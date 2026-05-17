/”வாடகை கட்ட காசு இல்லை”.. ஆனால் கோடிக்கணக்கில் சொத்து! அமைச்சர் ராஜ்மோகனை வறுத்தெடுக்கும் நெட்டிசன்கள்

TVK Minister Rajmohan Latest News: தமிழகத்தின் புதிய பள்ளிக் கல்வித்துறை அமைச்சராக பொறுப்பேற்றுள்ள ராஜ்மோகனின் 'ரூ. 2 கோடி சொத்து மதிப்பு' மற்றும் 'அங்கீகாரமற்ற போலி டிப்ளோமா சான்றிதழ்' விவகாரங்களை நெட்டிசன்கள் சமூக வலைத்தளங்களில் கடுமையாக ட்ரோல் செய்து வருகின்றனர்.
TVK Minister Rajmohan Latest News: தமிழக அரசு நேற்று (மே 16) அமைச்சர்கள் பட்டியலை வெளியிட்டது. இதில், ராஜ்மோகனுக்கு பள்ளி கல்வித்துறை, தமிழ் வளர்ச்சி மற்றும் செய்தி மற்றும் விளம்பரத்துறை ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த நிலையில்தான், அமைச்சர் ராஜ்மோகனை பலரும் சமூக வலைத்தளங்களில் கடுமையாக விமர்சித்து வருகின்றனர். ராஜ்மோகனின் கல்விதகுதி, சொத்து மதிப்பு உட்பட அனைத்துமே தற்போது மீம்ஸ் மெட்டீரியலாக மாறி உள்ளன.
இந்த நிலையில், அமைச்சர் ராஜ்மோகன் மீது வைக்கப்படும் முக்கிய குற்றச்சாட்டுகள் மற்றும் அதன் பின்னணியில் இருக்கும் விபரங்களை இங்கு பார்க்கலாம்.
தமிழக அரசியல் வட்டாரத்தில் தமிழக வெற்றிக் கழக (TVK) கட்சியின் முக்கிய முகமாக இருக்கும் அமைச்சர் ராஜ்மோகன் தொடர்பான பழைய வீடியோ ஒன்று, தற்போது மீண்டும் சமூக வலைத்தளங்களில் காட்டுத்தீயாய் பரவி பெரும் விவாதத்தைக் கிளப்பியுள்ளது. மேடை ஒன்றில் அவர் பேசிய பேச்சும், அவருடைய நிஜமான சொத்து விவரங்களும் தான் இந்த சர்ச்சைக்கு முக்கியக் காரணம்.
முன்னதாக மேடை ஒன்றில் பேசிய அமைச்சர் ராஜ்மோகன், "அடுத்த மாதம் வீட்டிற்கு வாடகை பணம் கூட செலுத்த முடியாத ஒரு சாதாரண ஏழை எளிய குடும்பத்தைச் சேர்ந்த என்னை, இன்று அண்ணன் விஜய் அமைச்சராக அமர வைத்துள்ளார்" என மிகவும் உருக்கமாகப் பேசியிருந்தார். தொண்டர்கள் மத்தியில் பெரும் வரவேற்பைப் பெற்ற இந்த வீடியோ தான், இப்போது அவருக்கே வினையாக வந்து முடிந்துள்ளது.
Now, TVK Minister @imrajmohan says he doesn’t have money to pay house rent.— Selva Kumar (@Selvakumar_IN) May 15, 2026
But as per his own election affidavit, he owns an apartment in Natesan Nagar, Virugampakkam - they why should be pay rent for the same ?
For a person seen as intellectual and hardworking, this kind of…
அமைச்சர் ராஜ்மோகன் வாடகை கட்ட காசில்லாத ஏழை என்று தன்னை அடையாளப்படுத்திக் கொண்டாலும், அவருக்குத் தற்போது கிட்டத்தட்ட ரூ. 2 கோடிக்கும் மேல் சொத்துக்கள் உள்ளது.
இதுமட்டுமன்றி, அண்மையில் சென்னையில் அவர் ஒரு பிரம்மாண்டமான சொகுசு வீடு ஒன்றை வாங்கியுள்ளார். அந்த வீடு வாங்கிய போது எடுக்கப்பட்ட வீடியோவை அவரே தனது சமூக வலைத்தளப் பக்கத்திலும் வெளியிட்டிருந்தார். அந்த ஆடம்பர வீட்டின் மதிப்பு மட்டுமே சுமார் ரூ. 1.5 கோடி இருக்கும் எனக் கூறப்படுகிறது.
அமைச்சரின் இந்த இரு வேறு முரண்பட்ட வீடியோக்களையும் ஒன்றாக இணைத்து மீம்களாகவும், பதிவுகளாகவும் நெட்டிசன்கள் பகிர்ந்து வருகின்றனர்.
"சென்னையில் கோடிக்கணக்கில் சொந்தமாக பங்களா வீடு வைத்துக் கொண்டு, அடுத்த மாசம் வாடகை கட்ட காசில்லை என்று மேடையில் பொய் சொல்லி மக்களின் அனுதாபத்தைத் தேடுகிறீர்களா?" என்று எக்ஸ் (X) மற்றும் ஃபேஸ்புக் தளங்களில் பொதுமக்கள் தங்களது ஆதங்கத்தையும், விமர்சனங்களையும் வெளிப்படுத்தி வருகின்றனர்.
அதேபோல் அமைச்சர் ராஜ்மோகனின் கல்வித் தகுதி குறித்த விவகாரமும் தற்போது சமூக வலைதளங்களில் சூடுபிடித்துள்ளது. நெட்டிசன்கள் மற்றும் எதிர்க்கட்சியினர் அவர் மீது அடுக்கடுக்கான குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைத்து வருகின்றனர்.
அமைச்சர் ராஜ்மோகன் சென்னை சாய்ராம் பொறியியல் கல்லூரியின் முன்னாள் மாணவர் என்பது பலருக்கும் தெரிந்த விஷயம். ஆனால், அவர் கல்லூரிப் படிப்பை முடித்தாலும், இன்னும் சில பாடங்களில் 'அரியர்' வைத்துள்ளார் என்று குற்றச்சாட்டுகள் எழுகின்றன. அதேசமயம் அவர் கடந்த ஆண்டு வரை கூட தேர்வு எழுத சென்றார் என்றும் கூறப்படுகிறது.
தேர்தல் விதிமுறைப்படி, வேட்புமனு தாக்கல் செய்யும் போது தங்களின் கல்வி விவரங்களை உறுதிமொழிப் பத்திரத்தில் வேட்பாளர்கள் குறிப்பிட வேண்டும். ஆனால், ராஜ்மோகன் தனது வேட்புமனுவில் தான் பொறியியல் படித்ததைக் குறிப்பிடவே இல்லை என்று ஒரு தரப்பினர் சுட்டிக்காட்டுகின்றனர். டிகிரியை முடிக்காததால் தான், அதை அப்படியே மறைத்துவிட்டார் என்று சமூக வலைதளங்களில் விமர்சிக்கப்படுகின்றன.
சாய்ராம் கல்லூரியில் படித்து இன்று வரை அரியர் வைத்து முடிக்காமல் சென்ற வருடம் வரை அரியர் எழுதிய மாணவர் தான் இன்றைய பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன்..அவரின் affidavit எதிலும் அவர் பொறியியல் படித்ததை குறிப்பிடவில்லை. ஏனெனில் அவர் இன்னும் டிகிரி முடிக்கவில்லை. pic.twitter.com/GcfIKIRPEt— Nordnomad (@arcot2arctic) May 16, 2026
இன்ஜினியரிங் டிகிரி கை கொடுக்காத நிலையில், அமைச்சர் ராஜ்மோகன் டிப்ளோமா முடித்துள்ளதாகக் கூறப்படும் மற்றொரு கல்வி நிறுவனம் தான் இப்போது அடுத்த விவாதப் பொருளாக மாறியுள்ளது. சென்னையில் செயல்பட்டு வரும் 'இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் மேனேஜ்மென்ட் அண்ட் டெக்னாலஜி' (IIMT, Chennai) என்ற நிறுவனத்தில் தான் அவர் இந்த டிப்ளோமா படிப்பைப் படித்துள்ளார் எனத் தெரியவந்துள்ளது.
இந்த நிறுவனத்தின் பின்னணியை நெட்டிசன்கள் இணையதளத்தில் தேடிப் பார்த்தபோது, பல திடுக்கிடும் தகவல்கள் வெளிவந்துள்ளன. இந்த குறிப்பிட்ட கல்வி நிறுவனத்திற்கு பல்கலைக்கழக மானியக் குழு (UGC), அகில இந்திய தொழில்நுட்பக் கல்விக் குழு (AICTE) அல்லது தமிழக தொழில்நுட்பக் கல்வி இயக்ககம் (TNDOTE) போன்ற எந்தவொரு அரசு அமைப்பின் அங்கீகாரமும் கிடையாது என ஆதாரங்களை அடுக்குகின்றனர். இதனால், எவ்வித தகுதிச் சான்றுகளும் இல்லாமல், பணம் கொடுத்தால் மட்டுமே சான்றிதழ்களை அள்ளித்தரும் ஒரு போலி நிறுவனமாக இது இருக்கலாம் என சந்தேகிக்கின்றனர்.
அமைச்சரின் இந்த கல்விப் பயணத்தில் இருக்கும் மற்றொரு முக்கிய ஓட்டையையும் நெட்டிசன்கள் கண்டுபிடித்துள்ளனர். அவர் பன்னிரண்டாம் வகுப்பு (+2) படித்து முடித்துவிட்டு, கிட்டத்தட்ட 7 ஆண்டுகள் கழித்தே இந்த டிப்ளோமா சான்றிதழை பெற்றுள்ளார்.
பள்ளிப் படிப்பை முடித்த ஒரு மாணவர், உடனடியாக உயர்கல்விக்குச் செல்லாமல் இடையில் 7 ஆண்டுகள் இடைவெளி விட்டது ஏன்? இந்த இடைப்பட்ட காலத்தில் தான் அவர் பொறியியல் கல்லூரியில் அரியர் வைத்துக் கொண்டு திணறியிருக்க வேண்டும் என்றும், இறுதியில் எங்கும் வேலைக்கு ஆகாது என்ற சூழலில், இந்த அங்கீகாரமில்லாத நிறுவனத்தில் குறுக்கு வழியில் சான்றிதழை வாங்கியிருக்கலாம் என்றும் நெட்டிசன்கள் சமூக வலைதளங்களில் விளாசி வருகின்றனர். மேலும், காசு கொடுத்து சான்றிதழை வாங்கிய இவரா பள்ளிக் கல்வித்துறை அமைச்சர் என கடுமையான விமர்சனங்களை முன் வைக்கின்றனர்.