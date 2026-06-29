/மக்கள்தான் மிகப்பெரிய ஊழல்வாதிகள்: புயலைக் கிளைப்பிய தவெக அமைச்சர் விஜய் பாலாஜியின் பேச்சு

2026 தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவடைந்து, தமிழக வெற்றிக் கழகம் (தவெக) தலைமையில் புதிய ஆட்சி அமைந்துள்ள சூழலில், தவெக கட்சியைச் சேர்ந்த அமைச்சர் எம். விஜய் பாலாஜி (ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி எம்.எல்.ஏ மற்றும் தற்போதைய கேபினட் அமைச்சர்) பேசிய பேச்சு தற்பொழுது சமூக ஊடகங்களிலும் அரசியல் வட்டாரங்களிலும் காட்டுத்தீயாய் பரவி, பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
"மக்களே மாபெரும் ஊழல்வாதிகள் தான்... வாங்க வேண்டிய இடத்தில் வாங்கிட்டு குத்த வேண்டிய இடத்தில் குத்திட்டீங்க!" என்று அவர் பொதுமேடையில் பேசியது, அரசியல் களத்தில் விவாதப் பொருளாக மாறியுள்ளது.
முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜயின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு ஈரோடு மாவட்டம் பவானியில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் அமைச்சர் விஜய் பாலாஜி ஆற்றிய பேச்சு தற்போது அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. அவரது பேச்சில் இடம்பெற்ற "மக்களாகிய நீங்கள் செய்ததுதான் மிகப்பெரிய ஊழல்" என்ற கருத்து சமூக வலைதளங்களிலும் அரசியல் களத்திலும் வைரலாக பரவி வருகிறது.
முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜயின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு பவானி நகரில் சமபந்தி விருந்து மற்றும் தூய்மை பணியாளர்களுக்கான நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கும் விழா நடைபெற்றது.
இந்த நிகழ்ச்சியில் பவானி நகராட்சியைச் சேர்ந்த பணியாளர்கள் மட்டுமல்லாமல், ஜம்பை, தொட்டில்பாளையம் மற்றும் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் தூய்மை பணிகளில் ஈடுபட்டு வரும் தொழிலாளர்களும் கலந்து கொண்டனர்.
நிகழ்ச்சியின் போது தூய்மை பணியாளர்களுக்கு வேட்டி, சேலை, சட்டைகள் உள்ளிட்ட நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கப்பட்டன. மேலும், அவர்களின் சமூகப் பங்களிப்பை பாராட்டும் வகையில் சிறப்பு கௌரவமும் வழங்கப்பட்டது.
கடந்த காலங்களில் அரசியல்வாதிகள் ஊழல் செய்வதைப் பற்றிப் பார்த்திருப்பீர்கள். ஆனால், 2026 தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலில் மக்களாகிய நீங்கள் செய்ததுதான் மிகப்பெரிய ஊழல். வாங்க வேண்டிய இடத்தில் வாங்கிக்கொண்டு, குத்த வேண்டிய இடத்தில் சரியாக குத்தி நமது ஆட்சியை அரியணையில் கொண்டு வந்து உட்கார வைத்திருக்கிறீர்கள். இந்த பேச்சு அரங்கில் இருந்த கட்சித் தொண்டர்களிடையே கைதட்டலையும் சிரிப்பலையையும் ஏற்படுத்தியது.
அமைச்சரின் இந்த பேச்சு நிகழ்ச்சிக்குப் பிறகு சமூக வலைதளங்களில் வேகமாக பரவியது.
2026 தமிழ்நாடு சட்டசபை தேர்தல் குறித்து தவெக அமைச்சர் விஜய் பாலாஜி பேசியது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
வாங்க வேண்டிய இடத்தில் வாங்கிட்டு குத்திட்டீங்க –வாக்காளர்களைச் சாடிய தவெக அமைச்சர் விஜய் பாலாஜி!#TVK #VijayBalajiSpeechhttps://t.co/Ocol1EjEaF— Zee Tamil News (@ZeeTamilNews) June 29, 2026
2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் வெற்றி பெற்று ஆட்சியை அமைத்துள்ள நிலையில், ஆளும் கட்சியின் அமைச்சர்கள் பொதுக்கூட்டங்களில் ஆற்றும் உரைகள் அரசியல் ரீதியாக அதிக கவனத்தைப் பெற்று வருகின்றன.
அமைச்சர் விஜய் பாலாஜியின் இந்த பேச்சும் அதேபோல் அரசியல் விவாதத்திற்கு வழிவகுத்துள்ளது. தேர்தலில் மக்கள் அளித்த ஆதரவைக் குறிப்பிட்டு நகைச்சுவை கலந்த உவமையாக அவர் பேசியதாக ஆதரவாளர்கள் கூறுகின்றனர். அதே நேரத்தில், தேர்தல் நடைமுறைகள் மற்றும் வாக்காளர்களைப் பற்றிய கருத்தாக இதை எதிர்க்கட்சிகள் விமர்சித்து வருகின்றன.
பவானியில் நடைபெற்ற இந்த நிகழ்ச்சி, ஒருபுறம் தூய்மை பணியாளர்களை கௌரவிக்கும் சமூகநல விழாவாக அமைந்தாலும், மறுபுறம் அமைச்சர் விஜய் பாலாஜியின் சர்ச்சைக்குரிய பேச்சால் மாநில அரசியல் களத்தில் புதிய விவாதத்தை உருவாக்கியுள்ளது. அவரது கருத்து அரசியல் நகைச்சுவையா அல்லது வாக்காளர்களைப் பற்றிய சர்ச்சைக்குரிய கருத்தா என்பது குறித்து பல்வேறு தரப்பினரும் தங்களது கருத்துகளை தொடர்ந்து பதிவு செய்து வருகின்றனர். இதனால், இந்த விவகாரம் அடுத்த சில நாட்களும் அரசியல் பேசுபொருளாக நீடிக்கும் வாய்ப்பு இருப்பதாக அரசியல் பார்வையாளர்கள் கருதுகின்றனர்.