இன்னும் 30 நாள்களுக்குள் நல்ல முடிவு... ஓபிஎஸ் சொன்ன பதில்; தவெக-வா...? திமுக-வா...?

O Panneerselvam Latest News Updates: இன்று தானே தை பிறந்திருக்கிறது. 30 நாளில் ஏதாவது ஒரு நாளில் நல்ல முடிவை அறிவிப்பேன் என ஓ. பன்னீர்செல்வம் பேட்டிளித்துள்ளார். 

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Jan 15, 2026, 06:00 PM IST
  • அதிமுகவில் ஓபிஎஸ் இணைய வாய்ப்பு குறைவு.
  • இந்த நேரத்தில் தனிக்கட்சி தொடங்குவதும் சிரமம்.
  • எனவே, வேறு கட்சியில் அவர் இணையவே அதிக வாய்ப்பு.

இன்னும் 30 நாள்களுக்குள் நல்ல முடிவு... ஓபிஎஸ் சொன்ன பதில்; தவெக-வா...? திமுக-வா...?

O Panneerselvam Latest News Updates: முல்லைப்பெரியாறு அணையை கட்டிய ஆங்கிலேயப் பொறியாளர் ஜான் பென்னி குயிக் என்பவரின் 185வது பிறந்த நாள் இன்று (ஜன. 15) கொண்டாடப்படுகிறது. இதையொட்டி, தேனி மாவட்டம் கூடலூர் அருகே லோயர் கேம்ப் பகுதி உள்ள மணிமண்டபத்தில் அமைந்திருக்கும் அவரது திருவுருவ வெண்கல சிலைக்கு முன்னாள் முதலமைச்சரும், அதிமுக தொண்டர்கள் உரிமை மீட்புக் கழகம் ஒருங்கிணைப்பாளருமான ஓ.பன்னீர்செல்வம் தனது ஆதரவாளர்களுடன் நேரில் சென்று மரியாதை செலுத்தினார்.

O Panneerselvam: திமுக மீது விமர்சனம்

இதன்பின், செய்தியாளர்களை ஓ. பன்னீர்செல்வம் சந்தித்தார். அப்போது பேசிய அவர், "152 அடி வரை தண்ணீரை தேக்கிவைக்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் கர்னல் ஜான் பென்னிகுயிக் அவர்களால் கட்டப்பட்ட முல்லைப்பெரியாறு அணை, திமுக ஆட்சியில் 136 அடியாக குறைக்கப்பட்டது. மறைந்த முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா நடத்திய சட்டப் போராட்டத்தின் மூலமாகவே முல்லைப்பெரியாறு அணையின் நீர்மட்டம் 142 அடியாக உயர்த்தப்பட்டது.

அதோடு தென் தமிழ்நாட்டின் நீராதாரமாகத் திகழும் முல்லைப்பெரியாறு அணை கட்டிய ஆங்கிலேயப் பொறியாளர் கர்னல் ஜான் பென்னிகுயிக்கிற்கு லோயர் கேம்ப் பகுதியில் மணிமண்டபம் நிறுவியும், தேனியில் கட்டப்பட்ட புதிய பேருந்து நிலையத்திற்கு அவரது பெயர் சூட்டியும் பெருமை சேர்த்தவர் ஜெயலலிதா. அத்தகைய புதிய வரலாறை ஏற்படுத்திய ஜெயலலிதாவிற்கு நன்றி தெரிவிக்கும் விதமாகவும் இன்றைய தினம் இங்கு தமிழக மக்களால் பென்னிகுயிக் பொங்கல் விழாவாக கொண்டாடப்படுகிறது" என்றார்.

O Panneerselvam: 30 நாள்களுக்குள்... 

'தை பிறந்தால் வழி பிறக்கும், அப்போது நல்ல முடிவை அறிவிப்பேன்' என முன்னர் அவர் கூறியிருந்ததை நினைவுக்கூர்ந்து எழுப்பப்பட்ட கேள்விக்கு ஓ.பன்னீர்செல்வம், "இன்று தானே தை பிறந்திருக்கிறது. இந்த மாதம் 30 நாளில் ஏதாவது ஒரு நாளில் நல்ல முடிவை அறிவிப்பேன்" என்றார். மேலும் போடிநாயக்கனூர் தொகுதியில் மீண்டும் போட்டியிடுவீர்களா என்ற கேள்விக்கு, "அதை மக்கள்தான் முடிவு செய்வார்கள்" எனக் கூறினார்.

O Panneerselvam: என்ன செய்யப்போகிறார் ஓபிஎஸ்?

வரும் பிப்ரவரி மாத இறுதியில் தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை தேர்தலுக்கான தேதி அறிவிக்கப்பட உள்ளது. ஏப்ரல், மே மாதங்களில் வாக்குப்பதிவு நடைபெற்று முடிவுகளும் அறிவிக்கப்படும். இந்தச் சூழலில் தற்போது திமுக கூட்டணி, அதிமுக கூட்டணி, தவெக, நாம் தமிழர் என நான்கு முனை போட்டி தமிழ்நாட்டில் நிலவுகிறது. அதிலும் இன்னும் சில கட்சிகள் எவ்வித கூட்டணியிலும் சேராமல் தொடர்ந்து ஆலோசனையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். இந்தச் சூழலில், கட்சியே இல்லாமல் தனி அமைப்பாக மட்டுமே எஞ்சி நிற்கும் ஓ.பன்னீர்செல்வமும், அவரது ஆதரவாளர்களும் என்ன முடிவை எடுக்கப்போகிறார்கள் என்ற எதிர்பார்ப்பு அனைவரிடத்திலும் உள்ளது. 

ஓ.பன்னீர்செல்வத்தை எடப்பாடி பழனிசாமி மீண்டும் அதிமுகவில் சேர்த்துக்கொள்வதில்லை என்பதில் உறுதியாக இருக்கிறார். எனவே, ஓபிஎஸ் அந்த கனவை கைவிட்டுவிட்டு தனியாக கட்சி ஆரம்பித்து பாஜக கூட்டணியில் இடம்பிடிக்கலாம் என கூறப்பட்டது. ஆனால், தற்போதைய நிலைமையில் அவசர அவசரமாக கட்சியை தொடங்கி, அதற்கு பெயர் வைத்து சுயேச்சையாக போட்டியிடுவதற்கு ஏற்கெனவே நிலைபெற்றுவிட்ட ஏதாவது ஒரு கட்சியில் தன்னை இணைத்துக்கொண்டு தேர்தலில் களமிறங்கலாம் என்றும் ஓபிஎஸ்-க்கு பல்வேறு ஆப்ஷன்கள் தற்போது உள்ளன.

O Panneerselvam: தவெகவா? திமுகவா?

அவரது ஆதரவாளர்களாக இருந்த சிலர் திமுக பக்கமும், தவெக பக்கமும் சென்று இணைந்து வருகிறார்கள். எனவே, ஓபிஎஸ்-க்கும் இந்த இரண்டுதான் ஆப்ஷனாக இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. தற்போது கூட ஓபிஎஸ் திமுகவை பெயரளவிலாவது விமர்சித்து வந்தாலும், விஜய் குறித்து பெரிதாக வாய்திறப்பதில்லை. அப்படியிருக்க அவர் தவெக பக்கம் செல்லவே அதிக வாய்ப்புள்ளதாகவும் கூறுகிறார்கள். தவெகவில் இணைந்த செங்கோட்டையனும் ஓ.பன்னீர்செல்வத்தை தன்பக்கம் இழுக்க கடுமையாக முயற்சித்து வருவதாகவும் அரசல்புரசலாக பேச்சுகள் வருகின்றன. இன்னும் ஒரு மாதத்தில் தனது முடிவை அறிவித்துவிடுவேன் என ஓபிஎஸ் கூறியிருப்பதன் மூலம் அவர் அந்த முக்கிய முடிவை எடுத்துவிட்டார் என்பதையே காட்டுகிறது.

