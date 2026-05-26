/சொன்ன வாக்குறுதி என்னாச்சு தம்பி? ஜூன் 2 முதல்வர் விஜய்க்கு எதிராக விவசாயிகள் போராட்டம்

Ranipet Farmers Protest: தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தலின் போது த.வெ.க தலைவர் ஜோசப் விஜய் அளித்த முழுமையான பயிர் கடன் தள்ளுபடி வாக்குறுதி, தற்போது நிபந்தனைகளுடன் மாற்றப்பட்டு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளதாக விவசாயிகள் குற்றம் சாட்டுகின்றனர். ஜூன் 2 அன்று பெரிய அளவில் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தப்படும் என எச்சரித்துள்ளனர்.
TVK Election Promise Farmers: தமிழக அரசியல் களத்தில் "சொன்னதை செய்வேன்" என்று முழங்கி அரியணையில் ஏறிய தமிழக வெற்றிக் கழகத் தலைவர் மற்றும் தற்போதைய முதல்வர் ஜோசப் விஜய், விவசாயிகளின் கடுமையான விமர்சனத்திற்கு ஆளாகியுள்ளார். தேர்தல் நேரத்தில் கொடுத்த வாக்குறுதியை அப்படியே நிறைவேற்ற வேண்டும், இல்லையென்றால் வரும் ஜூன் 2-ஆம் தேதி தமிழக அரசுக்கு எதிராக மிக பிரம்மாண்டமான கவன ஈர்ப்பு ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தப்படும் என்று தமிழக விவசாயிகள் அதிரடி எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளனர். ராணிப்பேட்டையில் நடந்த விவசாயிகளின் குமுறல்களுக்கு பின்னணி காரணம் என்ன? பார்ப்போம்.
ராணிப்பேட்டை வருவாய் கோட்டாட்சியர் (RDO) அலுவலகத்தில் வழக்கம்போல நடைபெற்ற விவசாய குறைதீர்வு கூட்டம், இந்த முறை வழக்கமான புகார்களைத் தாண்டி தமிழக அரசுக்கு எதிரான ஒரு போர்க்களமாகவே மாறியது. மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்தும் ஏராளமான விவசாயிகள் தங்களது குறைகளைத் தெரிவிக்க திரண்டு வந்திருந்தனர்.
ஆனால் கூட்ட அரங்குக்குள் நுழைவதற்கு முன்பாகவே, தமிழக முதல்வர் ஜோசப் விஜய் நேற்று வெளியிட்ட விவசாய கடன் தள்ளுபடி தொடர்பான புதிய அறிவிப்புக்கு எதிராக விவசாயிகள் தங்களது கடுமையான கண்டனங்களை உரக்கப் பதிவு செய்தனர்.
கடந்த சட்டமன்றத் தேர்தலின் போது, தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தேர்தல் அறிக்கையில் "விவசாயிகள் வாங்கிய பயிர் கடன்கள் அனைத்தும் முழுமையாக, நிபந்தனையின்றி தள்ளுபடி செய்யப்படும்" என்று மிகவும் ஆணித்தரமாக அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது. மாநாடுகளிலும், தேர்தல் பிரச்சார மேடைகளிலும் இதே வாக்குறுதி தான் பிரதானமாக முன்னிறுத்தப்பட்டது.
ஆனால் தற்போது ஆட்சிப் பொறுப்பேற்ற பிறகு அரசு வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில், பல்வேறு நிபந்தனைகள் விதிக்கப்பட்டு, கடன் தள்ளுபடி முழுமையாக இல்லாமல் சுருக்கப்பட்டுள்ளதாக விவசாயிகள் குற்றம் சாட்டுகின்றனர்.
"கடந்த கால அரசியல் கட்சிகளைப் போல நான் கிடையாது, சொன்ன வாக்குறுதியை அப்படியே நிறைவேற்றிக் காட்டுபவன் நான் என்று மேடைக்கு மேடை பேசி எங்களது வாக்குகளைப் பெற்றார் தம்பி விஜய். ஆனால், இப்போது அறிவிக்கப்பட்டிருக்கும் அரசாணை எங்களை ஏமாற்றும் வகையில் உள்ளது. பழைய கட்சிகளுக்கும் இவருக்கும் என்ன வித்தியாசம் இருக்கிறது? இந்த அறிவிப்பு ஒட்டுமொத்த தமிழக விவசாயிகள் மத்தியிலும் பெரும் ஏமாற்றத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது."
இந்த விவகாரம் குறித்து தமிழ்நாடு விவசாய சங்கத்தின் பொருளாளர் சுபாஷ் செய்தியாளர்களிடம் பேசுகையில், தங்களது கோரிக்கையையும், அடுத்தகட்ட போராட்ட வடிவத்தையும் மிகத் தெளிவாக விளக்கினார்.
"தேர்தல் வாக்குறுதி என்பது மக்களுக்கு, குறிப்பாக பாடுபடும் விவசாயிகளுக்குக் கொடுக்கும் சத்தியம். அதை ஆட்சிக்கு வந்தவுடன் மாற்றியமைப்பது அநீதி. முதல்வர் ஜோசப் விஜய் உடனடியாக இந்த அரைகுறை பயிர் கடன் தள்ளுபடி அறிவிப்பை மறுபரிசீலனை செய்ய வேண்டும். எந்தவித நிபந்தனையும் இல்லாமல், கூட்டுறவு மற்றும் பொதுத்துறை வங்கிகளில் விவசாயிகள் பெற்ற பயிர் கடன்களை முழுமையாகத் தள்ளுபடி செய்ய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
அவ்வாறு அரசு மறுபரிசீலனை செய்யாத பட்சத்தில், வரும் ஜூன் மாதம் 2-ஆம் தேதி ராணிப்பேட்டை மாவட்டத்தின் முக்கிய மையமான முத்துக்கடை பேருந்து நிலையத்தில் மாவட்டத்திலுள்ள அனைத்து விவசாயிகளும் ஒன்றிணைந்து, தமிழக அரசுக்கு எதிராக ஒரு பிரம்மாண்டமான கவன ஈர்ப்பு ஆர்ப்பாட்டத்தை நடத்துவோம்," என்று எச்சரித்தார்.
தமிழகத்தில் விவசாயத் தொழில் என்பது பருவமழை பொய்ப்பு, உர விலை உயர்வு, போதிய விளைபொருள் விலை கிடைக்காமை போன்ற காரணங்களால் நாளுக்கு நாள் நலிவடைந்து வருகிறது. இத்தகைய சூழலில் புதிய அரசு தங்களது கட பாரத்தை முழுமையாக இறக்கி வைக்கும் என்று நம்பியே லட்சக்கணக்கான விவசாயிகள் த.வெ.க-விற்கு ஆதரவளித்தனர்.
தற்போது அரசு நிதி நெருக்கடியைக் காரணம் காட்டியோ அல்லது தகுதி வாய்ந்த நபர்கள் என்ற பெயரிலோ நிபந்தனைகளைச் சேர்க்கும்போது, அது அடிமட்ட விவசாயிகளைப் போய்ச் சேருவதில்லை என்பதே கள நிலவரம்.
|
பயிர்க்கடன் தொகை
|
தள்ளுபடி தொகை
|ரூ.50,001 முதல் ரூ.60,000
|ரூ.40,000
|ரூ.60,001 முதல் ரூ.70,000
|ரூ-30,000
|ரூ.70,001, முதல் ரூ.80,000
|ரூ.20,000
|ரூ.80,001 முதல் ரூ.90,000
|ரூ.10,000
|ரூ.90,001 முதல் ரூ.1 லட்சம்
|ரூ.5,000
சினிமாவில் இருந்து அரசியலுக்கு வந்து, "புதிய பாதை, புதிய அரசியல்" என்று முழங்கிய ஜோசப் விஜய்க்கு, விவசாயிகளின் இந்த எதிர்ப்பு என்பது ஆட்சியின் ஆரம்ப நாட்களிலேயே வந்துள்ள ஒரு மிகப்பெரிய சவாலாகும்.
விவசாயிகளின் வாக்குறுதி விவகாரத்தில் அரசு பின்வாங்கினால், அது எதிர்க்கட்சிகளுக்கு மிகப்பெரிய அரசியல் ஆயுதமாக மாறிவிடும். அதேநேரம் விவசாய சங்கங்களின் இந்த எச்சரிக்கையை முதல்வர் எப்படி கையாளப் போகிறார்? கொடுத்த வாக்குறுதியை 'முழுமையாக' நிறைவேற்றி விவசாயிகளின் தோழனாக மாறுவாரா அல்லது போராட்டங்களை எதிர்கொள்வாரா என்பதைப் பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.
விவசாயிகளின் கோரிக்கை நியாயமானது என்பதால், அரசு உடனடியாக பேச்சுவார்த்தை நடத்தி சுமுக முடிவு காண வேண்டும் என்பதே ஒட்டுமொத்த பொதுமக்களின் எதிர்பார்ப்பாக உள்ளது.