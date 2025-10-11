English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Vijay Karur Visit: கரூர் கூட்டநெரிசலில் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினரை, பாதிக்கப்பட்டவர்களை விஜய் எப்போது, எங்கு சந்திக்கிறார் என்பது குறித்த தகவல்கள் தற்போது வெளியாகி உள்ளது.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Oct 11, 2025, 06:14 PM IST
  • கரூரில் 41 பேர் உயிரிழந்தனர்.
  • இச்சம்பவம் கடந்த செப். 27ஆம் தேதி நடந்தது.
  • பாதிக்கப்பட்டவர்களை விஜய் சந்திக்க உள்ளார்.

விஜய் இந்த தேதியில் கரூர் செல்கிறார்... 3-ஸ்டார் ஹோட்டலில் மீட்டிங்கா? - வெளியான தகவல்

TVK President Vijay Karur Visit: கரூர் கூட்டநெரிசல் சம்பவம் நடந்து இன்றோடு இரண்டு வாரங்கள் நிறைவடைந்துவிட்டது. 11 குழந்தைகள் உள்பட மொத்தம் 41 பேர் கூட்டநெரிசலில் சிக்கி உயிரிழந்தனர்.

Add Zee News as a Preferred Source

கரூர் கூட்டநெரிசல் சம்பவம் நடந்த அன்றே முதலமைச்சர், அமைச்சர்கள், சட்டப்பேரவை உறுப்பினர், எதிர்கட்சியினர் உள்ளிட்டோர் வருகை தந்து பாதிக்கப்பட்டவர்களை சந்தித்து ஆறுதல் கூறினர். உடனே தமிழ்நாடு அரசும் இச்சம்பவம் குறித்து விசாரணை நடத்த ஓய்வுபெற்ற உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி அருணா ஜெகதீசன் தலைமையில் ஒரு நபர் ஆணையத்தை அமைத்தது.

Vijay Karur Visit: விஜய்யின் அடுத்த கரூர் விசிட் 

தொடர்ந்து கரூர் சம்பவத்தை சிபிஐக்கு மாற்ற வேண்டும் என பல்வேறு மனுக்கள் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட்டன. இருப்பினும், உயர் நீதிமன்றம் அதற்கு மறுப்பு தெரிவித்து, வடக்கு மண்டல ஐஜி அஸ்ரா கர்க் தலைமையிலான சிறப்பு புலனாய்வுக் குழுவை அமைத்து உத்தரவிட்டது. இந்த சிறப்பு புலனாய்வுக் குழுவில் தமிழ்நாடு காவல்துறையினரே இருப்பதால், அவர்கள் மீதும் நம்பகத்தன்மை இல்லை என கூறி பாதிக்கப்பட்டவர்கள் தரப்பில் உச்ச நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்துள்ளனர். வரும் திங்கட்கிழமை (அக். 13) உச்சநீதிமன்றம் இந்த மனுக்களின் மீது தீர்ப்பு வழங்க இருக்கிறது. கரூர் விவகாரம் அரசியல் வட்டாரத்தில் தொடர்ந்து பரபரப்பை கிளப்பி வரும் நிலையில், விஜய்யின் அடுத்த கரூர் பயணம் தற்போது பேசுபொருளாகி உள்ளது.

Vijay Karur Visit: காவல்துறை அனுமதி

தனது மக்கள் சந்திப்பு நிகழ்வை தற்காலிகமாக நிறுத்திவைத்திருக்கும் சூழலில், கூட்டநெரிசலில் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் மற்றும் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினரை சந்திக்க விஜய் கரூர் செல்ல திட்டமிட்டிருந்தார். தொடர்ந்து, தனக்கு கூடுதல் பாதுகாப்புடன் கரூர் செல்ல அனுமதி வேண்டும் என விஜய் டிஜிபி அலுவலகத்தில் மனு அளித்திருந்தார். தற்போது அவருக்கு கடும் கட்டுப்பாட்டுகளுடன் அனுமதி கிடைத்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது. அதில் குறைவான ஊடகங்களுக்கு மட்டும் அனுமதி வழங்கப்பட்டிருப்பதாகவும் கூறப்படுகிறது. 

Vijay Karur Visit: அக். 17இல் கரூர் செல்லும் விஜய்

அந்த வகையில், நடிகரும், தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவருமான விஜய் வரும் அக்டோபர் 17ஆம் தேதி (வெள்ளிக்கிழமை) கரூர் மாவட்டத்திற்குச் சென்று பாதிக்கப்பட்டவர்களின், உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினரையும் சந்தித்து ஆறுதல் கூறி, நிவாரணத் தொகையை வழங்க இருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன. இவரின் வருகைக்கான ஏற்பாடுகளை கவனித்துக்கொள்ளும் தரப்பில் இருந்து தகவல் வெளியாகி உள்ளதாக கூறப்படுகிறது. விஜய் அளித்திருந்த கோரிக்கையின் அடிப்படையில் கூட்டத்தை கட்டுப்படுத்த கடுமையான நடவடிக்கைகளை எடுக்கப்படும் என்றும் காவல்துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Vijay Karur Visit: பாதிக்கப்பட்டவர்களை எங்கு சந்திக்கிறார்?

மேலும், விஜய் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் குடும்பத்தினரை சந்திக்கும் இடம் குறித்தும் தகவல்கள் கிடைத்துள்ளன. கரூரில் உள்ள கேஆர்வி மெரிடியன் ஹோட்டலில் நடத்தப்பட உள்ளதாக கூறப்படுகிறது. இது மூன்று நட்சத்திர ஹோட்டல் என்றும் கூறப்படுகிறது. இருப்பினும் இந்த இடத்தில்தான் விஜய் பாதிக்கப்பட்டவர்களை சந்திக்கிறாரா என்பது இன்னும் உறுதியாகவில்லை. முன்னதாக, விஜய் வீடு வீடாகச் சென்று நிவாரணம் அளிக்க அனுமதி கொடுக்கவில்லை, ஏனென்றால் மீண்டும் கட்டுப்படுத்த முடியாத அளவிற்கு கூட்டம் கூடலாம் என்பதற்காக அனுமதி கொடுக்கவில்லை. எனவே, மண்டபம் போன்ற நிகழ்விடங்களை தவெகவினர் சல்லடையிட்டு தேடி வருவதாக கூறப்படுகிறது.

Vijay Karur Visit: விஜய் கேட்ட பாதுகாப்புகள் என்னென்ன?

சென்னையில் இருந்து தனி விமானம் மூலம் திருச்சி செல்லும் விஜய், அங்கிருந்து சாலை வழியாக கரூரில் நிகழ்வு நடக்கும் இடத்திற்கு நேரடியாக செல்கிறார். திருச்சி விமான நிலையத்தின் நுழைவு மற்றும் வெளியேறும் இடங்களிலும் ஆயுதமேந்திய பாதுகாப்பு வேண்டும் என கேட்கப்பட்டது. திருச்சியில் இருந்து கரூர் செல்லும் வரை அவரது பயணத்திற்கு உரிய பாதுகாப்பு வழங்க வேண்டும் என கேட்டிருந்தார். அதாவது, விஜய்யின் வாகனத்திற்கு அருகில் அங்கீகரிக்கப்படாத வாகனமோ, இருச்சக்கர வாகனமோ கூட வர இயலாத வகையில் காவல்துறை சோதனைச் சாவடிகள், மொபைல் ரோந்து உள்ளிட்டவற்றை அமைத்து பாதுகாப்பு அளிக்க வேம்டும் என தவெக கோரிக்கை வைத்தது. 

கரூர் நிகழ்வு ஏற்பாடு செய்யப்படும் இடத்திற்கு 1 கிலோமீட்டர் சுற்றளவில் பாதுகாப்பு வளையம் அமைத்து தர வேண்டும் என்றும் கேட்கப்பட்டது. அதேபோல், நிகழ்ச்சி ஏற்பாட்டாளர்கள், பாதுகாப்பு குழுவினர், பாதிக்கப்பட்டோர் ஆகியோருக்கு மட்டுமே நிகழ்வில் பங்கேற்க அனுமதி வேண்டும் என்றும் உள்ளே வரும் நபர்களின் பெயர்கள் முன்பே பட்டியலில் இடம்பெற்றிருக்க வேண்டும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஊடகங்களையும், பொதுமக்களையும் அனுமதிக்கக் கூடாது என கேட்டுள்ளனர். பெயர் பட்டியலில் இருப்பவர்களுக்கு அனுமதி சீட்டும் கட்டாயமாக்கப்பட வேண்டும் என்றும் நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு செய்யும் இடத்தில் ஒரே நுழைவு மற்றும் இன்னொரு வெளியேறும் வழி இருக்க வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

