/அமைச்சர் செங்கோட்டையனுக்கு என்ன ஆனது? மருத்துவமனையில் அனுமதி!

வருவாய் துறை அமைச்சர் கே.ஏ.செங்கோட்டையன் உடல்நலக்குறைவால் கோவையில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதி! முழு விவரங்களை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் முக்கிய தலைவர்களில் ஒருவரும், தமிழகத்தின் அமைச்சருமான கே.ஏ.செங்கோட்டையன் திடீர் உடல்நலக்குறைவு காரணமாகக் கோவையில் உள்ள பிரபல தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார். இந்த செய்தி பரவியதை தொடர்ந்து அவரது ஆதரவாளர்கள் மத்தியில் பெரும் பரபரப்பும் கவலையும் ஏற்பட்டுள்ளது. ஈரோடு மாவட்டம் கோபிசெட்டிபாளையம் சட்டமன்றத் தொகுதி உறுப்பினரான கே.ஏ.செங்கோட்டையனுக்கு, திடீரென லேசான காய்ச்சல் மற்றும் சோர்வு ஏற்பட்டுள்ளது. இதனையடுத்து, அவரது குடும்பத்தினர் மற்றும் உதவியாளர்கள் அவரை உடனடியாக சிகிச்சைக்காகக் கோவை அவிநாசி சாலையில் அமைந்துள்ள பிரபல தனியார் மருத்துவமனைக்கு அழைத்து சென்றனர்.
அங்கு அவருக்கு மூத்த மருத்துவர்கள் அடங்கிய சிறப்பு குழுவினர் முதற்கட்ட பரிசோதனைகளை மேற்கொண்டனர். காய்ச்சலின் தீவிரம் மற்றும் அவரது வயதை கருத்தில் கொண்டு, அவரை உள்நோயாளியாக அனுமதித்து தொடர்ந்து கண்காணிக்க மருத்துவர்கள் அறிவுறுத்தினர். அதன் பேரில், அவர் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் வைக்கப்பட்டுள்ளார். செங்கோட்டையன் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட தகவல் காட்டுத்தீ போல பரவியதால், அவரது உடல்நிலை குறித்து பல்வேறு வதந்திகள் எழத் தொடங்கின. இதனால், பதற்றத்தை தணிக்கும் வகையில் மருத்துவமனை நிர்வாகம் மற்றும் அவருக்கு நெருக்கமான வட்டாரங்கள் அதிகாரப்பூர்வ தகவலை பகிர்ந்துள்ளன.
அதில், "அமைச்சர் செங்கோட்டையன் அவர்களுக்கு லேசான காய்ச்சல் மட்டுமே இருந்தது. மருத்துவ குழுவினரின் உடனடி மற்றும் தீவிர சிகிச்சையின் காரணமாக, தற்போது அவரது காய்ச்சல் முற்றிலும் கட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. அவரது ரத்த அழுத்தம் மற்றும் இதர உடல் உறுப்புகளின் செயல்பாடுகள் அனைத்தும் சீராகவும், ஆரோக்கியமாகவும் உள்ளன. அவரது உயிருக்கு எந்தவித ஆபத்தோ, அச்சுறுத்தலோ இல்லை. அவர் தற்பொழுது நலமாக உள்ளார்" என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மருத்துவர்களின் தொடர் கண்காணிப்பில் இருக்கும் செங்கோட்டையன், தற்பொழுது சிகிச்சைக்கு பின் முழுமையாக குணமடைந்து வருகிறார். இதனால், அவர் இன்னும் ஓரிரு நாட்களில் மருத்துவமனையிலிருந்து அதிகாரப்பூர்வமாக டிஸ்சார்ஜ் செய்யப்படுவார் என்று மருத்துவமனை வட்டாரங்கள் தரப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது. மருத்துவமனையிலிருந்து வீடு திரும்பியதும், அவர் தனது வழக்கமான அரசியல் மற்றும் கட்சி பணிகளில் ஈடுபடத் திட்டமிட்டுள்ளார். குறிப்பாக, டிஸ்சார்ஜ் செய்யப்பட்ட உடனேயே அவர் கோவையிலிருந்து விமானம் மூலம் சென்னைக்கு செல்லவிருப்பதாகவும், அங்கு முக்கிய கட்சி நிகழ்வுகளில் கலந்துகொள்ள உள்ளதாகவும் அவருக்கு நெருக்கமான நிர்வாகிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
செங்கோட்டையன் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டதை அறிந்ததும், கோவை மற்றும் ஈரோடு மாவட்டங்களை சேர்ந்த நூற்றுக்கணக்கான நிர்வாகிகள் மற்றும் தொண்டர்கள் மருத்துவமனை வளாகத்தில் குவிய தொடங்கினர். இதனால் அங்கு பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்பும் போடப்பட்டிருந்தது. மேலும், முக்கிய அரசியல் தலைவர்கள், மாவட்ட செயலாளர்கள் மற்றும் கூட்டணி கட்சித் தலைவர்கள் தொலைபேசி வாயிலாக அவரது குடும்பத்தினரையும், மருத்துவர்களையும் தொடர்புகொண்டு செங்கோட்டையனின் உடல்நலம் குறித்து விசாரித்து வருகின்றனர். அவர் விரைவில் முழு ஆரோக்கியத்துடன் மக்கள் பணியை தொடர வேண்டும் என்று அக் கட்சியினர் பிரார்த்தனை செய்து வருகின்றனர். மருத்துவர்களின் தீவிர சிகிச்சையால் காய்ச்சல் குணமடைந்து அவர் நலமுடன் இருப்பதாக வந்த தகவல், அவரது ஆதரவாளர்களிடையே நிம்மதியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
