கரூர் அசம்பாவிதம்... விஜய் தான் முழு பொறுப்பு - பாஜக சரத்குமார் சொல்லும் காரணம் என்ன?

Karur Stampede: கரூரில் தவெக பிரச்சாரத்தில் ஏற்பட்ட கூட்டநெரிசலுக்கு விஜய் தான் முழு பொறுப்பு என பாஜகவைச் சேர்ந்த நடிகர் சரத்குமார் குற்றஞ்சாட்டி உள்ளார். அதற்கு அவர் சொல்லும் காரணத்தை இங்கு விரிவாக காணலாம்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Sep 28, 2025, 05:58 AM IST
  • கரூரில் 39 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர்.
  • சுமார் 51 பேர் சிகிச்சையில் உள்ளனர்.
  • விஜய் உடனடியாக சென்னை புறப்பட்டுச் சென்றார்.

கரூர் அசம்பாவிதம்... விஜய் தான் முழு பொறுப்பு - பாஜக சரத்குமார் சொல்லும் காரணம் என்ன?

Karur Stampede Latest News Updates: தமிழ்நாடு அரசு, முதலமைச்சர் நிவாரண நிதியில் இருந்து உயிரிழந்தோரின் குடும்பத்தினருக்கு ரூ.10 லட்சம் மற்றும் காயமடைந்தோருக்கு ரூ.1 லட்சம் அறிவித்துள்ளார். தற்போது மொத்தம் 39 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் என்றும் 51 பேர் தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் இருக்கிறார்கள் என்பதும் முதலமைச்சரின் செய்தியாளர் சந்திப்பின் போது தெரியவந்தது.

தவெக தலைவர் விஜய் கைது செய்யப்படுவாரா என்ற கேள்விக்கு, ஒரு நபர் ஆணையம் அளிக்கும் அறிக்கையின் படி நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும், அதில் யார் கைதாவார்கள், யார் கைதாக மாட்டார்கள் என்பது தெரியவரும் என முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் பதிலளித்திருந்தார். 

காவல்துறை நிபந்தனையை விமர்சித்த விஜய்

இந்நிலையில், கரூர் கூட்டநெரிசலுக்கு தவெக தலைவர் விஜய்யே காரணம் என பாஜகவைச் சேர்ந்த நடிகர் சரத்குமார் கடும் விமர்சனத்தை முன்வைத்துள்ளார். சரத்குமார் நேற்றிரவு வெளியிட்ட அறிக்கையில், "தமிழக வெற்றிக் கழக தலைவர் விஜய் கரூரில் பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டிருந்த போது, கூட்டத்தில் கலந்து கொண்ட அப்பாவி மக்கள் கூட்டநெரிசலில் சிக்கி உயிரிழந்திருப்பதும், பலர் படுகாயமடைந்து மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வரும் செய்தியும் பெரும் வேதனையளிக்கிறது.

தவெக தலைவர் 3 -ம் கட்ட சுற்றுப்பயணம் இன்று மேற்கொண்ட நிலையில், இதுபோன்ற பேரிடர் ஏற்படக்கூடாதென முதல்கட்ட சுற்றுப்பயணத்தின் போதில் இருந்து காவல்துறையினர் அனுமதி வழங்குவதில் பல்வேறு நிபந்தனைகளை முன்வைத்தனர். ஆனால், காவல்துறையினரின் அனுமதியை எதிர்மறையாக எடுத்துக்கொண்டு அதையும் தவெக தலைவர் விமர்சித்து பேசியிருந்தார்.

தொண்டர்கள் மீது அக்கறையின்மை

அரசியல் பயணத்தில் முதன்மையானது பாதுகாப்பு. தன்னுடைய சுயபாதுகாப்பை ஒரு கட்சியின் தலைவர் உறுதி செய்து கொண்டால் மட்டும் போதாது. தொண்டர்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்வதே தலைவரின் தலையாய கடமையாக இருக்க வேண்டும். முதல்முறை சுற்றுப்பயணத்திற்காக திருச்சி விமான நிலையம் வந்து இறங்கிய போது, வரவேற்க சென்ற தொண்டர்களின் கூட்டமே அரசு உடைமைகளையும், பொதுசொத்துகளையும் சேதப்படுத்தியதை ஒரு தலைவராக கண்டிக்காமல், ஒவ்வொரு வார சனிக்கிழமையும் இதையே வாடிக்கையாக கொண்டு அடுத்த பணிகளை மேற்கொண்டது பொதுசொத்துகள் மீதும், தொண்டர்கள் மீதும் அக்கறையின்மையை காட்டுகிறது.

விஜய் இதை செய்திருக்கவேண்டும்

தான் செல்லும் இடங்களில் அதிகமான கூட்டம் சேருவதை விஜய் பெருமையாக எண்ணிக் கொண்டதும் இந்த பெரும் உயிர்சேதத்திற்கு ஓர் முக்கிய காரணமாக கருத வேண்டும். அன்றாடம் சுற்றுப்பயணத்தை மேற்கொண்டிருந்தாலோ அல்லது வாரத்தில் 3 - 4 தினங்கள் சுற்றுப்பயண திட்டத்தை மேற்கொண்டிருந்தாலோ இந்த பெரும் அசம்பாவிதம் தடுக்கப்பட்டிருக்கும்.

விஜய் தான் முழு பொறுப்பு

காவல்துறையின் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை, அறிவுறுத்தல்கள் மற்றும் நிபந்தனைகளுக்கு ஒத்துழைப்பு தராமல் சுற்றுப்பயணத்தை மேற்கொண்ட தவெக தலைவர் விஜய் தான் இந்த சம்பவத்திற்கு முழு பொறுப்பேற்க வேண்டும். இனி வருங்காலங்களில் காவல்துறைக்கு தகுந்த ஒத்துழைப்பும், அரசு அறிவுறுத்தும் பாதுகாப்பு நெறிமுறைகளுக்கு கட்டுப்பட்டு இணக்கமான செயல்பாடுகளை மேற்கொள்ள வேண்டும்.

சரத்குமார் இரங்கல்

தற்போது பிரான்சு நாட்டில் தூய லூர்து அன்னையை தரிசிக்க சென்றிருப்பதால் இந்த துயரமான சமயத்தில் பாதிக்கப்பட்ட மக்களை நேரில் காண இயலாத சூழலில் வேதனையில் என் இரத்தம் உறைகிறது. துரதிர்ஷ்டவசமாக கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தார்க்கு எனது ஆழ்ந்த இரங்கலைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.

படுகாயமடைந்து மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெறுவோருக்கு உயர்தர மருத்துவ சிகிச்சை வழங்குவதை தமிழக அரசு உறுதி செய்ய வேண்டும் என கேட்டுக் கொண்டு, அவர்கள் விரைவில் வீடு திரும்ப எல்லாம் வல்ல இறைவனைப் பிரார்த்திக்கிறேன்" என குறிப்பிட்டுள்ளார். 

மேலும் படிக்க | விஜய் கூட்டத்தில் பாதுகாப்பு குறைபாடா...? பாதியில் எழுந்து போன டிஜிபி வெங்கட்ராமன்!

மேலும் படிக்க | கரூரில் கொடூரம்; கண்ணீர்விட்டு அழுத அன்பில் மகேஷ் - உதவி எண்கள் அறிவிப்பு!

மேலும் படிக்க | மாவட்ட செயலாளர் மீது வழக்கு... விஜய்யின் மனநிலை என்ன? - தவெக வழக்கறிஞர் பேட்டி!

tvk vijay, Karur, Karur Stampede, Actor Sarathkumar, TVK

