கரூரில் 'ஜனநாயகன்' ஷூட்டிங்-ஆ? உண்மை என்ன? தவெக விளக்கம்

Jana Nayagan Latest News: தமிழகத்தில் வரும் ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் நடைபெறுகிறது. இதில் விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக்கழகம் முதல் முறையாக களமிறங்குகிறது. வரும் தேதியில் தவெக தனித்து போட்டியிடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஆட்சியில் பங்கு என மேடைக்கு மேடை விஜய் கூறி வந்தாலும் இதுவரை எந்த கூட்டணியும் விஜயுடன் கைகோர்க்கவில்லை. எனவே வரும் தேர்தலில் விஜய் தனித்து போட்டியிடுவார் என கூறப்படுகிறது. தேர்தல் நெருங்கி வருவதால் தவெக தீவிரமான தேர்தல் பணிகளில் ஈடுபட்டு வருகிறது.
கரூரில் ஜனநாயகன் ஷூட்டிங்-ஆ?
இதற்கு நடுவே விஜயின் கடைசி படமான ஜனநாயகன் படம் ஜனவரி மாதம் பொங்கல் அன்று வெளியாக இருந்தது. ஆனால் சென்சார் போர்டு காரணமாக படம் வெளியாகுவதில் சிக்கல் ஏற்பட்டது. நீதிமன்றம் வழக்கு என ஜனநாயகம் படம் தள்ளிப்போனது. தற்போது வரை ஜனநாயகம் படம் வெளியீடு குறித்து தேதி உறுதியாகவில்லை. இந்த நிலையில் கடந்த ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் கரூரில் நடந்த கூட்டநீச்சலின் போது ஜனநாயகம் படப்பிடிப்பு நடந்ததாக பலரும் கூறி வருகின்றனர். இந்த நிலையில் இதற்கு சிடிஆர் நிர்மல் குமார் விளக்கம் தெரிவித்துள்ளார்.
நிர்மல் குமார் விளக்கம்
சென்னை பனையூர் அலுவலகத்தில் விஜய் நடத்திய இரண்டாம் கட்ட வேட்பாளர்கள் நேர்காணல் முடிந்த பிறகு கட்சியின் இணைப் பொதுசெயலாளர் நிர்மல்குமார் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது, அவர் பேசுகையில், "இரண்டாம் கட்ட வேட்பாளர்கள் நேர்காணல் நடைபெற்றது. புதுவையிலும் தலைவர் பணிகளை முடுக்கி விட்டுள்ளார். எங்கள் நிர்வாகிகள் களப்பணி செய்து வருகிறார்கள். களம் எங்களுக்கு 100 சதவீதம் சாதகமாக உள்ளது. விரைவில் இறுதி கட்ட பட்டியல் தயார் செய்யப்படும்
வேட்புமனு தொடங்குவதற்குள் எல்லா பணிகளும் முடிவடையும். புதுச்சேரியில் திங்கள்கிழமை தமிழக வெற்றிக் கழக வேட்பாளர்கள் வேட்புமனு தாக்கல் செய்வார்கள். ஏற்கனவே வேட்பாளர் பட்டியலை விஜய் இறுதி செய்து வைத்துள்ளார்" என்று கூறினார். தொடர்ந்து பேசிய அவர், "சேகர்பாபு உள்ளிட்ட பலர் தொகுதி மாறலாம் என்று பேசி கொண்டு இருக்கிறார்கள். பவள விழா பாப்பாக்கு தொகுதி மாறும் அளவுக்கு என்ன பிரச்சனை. சென்னையில் எந்த தொகுதியும் அவர்களுக்கு பாதுகாப்பான தொகுதி இல்லை. அதனால் அவர்கள் வேறு தொகுதியை பார்த்துக்கொண்டு இருக்கிறார்கள்" எனக் கூறினார்.
கரூரில் விஜய் சினிமா ஷூட்டிங் எடுத்ததாக விமர்சனம் செய்யப்படுவது குறித்த கேள்விக்கு பதில் அளித்த நிர்மல் குமார், "அடிப்படை அறிவு இருப்பவர்களுக்கு தெரியும் ஷூட்டிங் எப்படி எடுப்பார்கள் என்று. அரசியல் காழ்ப்புணர்வு காரணமாக சில புரோக்கர்கள் இப்படி செய்கிறார்கள். சிலர் இப்படி பேச வைக்கிறார்கள். ஒவ்வொரு நிமிடமும் இறந்தவர்களை நினைத்து தவித்துக்கொண்டு இருக்கிறோம்.
அரசியல் காழ்ப்புணர்சி காரணமாக இப்படி செய்கிறார்கள். இதை வைத்து அரசியல் செய்ய நினைப்பவர்களுக்கு மக்கள் பதிலடி கொடுப்பார்கள். சிபிஐ என்ன கேள்வி கேட்பார்கள் என்று எங்களுக்கு தான் தெரியும். அவர்கள் கேட்ட ஆதாரங்களை எல்லாம் விஜய் கொடுத்துள்ளார். நிறைய உத்தேச பட்டியல் சோசியல் மீடியாவில் வெளியாகி வருகிறது. இறுதி பட்டியலை தலைவர் வெளியிடுவார்
CBI விசாரணையில் அங்கு நடந்த விஷயங்களையும் ஆதரமாக கொடுத்துள்ளோம். திமுகவில் வரும் கட்சிகளை எல்லாம் கூட்டணியில் சேர்த்துக்கொண்டு இருக்கிறார்கள். அதிமுகவில் தலைமையில் கூட்டணி என்றே தெரியவில்லை. டெல்லி சென்று பேசும் அளவுக்கு கட்சி இவ்வளவு மோசமாக உள்ளது. கூட்டணியில் இருப்பவர்கள் யார் யார் என்று ஸ்டாலினிடம் கேட்டால் அவருக்கு சொல்லக்கூடத் தெரியாது. அத்தனை கட்சிகளை வண்டியில் ஏற்றி போட்டு கொண்டு தேர்தலை சந்திக்கிறார்கள். மற்றொரு கட்சியில் யாரு தலைமை என்பது தெரியவில்லை" என்று கூறினார்.
ஜனநாயகன் படம் எப்போது வெளியீடு?
ஜனநாயகன் படம் வெளியீடு குறித்து சமீபத்தில் தலைமை தேர்தல் அதிகாரி அர்ச்சனா பட்நாயக் விளக்கம் அளித்தார். அவர் கூறுகையில், அரசியில் கட்சியின் தலைவரும் வேட்பாளருமான ஒருவரின் திரைப்படம் தேர்தல் நேரத்தில் வெளியாகுவது இதுவே முதல் முறை. தேர்தல் நடத்தை விதிகள் அமலில் இருக்கும்போது, ஒரு வேட்பாளரின் திரைப்படத்தை வெளியிடலாமா என கேட்கிறீர்கள். இது நல்ல கேள்வி தான். இதற்கு முன்பு இப்படி நடந்ததில்லை. இந்த விவகாரத்தில் இந்திய தேர்தல் ஆணையத்தை கேட்டு தான் முடிவு செய்ய வேண்டும்” என்று கூறினார்.
சமீபத்தில் தணிக்கை குழு மறு ஆய்வு நடத்தப்பட்டது. ஆனால், படத்தை பார்த்த சென்சார் குழு இது தேர்தல் சமயம் என்பதால இந்த முடிவை தேர்தல் ஆணையம் எடுக்க வேண்டும் என சென்சார் குழு தெரிவித்து விட்டது. அதாவது, படத்தில் பல்வேறு அரசியல் வசனங்கள், தேர்தலில் போட்டியிடும் வேட்பாளர் நடித்திருப்பதால், இதன் இறுதி முடிவை தேர்தல் ஆணையம் தான் எடுக்க வேண்டும் என சென்சார் குழு கூறிவிட்டது. இதனால், தற்போது ஜனநாயகன் படம் வெளியீடு தேர்தல் ஆணையம் கையில் சென்றிருக்கிறது. எனவே, அவர்கள் என்ன முடிவை எடுப்பார்கள் என்பதை பொறுத்திருந்து பார்ப்போம்.
மேலும் படிக்க: 1-9ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு முழு ஆண்டு தேர்வு எப்போது? அட்டவணை வெளியீடு!
மேலும் படிக்க: எழும்பூரில் ரயில்கள் நிற்காது.. இந்த 5 ரயில் சேவையில் மேஜர் மாற்றம்.. தெற்கு ரயில்வே அறிவிப்பு
மேலும் படிக்க: சேலத்தில் அரசு பேருந்து மோதி பயங்கர விபத்து, பல உயிர்கள் பலி: தலைவர்கள் இரங்கல்
