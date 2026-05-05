இணையும் தவெக - காங்கிரஸ்... உதயமாகும் புதிய கூட்டணி - அதிமுகவும் வருதா?

TVK Congress Alliance: "தவெக ஆட்சி அமைக்க எங்களிடம் ஆதரவு கோரியுள்ளார். தமிழக மக்களின் விருப்பத்திற்கு ஏற்ப மாநில காங்கிரசே முடிவு எடுக்கும். தமிழ்நாட்டில் மதச்சார்பற்ற அரசு அமைய வேண்டும்" என காங்கிரஸ் கட்சியின் பொதுசெயலாளர் கே.சி. வேணுகோபால் டெல்லியில் செய்தியாளர்களை சந்தித்தபோது தெரிவித்துள்ளார்.
#WATCH | Delhi: Congress General Secretary (Organisation) K.C. Venugopal says, "...TVK president Vijay has requested INC for support to form a Govt in Tamil Nadu. INC is clear that the mandate in Tamil Nadu is for a secular govt, committed to protecting the constitution in letter… pic.twitter.com/W40qX7HKHu
— ANI (@ANI) May 5, 2026
தவெகவுக்கு ஆட்சியமைக்க இன்னும் 13 எம்எல்ஏக்களின் ஆதரவு தேவை. திமுக கூட்டணியில் போட்டியிட்ட காங்கிரஸ் கட்சி 5 இடங்களில் வெற்றி பெற்றது. காங்கிரஸ் தவெகவுக்கு ஆதரவு அளித்தாலும் கூட இன்னும் 8 எம்எல்ஏக்களின் ஆதரவு தேவை.
இந்நிலையில், லால்குடியில் போட்டியிட்டு வென்ற அதிமுக வேட்பாளர் லீமா ரோஸ், தவெக - அதிமுக கூட்டணி பேச்சுவார்த்தை நடைபெற்று வருவதாக தகவல் அளித்துள்ளார். ஆட்சி அமைக்க ஆதரவு கேட்டு தவெகவினர் எடப்பாடி பழனிசாமி உடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வருகின்றனர் என்றும் தவெகவுக்கு ஆதரவு அளிக்கும் விஷயத்தில் சுமுகத் தீர்வு ஏற்பட வாய்ப்பு என்றும் லீமா ரோஸ் தெரிவித்திருந்தார்.
ஆனால், இதற்கு அதிமுக தரப்பில் மறுப்பும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமியை சந்தித்தப் பிறகு முன்னாள் அமைச்சர் ஓ.எஸ்.மணியன் செய்தியாளர்களை சந்தித்தபோது, "தமிழ்நாட்டில் அதிமுகதான் பெரிய கட்சி. தவெக ஆட்சி அமைக்க அதிமுக ஆதரவு அளிக்காது" என்றார்.
எனவே, தவெகவுக்கு காங்கிரஸ் ஆதரவு தெரிவித்தாலும் மேலும் சில கட்சிகளின் ஆதரவு நிச்சயம் தேவைப்படும். திமுக கூட்டணியில் விசிக, சிபிஎம், சிபிஐ, ஐயூஎம்எல் தலா 2 தொகுதிகளிலும், தேமுதிக 1 தொகுதியிலும் வென்றுள்ளன. இவை அனைத்தும் தனிச் சின்னத்தில் போட்டியிட்டவை. அதேபோல், அதிமுக - பாஜக கூட்டணியில் பாமக 4, அமமுக 1 தொகுதியில் வென்றுள்ளன.
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ