/தவெகவினர் தமிழகம் முழுவதும் போராட்டம்... உதயநிதி மீது மகளிர் ஆணையத்திலும் புகார்!

TVK Protest Against Udhayanidhi Stalin : எதிர்க்கட்சித் தலைவரும், திமுக இளைஞரணி தலைவருமான உதயநிதி ஸ்டாலின் தலைமையில் நேற்று (ஆகஸ்ட் 2) தஞ்சையில் தவெக அரசை கண்டித்து ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தப்பட்டது.
இதில் முதலமைச்சர் விஜய் குறித்து ஆபாசமாக, இரட்டை அர்த்த மொழியில் ஆபாசமாக பேசியதாக உதயநிதி ஸ்டாலின் மீது கடும் விமர்சனங்கள் எழுந்துள்ளன. அமைச்சர்கள் என்.ஆனந்த், ஆதவ் அர்ஜுனா, ராஜ்மோகன், கீர்த்தனா, ரமேஷ் உள்ளிட்ட பலரும் உதயநிதி பேச்சுக்கு கண்டனம் தெரிவித்துள்ளனர்.
குறிப்பாக அமைச்சர் கீர்த்தனா அவரது X பதிவில், "அண்ணா உருவாக்கிய அறிவாலயத்தின் அரசியல் பண்பாட்டிற்கு களங்கம் விளைவிக்கும் வகையில், உதயநிதி பேசிய ஆபாசப் பேச்சுக்கு வன்மையான கண்டனம்" என குறிப்பிட்டுள்ளார்.
மேலும் அவர், "பொது மேடைகளில் பேசப்படும் வார்த்தைகள் அரசியல் நாகரிகத்தையும், சமூகப் பொறுப்பையும் பிரதிபலிக்க வேண்டும். ஆனால் அண்மையில் உதயநிதி பேசிய பேச்சு, பெண்களின் கண்ணியத்தையும், சமூகத்தின் நாகரிக விழுமியங்களையும் புண்படுத்தும் வகையில் அமைந்துள்ளது.
அண்ணா உருவாக்கிய அறிவாலயத்தின் அரசியல் பண்பாட்டிற்கு களங்கம் விளைவிக்கும் வகையில், உதயநிதி அவர்கள் பேசிய ஆபாசப் பேச்சுக்கு வன்மையான கண்டனம்!— Virudhai Magal Keerthana (@Keerthana4VNR) August 3, 2026
பொது மேடைகளில் பேசப்படும் வார்த்தைகள் அரசியல் நாகரிகத்தையும், சமூகப் பொறுப்பையும் பிரதிபலிக்க வேண்டும். ஆனால் அண்மையில் உதயநிதி அவர்கள்…
கருத்து வேறுபாடுகள் அரசியலில் இயல்பானவை. ஆனால் பெண்களை இழிவுபடுத்தும் வகையிலோ, இரட்டை அர்த்தம் கொண்ட வார்த்தைகளாலோ, ஆபாசமான மொழியாலோ கருத்துகளை வெளிப்படுத்துவது ஒருபோதும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. அரசியல் மேடை என்பது மக்களுக்கு வழிகாட்டும் இடமே தவிர, பெண்களின் மாண்பைக் காயப்படுத்தும் வார்த்தைகள் ஒலிக்கும் இடமாக மாறக் கூடாது.
தமிழ்நாட்டின் தாய்மார்கள், சகோதரிகள், மகள்கள் அனைவரும் கண்ணியத்துடனும் மரியாதையுடனும் நடத்தப்பட வேண்டியவர்கள். அவர்களின் மனதைப் புண்படுத்தும் வகையில் பேசப்படும் எந்தவொரு வார்த்தையும் ஒட்டுமொத்த பெண் சமுதாயத்தையே அவமதிப்பதாகும். பெண்களை மதிக்கத் தெரியாதவர்களுக்கு, மக்களின் மனதை மதிக்கவும் தெரியாது என்பதை இத்தகைய பேச்சுகள் வெளிப்படுத்துகின்றன" என சாடி உள்ளார்.
பெண்களை இழிவுபடுத்தும் அரசியல் மொழிக்கு தமிழ்நாட்டின் பெண்கள் ஒருபோதும் இடமளிக்க மாட்டார்கள். பெண்களின் கண்ணியத்தை காயப்படுத்தும் இதுபோன்ற பேச்சுகளுக்கு ஜனநாயக ரீதியாக தக்க பதிலை தமிழக பெண்கள் வழங்குவார்கள்.
உதயநிதியின் இந்த ஆபாசப் பேச்சுக்கு எனது வன்மையான கண்டனத்தைத் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன். பெண்களின் கண்ணியத்தைப் பாதுகாப்பது ஒவ்வொரு அரசியல் தலைவரின் கடமையாகும்; அந்தப் பொறுப்பை மீறும் எந்தப் பேச்சும் மக்கள் மன்றத்தில் வன்மையாகக் கண்டிக்கப்பட வேண்டியதே....
உதயநிதி ஸ்டாலினின் பேச்சுக்கு எதிர்வினை ஆற்றும் விதமாக அமைச்சர்கள் உள்பட தவெகவினர் அனைவரும் சமூக வலைதளங்களில் உதயநிதி ஸ்டாலினை 'ஆபாசநிதி' என குறிப்பிட்டு கடுமையாக சாடி வருகின்றனர். X தளத்தில் ஆபாசநிதி என்ற சொல் டிரெண்டிங்கில் இருக்கும் அளவிற்கு, உதயநிதி ஸ்டாலினை கடுமையாக விமர்சித்து வருகின்றனர்.
தமிழக காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் மாணிக்கம் தாகூர், உதயநிதி ஸ்டாலின் தனது பேச்சுக்கு மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் என வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார். இந்தச் சூழலில், உதயநிதி ஸ்டாலினின் சர்ச்சைக்குரிய பேச்சை கண்டித்து தமிழ்நாடு முழுவதும் தமிழக வெற்றிக் கழகம் சார்பாக போராட்டம் நடத்த முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
இன்று காலை 10 மணிக்கு தமிழ்நாடு முழுவதும் உதயநிதி ஸ்டாலினை கண்டித்து போராட்டம் நடத்த மாவட்ட செயலாளர்களுக்கு பொதுச்செயலாளர் உத்தரவிட்டுள்ளதாக தெரிகிறது. சென்னையில் நடைபெறும் போராட்டத்தில் முக்கிய அமைச்சர்கள் கலந்துகொள்வார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. தவெக மகளிரணி சார்பாகவும் உதயநிதிக்கு எதிராக இன்று போராட்டம் நடத்தப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்நிலையில், பெண்களை இழிவுப்படுத்தும் வகையில் இரட்டை அர்த்தத்தில் பேசியதாக எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் மீது தேசிய மகளிர் ஆணையத்தில் தவெக சார்பில் புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. உதயநிதி ஸ்டாலின் மீது நடவடிக்கை எடுக்க தேசிய மகளிர் ஆணையத்திற்கு தவெக கோரிக்கை விடுத்துள்ளது.
அதேபோல், காவல் நிலையங்களில் புகார் அளிக்கவும் தவெகவினர் பரிசீலித்து வருவதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. மாவட்ட வாரியாக சட்ட வல்லுநர்களுடன் ஆலோசனை மேற்கொண்டு காவல் நிலையங்களில் உதயநிதி ஸ்டாலின் மீது புகார் அளிக்க மாவட்ட செயலாளர்களுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.