English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • ரொம்ப ஓவரா இல்ல.. லீக்கான தவெக அமைச்சரவை பட்டியல்.. கலாய்த்து தள்ளும் நெட்டிசன்கள்!

ரொம்ப ஓவரா இல்ல.. லீக்கான தவெக அமைச்சரவை பட்டியல்.. கலாய்த்து தள்ளும் நெட்டிசன்கள்!

TVK Cabinet List Viral: தவெக ஆட்சி அமைத்தால் யாருக்கெல்லாம் அமைச்சர் பதவி கிடைக்கும் என்பது குறித்த உத்தேச பட்டியல் சமூக வலைதளங்களில் வெளியாகி வைரலாகி வருகிறது. இதுகுறித்து தவெக தரப்பில் இருந்து விளக்கம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.  

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Apr 26, 2026, 11:08 AM IST
  • தவெக உத்தேச அமைச்சரவை பட்டியல் வெளியீடு
  • விஜய், ஆனந்த், செங்கோட்டையனுக்கு எந்த துறை ஒதுக்கீடு?
  • கலாய்க்கும் நெட்சன்கள்

Trending Photos

ரொம்ப ஓவரா இல்ல.. லீக்கான தவெக அமைச்சரவை பட்டியல்.. கலாய்த்து தள்ளும் நெட்டிசன்கள்!

TVK Cabinet List Viralதமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் உத்தேச அமைச்சரவை பட்டியல் சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது. இதற்கு நெட்டிசன்கள் பலரும் கலாய்த்து தள்ளி வருகின்றன. உத்தேச அமைச்சரவை பட்டியல் வெளியான விவகாரத்திற்கு திமுக தான் காரணம் என தவெகவின் சி.டி நிர்மல் குமார் தெரிவித்தார்.

Add Zee News as a Preferred Source

சட்டமன்ற தேர்தல் 

தமிழகத்தில் 234 தொகுதிகளுக்கும் ஒரே கட்டமாக ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி சட்டமன்ற தேர்தல் நடைபெற்றது. இந்த தேர்தலில் பதிவாக வாக்குகள் மே 4ஆம் தேதி எண்ணப்பட்டு அன்றைய தினமும் முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட உள்ளது. இந்த தேர்தலில் வரலாற்றில் இல்லாத வகையில், வாக்குகள் பதிவாகி உள்ளது. அதாவது, 2026  தேர்தலில் 85 சதவீதம் வாக்குகள் பதிவாகி உள்ளது. தமிழகத்தில் மொத்த வாக்காளர்கள் 5,73,43,291 பேர் உள்ளனர்.

இதில் 4,83,89,578 பேர் வாக்களித்தனர்.  மீதமுள்ள 90 லட்சம் பேர் வாக்களிக்வில்லை. தமிழக்ததில் முதல்முறையாக இந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் வாக்குகள் அதிகரித்துள்ளது. கடந்த 2021 தேர்தல்  தமிழகத்தில் மொத்தம் 6.28 கோடி வாக்காளர்கள் இருந்த நிலையில்,  அதில் 4.59 வாக்காளர்கள் மட்டுமே வாக்களித்தனர். இதில் 72.81 சதவீதம் பதிவானது. 

இந்த தேர்தலில் நான்கு முனைப்போட்டி நிலவியதால், வாக்குகள் பெரிய அளவில் சிதறியதாக அரசியல் வல்லுநர்கள் கூறுகின்றனர். குறிப்பாக, தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் அரசியல் வருகை இந்த தேர்தலில் பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியதாகவும் கூறுகின்றனர். அதோடு, இந்த தேர்தலில் இளைஞர்கள், இளம்பெண்களின் வாக்குகள் அனைத்து தவெகவுக்கு சென்றிருக்கலாம் எனவும் கூறுகின்றனர். 

மேலும், பெண்களின் வாக்குகளும்  தவெகவுக்கு சென்றிருக்கலாம் என கூறப்படுகிறது.  இந்த தேர்தலை பொறுத்தவரை வெற்றி, தோல்விகளை கணிக்க முடியாத அளவுக்கு இருக்கின்றன. அந்த அளவுக்கு கடும் போட்டிகள் இருக்கிறது. இருப்பினும், தமிழக வெற்றிக் கழகம் பல்வேறு தொகுதிகளில் இரண்டாம்  இடத்தை பிடிப்பார்கள் என கூறப்படுகிறது. குறிப்பாக, திமுகவின் கோட்டையாக விளங்கும் சென்னையில் குறைந்தது 1 தொகுதியை தவெக கைப்பற்றலாம். 

இதனால், இந்த தேர்தலில் திமுக 10 முதல் 13 தொகுதிகளில் மட்டுமே வெற்றி பெறலாம். மேலும், பல்வேறு தொகுதிகளில் அதிமுக இடத்திற்கு தவெக செல்லலாம் எனவும் அரசியல் வல்லுநர்கள் கருதுகின்றனர். இந்த தேர்தலில்  விஜயின் தவெக 15 சதவீதம் வாக்குகளை பெற்றால் அது பெரிய விஷயமாக பார்க்கப்படுகிறது. ஆனால், கணிப்புகளோ 20 சதவீதத்தை தாண்டுகிறது. 

இதற்கிடையில், தவெக தொண்டர்கள் அனைவரும் விஜய் ஆட்சி அமைப்பார் என்ற நம்பிக்கை இருந்து வருகின்றனர். அடுத்த முதல்வர் விஜய் தான் என பல்வேறு இடங்களில் நம்பிக்கையாக பேசி வருகின்றனர். இப்படியான நிலையில் தான், ஒருவேளை தவெக வெற்றி பெற்றால் யார் யாருக்கு அமைச்சரவையில் இடம் கொடுக்கப்படும் என்ற உத்தேச பட்டியல் வெளியாகி உள்ளது. இதில் யாரு யாருக்கு எந்த துறை ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது என்பது வெளியாகி உள்ளது.

தவெக உத்தேச அமைச்சரவை பட்டியல்

தவெக உத்தேச அமைச்சரவை பட்டியலின்படி,  விஜய்க்கு உள்துறை, மகளில் நலன்,  குழந்தைகள் மேம்பாடு துறை ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. தொடரந்து, செங்கோட்டையனுக்கு பொதுப்பணித்துறை, ஆதவ் அர்ஜுனாவுக்கு செய்தி, விளம்பரம், சுற்றுலா துறை, ஆனந்துக்கு போக்குவரத்துத் துறை, மயிலாப்பூர் வேட்பாளர் வெங்கட் ரமணன் நித்திதுறை, அருண்ராஜ்க்கு  உணவுத்துறை, மரிய வில்சனுக்கு உயர்கல்வித்துறை, நிர்மல் குமாருக்கு  பிற்படுத்தப்பட்டோர், சீர்மரபினர் நலத்துறை, காரைக்குடி பிரபுவுக்கு பால்வளத்துறை,  விஜய் நிரஞ்சனுக்கு  தகவல தொடர்பு துறை, எழில் கேத்தரினுக்கு சுகாதாரத்துறை, மதுரை மத்திய  முஸ்தபாவுக்கு சத்துணவுத்துறை ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.

மேலும், திருப்பூர் தெற்கு சத்யபாமாவுக்கு வேளாண்மைத் துறை, சிவகங்கை குழந்தை ராணி நாச்சியாருக்கு பள்ளிக்கல்வித்துறை, சேலம் தெற்கு பார்த்திபனுக்கு தொழில்துறை, வால்பாறை ஸ்ரீதரனுக்கு வனத்துறை, லால்குடி கிருஷ்ணனுக்கு வருவாய் துறை, ராசிபுரம் அறநிலையத்துறை, அவிநாசி கமலிக்கு விளையாட்டுத் துறை, கும்பகோணம் வினோத்துக்கு கூட்டுறவுத்துறை உள்ளிட்டவை ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த உத்தேச பட்டியல் சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது. இதற்கு நெட்சன்கள் கலாய்த்து தள்ளி வருகின்றனர்.

தவெக விளக்கம்

இது உங்களுக்கு ஓவராக இல்லையா என  கிண்டல் செய்து வருகின்றனர். திராவிட கட்சிகளுக்கு தவெக பெரிய டஃப் கொடுத்தாலும், இந்த முறை தவெக ஆட்சியை பிடிப்பது என்பது கடினம் என கணிப்புகள் சொல்கிறது. ஆனால், தவெகவின் வாக்கு சதவீதத்தை விஜயின் எதிர்காலம் அமையும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.  இதற்கிடையில், தவெக உத்தேச பட்டியல் சமூக வலைதளங்களில் வெளியானது குறித்து தவெக இணை செயலாளர் சி.டி.நிர்மல்குமார் விளக்கம் அளித்துள்ளார். அவர கூறுகையில், "சமூக வலைதளங்களில்  வெளியாகும்  உத்தேச அமைச்சர் பட்டியல் விவகாரம் முற்றிலும் பொய்யானது. திமுகவினர் இதுபோன்று திட்டமிட்டு சமூக வலைதளங்களில் பரப்புகின்றனர்” என்றார்.

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

 

 

 

About the Author
TVKTVK Vijay NewsTVK Cabinet ListTN Assembly Electiontvk latest news

Trending News