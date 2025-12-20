English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • தவெக மா.செ. வீடியோ லீக்... விஜய் எடுத்த அதிரடி ஆக்ஷன் - பின்னணி என்ன?

தவெக மா.செ. வீடியோ லீக்... விஜய் எடுத்த அதிரடி ஆக்ஷன் - பின்னணி என்ன?

TVK News: தவெக நாமக்கல் கிழக்கு மாவட்ட செயலாளர், அக்கட்சியின் பெண் நிர்வாகி வீட்டில் அரைகுறை ஆடையுடன் பிடிபட்ட வீடியோ வைரலானதை தொடர்ந்து மாவட்ட செயலாளர் கட்சியில் இருந்து நீக்கப்பட்டுள்ளார்

Dec 20, 2025, 06:19 PM IST

தவெக மா.செ. வீடியோ லீக்... விஜய் எடுத்த அதிரடி ஆக்ஷன் - பின்னணி என்ன?

TVK Namakkal East District Secretariat Dismissed: தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் நாமக்கல் கிழக்கு மாவட்ட செயலாளராக செந்தில் நாதன் என்பவர் இருந்தார். இவர் நேற்று (டிசம்பர் 19) இரவு சுமார் 11 மணிக்கு நாமக்கல் மாவட்ட மகளிர் அணியைச் சேர்ந்த பெண் நிர்வாகி வீட்டுக்கு வந்திருந்ததாகவும், அப்போது பெண்ணின் உறவினர்கள் அவரை வீட்டுக்குள் வைத்து கையும் களவுமாக பிடித்ததாகவும் கூறப்படுகிறது.

நாமக்கல்லில் நடந்தது என்ன?

இன்று அதிகாலை வரை செந்தில் நாதனையும், பெண் நிர்வாகியையும் குடும்பத்தினர் அடித்ததாகவும், இரு தரப்பினரிடமும் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி அதிகாலை 4 மணிக்கு அவரை விடுவித்ததாகவும் ஒரு தகவல்கள் காற்று வாக்கில் கசிந்தது.

இது குறித்து சம்பவம் நடந்த பகுதியில் சிலரிடம் கேட்டதற்கு, அதிகாலை சுமார் 4:30 மணியளவில் சில வாகனங்கள் நின்று கொண்டிருந்ததாகவும், இரவு முழுக்க ஆட்கள் வந்து சென்று கொண்டிருந்ததாகவும் என்ன பிரச்சனை என தெரியவில்லை எனவும் கூறயிருக்கிறார். காவல்துறையிதரப்பில் பெண் நிர்வாகியிடம் விசாரித்த போது, தங்களது குடும்பச் சண்டை காரணமாக தங்களின் உறவினர்கள் வந்து அதை பேசி தீர்த்தனர் என அவர் கூறியதாக கூறப்படுகிறது.

பெண் நிர்வாகியின் பதில்

இன்று எலச்சிபாளையம் கிழக்கு ஒன்றிய ஆலோசனைக் கூட்டத்திலும் அந்த பெண் நிர்வாகி கலந்து கொள்ளவில்லை என கூறப்படுகிறது. இதுகுறித்து செய்தியாளர்கள் அவரிடம் தொடர்புகொண்டது கேட்டபோது, அவரது நல்ல பெயருக்கு களங்கம் ஏற்படுத்த வேண்டும் என்பதற்காகவும் அரசியலில் உள்ள சில காழ்ப்புணர்ச்சி உள்ளவர்கள், அவர் மீது தேவையில்லாமல் இதுபோல் தவறான தகவல்களை பரப்புகின்றனர் என குற்றஞ்சாட்டி இருக்கிறார்.

செந்தில் நாதன் கூறியது என்ன?

இச்சம்பவம் குறித்த வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலாக பரவி வருகிறது. ஆனால் இதுகுறித்து நேரில் பேட்டியாகவோ, விளக்கமோ தர இருதரப்பும் மறுத்துவிட்டதாக கூறப்படுகிறது. இதுகுறித்து நாமக்கல் கிழக்கு மாவட்ட செயலாளர் செந்தில் நாதனிடம் செய்தியாளர்கள் கேட்டதற்கு, கட்சி பெயரையும், தனது பெயரையும் கெடுப்பதற்காக இதுபோன்று நடவடிக்கையில் ஈடுபடுவதாக கூறியிருக்கிறார்.

தவெகவில் இருந்து நீக்கம்

நாமக்கல் கிழக்கு மாவட்ட செயலாளர் பதவியில் இருந்து செந்தில்நாதன் நீக்கம் செய்யப்படுவதாக அக்கட்சியின் பொதுச்செயலாளர் புஸ்ஸி ஆனந்த் அறிவித்து்ள்ளார். மகளிர் அணி நிர்வாகியின் வீட்டிற்குள் அத்துமீறி நுழைந்த புகாரில், நாமக்கல் கிழக்கு மாவட்ட செயலாளர் பதவியில் இருந்து செந்தில்நாதன் நீக்கம் செய்யப்பட்டதாக தெரிகிறது. மகளிர் அணி நிர்வாகி வீட்டிற்குள் செந்தில்நாதன் நுழைந்ததை தொடர்ந்து மோதல் ஏற்பட்டதாக வீடியோ ஒன்று வெளியானதை தொடர்ந்து, கட்சி இந்த நடவடிக்கையை எடுத்திருப்பதாக கூறப்படுகிறது.

(பின்குறிப்பு: பெண் நிர்வாகியின் தனியுரிமையை கருத்தில்கொண்டு, அந்த வைரல் வீடியோவையோ, பெண் நிர்வாகியின் பெயர், ஊர், அடையாளம் ஆகியவற்றையோ இச்செய்தியில் குறிப்பிடவில்லை. தவெக நாமக்கல் கிழக்கு மாவட்ட செயலாளர் நீக்கப்பட்டதை குறிப்பிடுவதே இச்செய்தியின் நோக்கம்)

