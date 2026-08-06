/”எல்லாம் ஒரு அளவுக்குதான் தங்கதுரை”.. வைரலாகும் அமைச்சர் வினோத்தின் வீடியோ!

தமிழக வெற்றிக் கழகம் ஆட்சிக் கட்டிலில் ஏறிய பின்னர் தாக்கல் செய்யப்படும் முதல் பட்ஜெட் இது. நேற்று நிதி அமைச்சர் மரிய வில்சன் தமிழக நிதி நிலை அறிக்கையை தாக்கல் செய்தார். இதனைத் தொடர்ந்து இன்று வேளான் பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்பட்டது. அதனை அமைச்சர் வினோத் தாக்கல் செய்தார். தவெக அரசின் முதல் பட்ஜெட் என்பதால் இம்முறை ஒவ்வொன்றும் மக்களால் உன்னிப்பாக கவனிக்கப்பட்டு வருகிறது.
இந்த நிலையில், இன்று காலை முதல் அமைச்சர் வினோத்தின் வீடியோ ஒன்று சமூக வலைத்தளங்களில் வைரலாகி வருகிறது. இதற்கிடையில், அமைச்சர் வினோத் பட்ஜெட் உரையை வாசிப்பதற்கு முன்பு, முதலமைச்சர் விஜய்யை புகழ்ந்து பேசினார். ஒரு கட்டத்திற்கு மேல் இந்த புகழாரம் எதிர்கட்சிகளின் மத்தியில் எரிச்சலை ஏற்படுத்தி உள்ளது. அவர்களில் பலரும் எழுந்து கூச்சலிட்டனர்.
இதையடுத்து சபாநாயகர் ஜேசிடி பிரபாகர், நான் சொல்கிறேன், நீங்கள் அமருங்கள் என கூறினார். பின்னர் அமைச்சர் வினோத்தை பட்ஜெட்டில் என்ன இருக்கிறதோ அதை மட்டும் படிக்குமாறு வலியுறுத்தினார். இந்த வீடியோ தான் சமூக வலைத்தளங்களில் வேகமாக பரவி வருகிறது. இந்த நிலையில், இந்த வீடியோவை பதிவிட்டு, நக்கல் செய்யும் விதமாக அதிமுக ஐடி விங் எக்ஸ் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளது.
அமைச்சர் @vinothravi11 :— AIADMK IT WING (@AIADMKITWINGOFL) August 6, 2026
கோட் சூட் போட்ட விவசாயி எங்கள் முதல்வர் @actorvijay அவர்கள்...
சபாநாயகர் @JCDPrabhakar :
அமைச்சர் வேளாண் நிதிநிலை அறிக்கையை மட்டும் படிச்சா போதும்!
எல்லாம் ஒரு அளவுக்கு தான் தங்கதுரை mode ல் சபாநாயகர் #ஆச்சரியக்குறி_பரிதாபங்கள் pic.twitter.com/esLJ4mcvDg
அந்த பதிவில், ”அமைச்சர் வினோத்: கோட் சூட் போட்ட விவசாயி எங்கள் முதல்வர் விஜய் அவர்கள்...
சபாநாயகர் ஜேசிடி பிரபாகர்: அமைச்சர் வேளாண் நிதிநிலை அறிக்கையை மட்டும் படிச்சா போதும்!
எல்லாம் ஒரு அளவுக்கு தான் தங்கதுரை mode ல் சபாநாயகர்” என பிரபலமான நகைச்சுவை வாசகத்தை பயன்படுத்தி கிண்டல் செய்துள்ளனர். அதிமுக ஐடி விங்கின் இந்த பதிவு பெரும் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது. இந்த வீடியோவுக்கு பலரும் கமெண்ட் செய்து வருகின்றனர். இதற்கிடையில், எதிர்க்கட்சி தலைவர் உட்பட திமுக எம்எல்ஏக்கள் கருப்பு உடையில் இன்று சட்டமன்றத்திற்கு வருகை தந்தனர். மேகதாது உள்ளிட்ட பல்வேறு பிரச்சனைகளில் தவெக அரசை கண்டித்து கருப்பு உடையில் திமுகவினர் சட்டபேரவைக்கு வந்தனர்.
வேளாண் பட்ஜெட் என்ற பெயரில் நாடகம்.— AIADMK IT WING (@AIADMKITWINGOFL) August 6, 2026
வேளாண் பட்ஜெட் மீது விவசாயிகளுக்கு பெரும் எதிர்பார்ப்பு இருந்தது,
ஆனால் ஏமாற்றமே மிஞ்சியது.
-மாண்புமிகு கழகப் பொதுச்செயலாளர் புரட்சித்தமிழர் @EPSTamilNadu அவர்கள்.#TNAgribudget2026_27 pic.twitter.com/y5nLYkf6cJ
இதையடுத்து மற்றொரு பதிவில், வேளான் பட்ஜெட் என்ற பெயரில் நாடகம். வேளாண் பட்ஜெட் மீது விவசாயிகளுக்கு பெரும் எதிர்பார்ப்பு இருந்தது, ஆனால் ஏமாற்றமே மிஞ்சியது என அதிமுக ஐடி விங் தவெக அரசின் வேளான் பட்ஜெட்டை விமர்சித்து பதிவிட்டுள்ளது. முன்னதாக நேற்றைய தினம், தவெக பட்ஜெட்டை கடுமையாக விமர்சித்த அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி, இந்த பட்ஜெட்டுக்கு பூஜியம் மதிப்பெண்தான் கொடுக்க முடியும் எனவும் கூறியது குறிப்பிடத்தக்கது.