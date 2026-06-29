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மக்கள்தான் மிகப்பெரிய ஊழல்வாதிகள்: புயலைக் கிளைப்பிய தவெக அமைச்சர் விஜய் பாலாஜியின் பேச்சு

TVK Minister Vijay Balaji Speech: 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலுக்குப் பிந்தைய அரசியல் சூழலில், தவெக அமைச்சரான விஜய் பாலாஜி, "வாக்காளர்கள் வாங்க வேண்டிய இடத்தில் பணத்தை வாங்கிக்கொண்டு, வாக்குச் சாவடியில் வேறு ஒருவருக்கு வாக்களித்து விட்டார்கள்; அரசியல்வாதிகளை விட மக்களே பெரிய ஊழல்வாதிகள்" எனப் பொதுக்கூட்டத்தில் பேசியுள்ளார்.

Written ByShiva Murugesan
Published: Jun 29, 2026, 02:43 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 03:03 PM IST
மக்கள்தான் மிகப்பெரிய ஊழல்வாதிகள்: புயலைக் கிளைப்பிய தவெக அமைச்சர் விஜய் பாலாஜியின் பேச்சு
Image Credit: File | TVK Minister Vijay Balaji Speech:Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

டிஜிட்டல் ஊடகத்துறையில் அனுபவம் வாய்ந்த செய்தி நிபுணர் மற்றும் இதழாளர். தரவு அடிப்படையிலான செய்திகள் (Data-driven news), எஸ்சிஓ (SEO) உத்திகள் மற்றும் டிஜிட்டல் வளர்ச்சி மேலாண்மையில் (Digital Growth Management) நிபுணத்துவம் பெற்றவர். தற்போது முன்னணி ஊடக நிறுவனத்தில் செய்தி மேலாண்மை மற்றும் டிஜிட்டல் தளங்களை வழிநடத்தி வருகிறார்.

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