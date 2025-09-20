English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

'என்னை மிரட்டிப் பார்க்கிறீர்களா...' ஸ்டாலினை நோக்கி விஜய் நேரடி கேள்வி - நாகையில் அதிரடி பேச்சு

TVK Vijay Speech: நாகப்பட்டினத்தில் பிரச்சாரத்தின்போது திமுக அரசையும், முதலமைச்சர் ஸ்டாலினையும் தவெக தலைவர் விஜய் கடுமையாக விமர்சித்து பேசினார். அவரது முழு உரையை இங்கு படிக்கலாம்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Sep 20, 2025, 02:59 PM IST
  • இன்று மதியம் 1.30 மணிக்கு நாகையில் பேசினார்.
  • 'மிரட்டுகிறீர்களா' என முதல்வரை நோக்கி விஜய் நேரடி கேள்வி.
  • அடுத்து திருவாரூரில் விஜய் பேச உள்ளார்.

Trending Photos

ரோபோ சங்கரின் வாழ்க்கை பயணம்! திரைக்கு பின்னால் இருந்தவர்-முன்னாள் வந்தது எப்படி?
camera icon10
Robo Shankar
ரோபோ சங்கரின் வாழ்க்கை பயணம்! திரைக்கு பின்னால் இருந்தவர்-முன்னாள் வந்தது எப்படி?
சென்னை மக்களே ரெடியா... இரவு அதிரடி காட்டப்போகுது மழை - தமிழ்நாடு வெதர்மேனின் பெரிய அப்டேட்
camera icon8
Chennai Rains
சென்னை மக்களே ரெடியா... இரவு அதிரடி காட்டப்போகுது மழை - தமிழ்நாடு வெதர்மேனின் பெரிய அப்டேட்
வெஸ்ட் இண்டீஸுக்கு எதிரான டெஸ்ட் தொடர்.. பண்ட், பும்ரா இல்லை.. இந்தியாவின் பிளேயிங் 11 இதுதான்!
camera icon11
India vs West Indies
வெஸ்ட் இண்டீஸுக்கு எதிரான டெஸ்ட் தொடர்.. பண்ட், பும்ரா இல்லை.. இந்தியாவின் பிளேயிங் 11 இதுதான்!
40 வயதில் திருமணம் செய்யும் பிரபல நடிகை! ரஜினிக்கு ஜோடியாக நடித்தவர்..யார் தெரியுமா?
camera icon7
Huma Qureshi
40 வயதில் திருமணம் செய்யும் பிரபல நடிகை! ரஜினிக்கு ஜோடியாக நடித்தவர்..யார் தெரியுமா?
'என்னை மிரட்டிப் பார்க்கிறீர்களா...' ஸ்டாலினை நோக்கி விஜய் நேரடி கேள்வி - நாகையில் அதிரடி பேச்சு

TVK Vijay Speech In Nagapattinam: தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் கடந்த வாரம் அவரது பரப்புரை சுற்றுப்பயணத்தை தொடங்கினார். வரும் டிசம்பர் 20ஆம் தேதிவரை சனிக்கிழமை தோறும் பல்வேறு மாவட்டங்களில் மக்கள் மத்தியில் பரப்புரை மேற்கொள்கிறார்.

Add Zee News as a Preferred Source

TVK Vijay Campaign: நாகை, திருவாரூர் பரப்புரை

கடந்த வாரம் திருச்சி, அரியலூர் மாவட்டங்களில் விஜய் பரப்புரை மேற்கொண்டார். திட்டமிட்டப்படி பெரம்பலூரில் பரப்புரை மேற்கொள்ள இயலவில்லை. விஜய் இந்த சுற்றுப்பயணத்தின் திமுகவின் கோட்டையாக திகழும் மாவட்டங்களை குறிவைத்தே பரப்புரையை தொடங்கி உள்ளார். கடந்த வாரம் திட்டமிடப்பட்ட திருச்சி, அரியலூர், பெரம்பலூர் மாவட்டங்களில் உள்ள அனைத்து சட்டப்பேரவை தொகுதிகளும் கடந்த தேர்தலில் திமுக மற்றும் அதன் கூட்டணிக் கட்சிகளால் கைப்பற்றப்பட்டவை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

விஜய் இன்று (செப். 20) நாகப்பட்டினம், திருவாரூர் மாவட்டங்களில் மக்கள் சந்திப்பை மேற்கொள்கிறார். நாகப்பட்டினம் மாவட்டத்தில் மொத்தம் 3 சட்டப்பேரவை தொகுதிகள் உள்ளன. தற்போது நாகப்பட்டினம் எம்எல்ஏவாக விசிகவின் முகமது ஷாநவஸ் உள்ளார். கீழ்வேளூர் (தனி) தொகுதியில் சிபிஎம் கட்சியின் நாகை மாலி எம்எல்ஏவாக உள்ளார். வேதாரண்யம் தொகுதியில் அதிமுகவைச் சேர்ந்த ஓ.எஸ். மணியம் எம்எல்ஏவாக உள்ளார். 

திருவாரூர் மாவட்டத்தில் திருத்துறைப்பூண்டி, மன்னார்குடி, திருவாரூர், நன்னிலம் என மொத்தம் 4 தொகுதிகள் உள்ளன. அதில் திருத்துறைப்பூண்டி தொகுதியில் சிபிஐ கட்சியின் மாரிமுத்து எம்எல்ஏவாக உள்ளார். மன்னார்குடி தொகுதியில் தற்போதைய தொழில்துறை அமைச்சர் டிஆர்பி ராஜா எம்எல்ஏவாக உள்ளார். திருவாரூர் தொகுதியில் திமுகிவின் பூண்டி கலைவாணன் எம்எல்ஏவாக உள்லார். நன்னிலம் தொகுதியில் அதிமுகவின் முன்னாள் அமைச்சர் காமராஜ் எம்எல்ஏவாக உள்ளார். இரு மாவட்டங்களிலும் ஆளுங்கட்சி கூட்டணியே அதிக இடங்களை கைப்பற்றியிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

TVK Vijay Speech: 'விஜய் களத்திற்கு வருவது புதுசில்லை கண்ணா...'

சென்னையில் இருந்து திருச்சிக்கு விமானம் மூலம் வந்த விஜய், அங்கிருந்து சாலை மார்க்கமாக நாகப்பட்டினம் வந்தார். அவர் நாகப்பட்டினம் புத்தூர் ரவுண்டானா அருகே உள்ள அண்ணா சிலை சந்திப்பில் இன்று காலை 11 மணிக்கு விஜய்யின் மக்கள் சந்திப்பு திட்டமிடப்பட்டது. ஆனால் விஜய் சுமார் பிரச்சார இடத்திற்கு சுமார் மதியம் 1.30 மணிக்கு வந்தடைந்து தனது உரையை தொடங்கினார். அப்போது பேசிய அவர், "நாகூர் ஆண்டவர், நெல்லுக்கடை மாரியம்மன், அன்னை வேளாங்கண்ணி ஆசிப்பெற்ற மண் நாகப்பட்டினம். மத வேறுபாடு இன்றி மதச்சார்பின்மைக்கு எடுத்துக்காட்டாக விளங்கும் நாகை மக்களுக்கு சிரம் தாழ்ந்த ஸ்பெஷல் வணக்கம். 

இலங்கை கடற்படையால் மீனவர்கள் தாக்குப்படுவதையும், அதற்கான காரணம் மற்றும் தீர்வு குறித்தும் மதுரை மாநாட்டில் பேசியிருந்தேன். அப்படி பேசியது தவறா...? கடந்த இதே நாகப்பட்டினத்தில் 14 ஆண்டுகளுக்கு முன் 2011ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி 22ஆம் தேதி மீனவர்கள் தாக்கப்பட்டதை கண்டித்து அவர்களுக்காக குரல் கொடுக்கும் வகையில் பொதுக்கூட்டம் நடத்தினோம். இந்த விஜய் களத்தில் வருவது ஒன்றும் புதுசு இல்லை கண்ணா... எப்போவோ வந்தாச்சு... முன்னர் விஜய் மக்கள் இயக்கம் என்ற பெயரில் வந்தோம், இப்போது தமிழக வெற்றிக் கழகம் என கட்சியாக வந்திருக்கிறோம், அதுதான் வித்தியாசம். 

TVK Vijay Speech: 'ஈழத்தமிழர்களுக்கு குரல் கொடுப்பது கடமை'

மீனவ மக்களுக்கு குரல் கொடுக்கும் அதே நேரத்தில் ஈழத் தமிழர்களுக்கும் எப்போதும் குரல் கொடுப்போம். அவர்களுக்காக குரல் கொடுப்பதும், அவர்களுடன் நிற்பதும் நமது கடமை. மீனவர்களை போலவே ஈழத் தமிழர்களின் வாழ்வும், உயிரும் முக்கியம். மீனவர்கள் பிரச்னைகளுக்கு கடிதம் எழுதிவிட்டு கப்சிப் என இருந்துவிட நாம் திமுக அரசும் கிடையாது, மற்ற மீனவர்கள் என்றால் இந்திய மீனவர்கள், இவர்கள் என்றால்  தமிழக மீனவர்கள் என பேசுவதற்கு நாம் மத்திய பாஜக அரசும் கிடையாது. 

நாகை தான் தமிழ்நட்டில் அதிக மீன் ஏற்றுமதி நடைபெறுகிறது. நாகையில் மீன் பதப்படுத்தும் நவீன கூடங்கள் இல்லை. நாகையில் இறால் பண்ணைகளை முறைப்படுத்த வேண்டும். அலையாத்தி காடுகளை அழியாமல் பாதுகாக்க வேண்டும். குடிநீர், வீட்டு வசதிகள் போன்ற அடிப்படை வசதிகள் இங்கு இல்லை. நாகையில் கடல் சார் கல்லூரிகள் ஒன்று கூட இல்லை. குடிநீர் தேவைக்கு காவிரி நீரை கொண்டுவர வேண்டும். இங்கு சுற்றுலாவை மேம்படுத்தலாம்" என்றார்.

TVK Vijay Speech: வெளிநாட்டில் இருந்து முதலீடா? வெளிநாட்டில் முதலீடா?

தொடர்ந்து, "வெளிநாட்டு முதலீடுகளை கொண்டுவந்துவிட்டதாக சிரித்துக்கொண்டே சொல்கிறார் தமிழக முதல்வர்,வெளிநாட்டில் இருந்து முதலீடா?, வெளிநாட்டில் முதலீடா?" என திமுகவை நோக்கி கேள்வி எழுப்பினார். மேலும், இது ஒட்டுமொத்த தமிழ்நாட்டுக்கான முதலீடா அல்லது ஒரு குறிப்பிட்ட குடும்பத்திற்கான முதலீடா?" என கேள்வி எழுப்பினார். 

TVK Vijay Speech: ஆர்எஸ்எஸ், பிரதமர் வந்தால் இப்படி செய்வீர்களா?

யாரின் வேலையும் கெடக்கூடாது என்பதற்காகவே வார இறுதியை தேர்வு செய்தோம் என விஜய் தனது பிரச்சார திட்டமிடல் குறித்து விளக்கினர். ஓய்வு நாள்களில் மக்கள் வர வேண்டும் என்பதற்காக திட்டமிட்டோம் என்றும் அரசியலில் சிலருக்கு ஓய்வும் கொடுக்க வேண்டும் அல்லவா? என்றும் விஜய் பேசினார். நான் திருச்சியில் பேசியபோது ஸ்பீக்கர் வயர் கட், அரியலூரில் பேசப்போகும் முன் அங்கு முழுவதும் பவர் கட். இதுவே ஆர்எஸ்எஸ் தலைவரோ, பிரதமரோ வரும்போது உங்களால் செய்ய முடியுமா என்றும் அப்படி செய்தால் உங்களின் அடித்தளமே ஆடிவிடம் அல்லவா... எனவும் சராமாரியாக கேள்வி எழுப்பினார். தொடர்ந்து மக்கள் சந்திப்புக்கு பல்வேறு தடைகளையும், கட்டுப்பாடுகளையும் ஆளும் திமுக விதிப்பதாக விஜய் பேசினார்.

TVK Vijay Speech: முதல்வருக்கு விஜய் நேரடி கேள்வி

தொடர்ந்து, "நேரடியாகவே கேட்கிறோன். இந்த விஜய்யை மிரட்டிப் பார்க்கிறீர்களா முதலமைச்சர் சார். அதற்கான ஆள் விஜய் இல்லை. அதிகபட்சம் என்ன செய்துவிடுவீர்கள்?, கொள்கையை பெயருக்கு மட்டும் வைத்துக்கொண்டு, குடும்பத்தை வைத்து கொள்ளையடிக்கும் உங்களுக்கே அவ்வளவு இருக்கும் என்றால், சொந்தமாக உழைத்து சம்பாதித்த எனக்கு எவ்வளவு இருக்கும்" என விஜய் ஆவேசமாக பேசினார். மேலும், தனது மக்கள் சந்திப்பு நிகழ்ச்சிக்கு மக்கள் நெருக்கடியோடு நிற்கும் இடத்தை தேர்வு செய்து கொடுக்கிறார்கள் என்றும் மக்களை பார்க்கக் கூடாது, மக்களுக்காக குரல் கொடுக்கக் கூடாது என பல தடைகளை ஏற்படுத்துகிறார்கள் என்றும் இதனால் தங்களின் எண்ணம்தான் என்ன? என்றும் கேள்வி எழுப்பினார். 

TVK Vijay Speech: மாபெரும் மக்கள் சக்தியின் பிரதிநிதி

மேலும், "ஒரு அரசியல் கட்சி தலைவராக இல்லாமல் ஒரு தமிழ்நாட்டு மண்ணின் மகனா, தமிழ் மக்களோடு சொந்தக்காரனா, என் மக்கள, என் குடும்பத்த, என் சொந்தங்கள பார்க்கப்போனால் என்ன செய்வீங்க... அப்போதும் தடைப்போடுவீர்களா... வேண்டாம் சார், நாம ஒன்னும் தனியாள் இல்லை சார், மாபெரும் மக்கள் சக்தியோட பிரதிநிதி சார், மாபெரும் பெண்கள் சக்தியோட சகோதரன் சார், மாபெரும் இளைஞர் இயக்கமா இருக்கோம் சார்...

TVK Vijay Speech: தவெக vs திமுக

மீண்டும் சொல்கிறேன், 2026 தேர்தலில் திமுகவுக்கும், தவெகவுக்கும் இடையேதான் போட்டி. பூச்சாண்டி வேலைகளை செய்யாமல் நேரடியாக, நேர்மையாக, தேர்தலை சந்திப்போம். மக்களைச் சந்திக்க இவ்வளவு தடை விதித்தால் அடுத்து நேரடியாக மக்களிடமே அனுமதி கேட்டுவிடுவேன். இவ்வளவு தடைகளை விதிக்கும் திமுக மீண்டும் ஆட்சிக்கு வர வேண்டுமா?" என கேள்வி எழுப்பினார். தொடர்ந்து, உங்கள் நன்மைக்காக தவெகவின் ஆட்சி வேண்டுமா" என கேள்வி எழுப்ப, சுற்றி இருந்தவர்கள் 'ஆம்' என்றார்கள். "இது கேட்டுச்சா CM சார்" என்றும் தொடர்ந்து திமுக அரசையும், முதலமைச்சர் ஸ்டாலினையும் கடுமையாக தாக்கினார்.

மேலும் படிக்க | இனியும் எனக்கு அனுமதி மறுத்தால்... தமிழக அரசுக்கு விஜய் எச்சரிக்கை!

மேலும் படிக்க | வீட்டு மொட்டை மாடியில் பதுங்கி இருந்த நபர்! அதிர்ச்சியடைந்த விஜய்! நடந்தது என்ன?

மேலும் படிக்க | கூட்டத்திற்கு வரும் தவெக தொண்டர்களுக்கு... 12 கட்டளைகளை போட்ட விஜய் - என்னென்ன தெரியுமா?

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
tvk vijayTVKTamilaga Vetri KazhagamNagapattinamTamilnadu

Trending News