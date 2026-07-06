/"திமுகவில் இணைய ரூ.50 கோடி பேரம்!" வெளியான ஆடியோ ஆதாரம்.. தவெக MLA சரவணன் அதிரடி!

தமிழகத்தில் விஜய் தலைமையிலான தமிழக வெற்றிக் கழகம் ஆட்சி அமைத்ததில் இருந்து எம்.எல்.ஏ-க்களிடம் பேரம் பேசும் குதிரை பேரம் விவகாரம் தொடர்ந்து அரசியல் களத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி வருகிறது. இந்த நிலையில், ஸ்ரீவைகுண்டம் தொகுதி தவெக எம்எல்ஏ சரவணனிடம் திமுகவில் இணைய கூறி ரூ. 50 கோடிக்கு குதிரை பேரம் பேசியதாக வெளியாகி இருக்கும் ஆடியோ பெரும் அதிர்ச்சியையும் பரபரப்பையும் ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.
2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் விஜய் தலைமையிலான தவெக 108 இடங்களில் வென்று தனிப்பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்தது. இதையடுத்து காங்கிரஸ், விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி (விசிக), கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளின் ஆதரவை பெற்று ஆட்சி கட்டிலில் அமர்ந்துள்ளது. இதனை தொடர்ந்துதான் குதிரை பேரம் நடந்து வருவதாக குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்து வருகின்றன. குறிப்பாக அமமுக எம்எல்ஏ காமராஜ் விவகாரம் பெரும் விவாதத்தை கிளப்பியது.
இந்த நிலையில், தூத்துக்குடி மாவட்டம் ஸ்ரீவைகுண்டம் தொகுதி தமிழக வெற்றிக் கழகம் எம்எல்ஏ சரவணன், தன்னிடம் திமுக முன்னாள் அமைச்சர் அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் தரப்பில் இருந்து தொடர்பு கொண்டு திமுகவில் இணைய கூறி, ரூ. 50கோடி தருவதாகவும் பேரம் பேசியதாக செய்தியாளர்களை சந்தித்து புகார் தெரிவித்துள்ளார். மேலும், இந்த பேரத்திற்கு நான் மறுப்பு தெரிவித்ததால், தனக்கும் தனது குடும்பத்திற்கும் தொடர்ந்து கொலை மிரட்டல்கள் வருவதாக அவர் தெரிவித்தார்.
தவெக எம்எல்ஏ சரவணன் இதனை வெறும் குற்றச்சாட்டாக இல்லாமல் ஆடியோ ஆதாரத்தையும் வெளிப்படுத்தி உள்ளார். அதாவது முத்துராமன் என்ற இடைத்தரகர் தன்னிடம் பேசியதாகவும் அவரின் புகைப்படத்தையும் வெளியிட்டுள்ளார். முத்துராமன் என்பவர் திமுகவின் முக்கிய புள்ளிகளுடன் நெருங்கிய தொடர்பு கொண்டவர் என்பதால் இந்த விவகாரம் தற்போது விஸ்பரூபம் எடுத்துள்ளது.
குதிரை பேரம் .... audio released #TVKVijay https://t.co/mLBHQIsBPj— Kavin (@kavin2cool2001) July 6, 2026
ரூ.50 கோடி குதிரை பேரத்திற்கு நான் சம்மதிக்காததால், என் மீது சமூக வலைதளங்களில் திட்டமிட்டுக் கடுமையான அவதூறுகளைப் பரப்பி வருகின்றனர். நான் எந்தப் பகுதிக்கு ஆய்வுக்குச் சென்றாலும், அதுகுறித்து தவறான தகவல்கள் பரப்பப்படுகின்றன, என்று எம்எல்ஏ சரவணன் தனது ஆதங்கத்தை வெளிப்படுத்தியுள்ளார். மேலும், யார் என்னை இழுக்க முயன்றாலும் என்னுடைய விசுவாசம் எப்போதும் தமிழக வெற்றிக் கழகத் தலைவர் தளபதி விஜய் அவர்களுக்கு மட்டும்தான் என்றும் அவர் உறுதிபட தெரிவித்துள்ளார்.