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"திமுகவில் இணைய ரூ.50 கோடி பேரம்!" வெளியான ஆடியோ ஆதாரம்.. தவெக MLA சரவணன் அதிரடி!

TVK MLA Saravanan Horse Trading Audio: திமுக முன்னாள் அமைச்சர் தரப்பில் திமுகவில் இணைய ரூ. 50 கோடி பேரம் பேசியதாக ஆடியோ மற்றும் புகைப்பட ஆதாரங்களுடன் தவெக எம்எல்ஏ சரவணன் வெளியிட்ட புகார் தமிழக அரசியலில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Written ByR Balaji
Published: Jul 06, 2026, 06:16 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 06:16 PM IST
"திமுகவில் இணைய ரூ.50 கோடி பேரம்!" வெளியான ஆடியோ ஆதாரம்.. தவெக MLA சரவணன் அதிரடி!
Image Credit: Image Source: XSource: Bureau

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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"திமுகவில் இணைய ரூ.50 கோடி பேரம்!" வெளியான ஆடியோ ஆதாரம்.. தவெக MLA சரவணன் அதிரடி!
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