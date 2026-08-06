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”எல்லாம் ஒரு அளவுக்குதான் தங்கதுரை”.. வைரலாகும் அமைச்சர் வினோத்தின் வீடியோ!

தவெக அமைச்சர் வினோத், இன்று வேளான் பட்ஜெட் தாக்கல் செய்வதற்கு முன்பாக முதலமைச்சர் விஜய்யை புகழ்ந்த போது எதிர்கட்சிகள் கூச்சலிட்ட வீடியோ சமூக வலைத்தளங்களில் வைரலாகி வருகிறது. 

Written ByR Balaji
Published: Aug 06, 2026, 01:34 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 01:34 PM IST
”எல்லாம் ஒரு அளவுக்குதான் தங்கதுரை”.. வைரலாகும் அமைச்சர் வினோத்தின் வீடியோ!

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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