த இந்த 30 நாட்களில் ஸ்டாலின் ஒன்றும் மாபெரும் தலைவராகிவிடவில்லை. மக்கள் அவர் மீது வைத்துள்ள நன்மதிப்பு என்ன என்பதை கொளத்தூரிலேயே காட்டிவிட்டார்கள்.
எங்கள் கட்சி எம்.எல்.ஏ.க்களை யாராலும் நெருங்கக் கூட முடியாது. குறுக்கு வழியில் ஆட்சியை பிடிக்க திமுக நினைக்கிறது. ஆனால், எடப்பாடி பழனிசாமி மற்றும் ஸ்டாலின் ஆகியோரின் தலைமை மீது நம்பிக்கை இழந்த பல முக்கிய நிர்வாகிகள், அங்கிருந்து விலகி தவெகவில் இணைந்து வருகிறார்கள்" என கூறினார்.