பிரதமர் பேசிய கூட்டத்தில்... 20 ஆயிரம் பேர் தூங்குகிறார்கள்... செங்கோட்டையன் பளீச்

TVK Sengottaiyan: திருச்சி, காஞ்சிபுரம், திருவள்ளூர் ஆகிய மாவட்டங்களில் மாற்று கட்சியில் இருந்து விலகி சுமார் 500க்கும் மேற்பட்டோர் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் இணையும் நிகழ்ச்சி பனையூரில் உள்ள தமிழக வெற்றிக்கழக அலுவலகத்தில் இன்று (ஜன. 24) நடந்தது.
அக்கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் புஸ்ஸி ஆனந்த், மாநில நிர்வாக குழுவின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் கே.ஏ.செங்கோட்டையன், தேர்தல் பிரச்சர மேலாண்மை பொதுச் செயலாளர் ஆதவ் அர்ஜுனா, பொருளாளர் வெங்கட்ராமன் ஆகியோர் முன்னிலையில் இந்நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது.
TVK Sengottaiyan: திமுகவில் அதிமுகவின் ஆதிக்கம்
இந்நிகழ்வில் செங்கோட்டையன் பேசியதாவது, "தமிழக வெற்றி கழகத்தின் தலைவர் விஜய் வருங்காலத்தில் தமிழகத்தின் முதல்வராக வரவேண்டும். கேட்காமலே கொடுக்கக் கூடியவரே தமிழக வெற்றி கழகத்தின் தலைவர். திமுக எங்கே இருக்கிறது என்றால் அதிமுகவில்தான் இருக்கிறது. அதிமுகவில் இருந்து வந்தவர்கள்தான் அதிகம். அதிமுகவினர் திமுகவில் இன்று ஆதிக்கம் செலுத்தி கொண்டிருக்கின்றார்கள்.
TVK Sengottaiyan: 20 ஆயிரம் பேர் தூங்குகிறார்கள்
திமுகவில் சரியான தலைமை இல்லை என்பதைதான் இதற்கு எடுத்துக்காட்டாக இருக்கிறது. நேற்று ஒரு கூட்டம் நடைபெற்றது (மதுராந்தகம் என்டிஏ கூட்டம்), ஆயிரம் ரூபாய் வாங்கிய பின்புதான் கூட்டம். கூட்டத்தில் பரவசம் கிடையாது. அதில் 20 ஆயிரம் பேர் தூங்கிக் கொண்டிருக்கின்றனர், வேண்டுமென்றால் அந்த காட்சிகளை மறுபடியும் பாருங்கள். ஆட்சி மாற்றங்கள் உருவாகும், திமுகவை தாகத்தெரிவோம் என்று அவர் (எடப்பாடி பழனிசாமி) பேசுகிறார். ஒருத்தரும் கைதட்டவில்லை" என்றார்.
TVK Sengottaiyan: வெளிநாட்டினர் காத்திருக்கின்றனர்...
தொடர்ந்து, "தலைவர் யாரை கை காட்டுகிறாரோ அவர்தான் சட்டமன்ற உறுப்பினர். திரைப்படத்திலேயே அவர் ஹீரோ, எதிர்காலத்தில் தமிழ்நாட்டு அரசியலில் ஹீரோவாக அவர்தான் வரப்போகிறார். அனைத்து கட்சியில் உள்ள குடும்பங்களில் நான்கு ஓட்டுகள் இருக்கும்பட்சத்தில், அதில் இரண்டு ஓட்டுகள் தவெகவிற்கு உள்ளது.
துபாய் அலுவலரிடம் நான் பேசினேன், பல நாடுகளில் இருப்பவர்கள் எப்பொது தேர்தல் வரும் என எதிர்பார்ப்பில் இருக்கிறார்கள். 3 லட்சம் பேர் வெளிநாட்டில் இருந்து வந்து, இவருக்கு வாக்கு அளிப்பதற்காக எந்த தேதி என்று காத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். ஒரு வாக்கு அளிப்பதற்காக ஐம்பதாயிரம் முதல் ஒரு லட்சம் வரை செலவு செய்து வாக்களிக்க வருகிறார்கள் என்றால் இந்த தலைவர் விதிவிலக்கு ஆவார், இனி இந்தியாவில் எவருக்கும் இது வராது.
TVK Sengottaiyan: 2 லட்சம் பேருக்கு பதிவுகள்...
காலங்கள் மாறிக் கொண்டிருக்கிறது, ஆட்சி மாற்றங்கள் தேவைப்படுகிறது. நல்லாட்சி தமிழகத்தில் வரப்போகிறது. ஆட்சி மாற்றம் ஏற்படும் போது இளைஞர்கள் 2 லட்சம் பேர் பதவிகளில் வலம் வரப்போகிறீர்கள் என்பதை மறந்து விடக்கூடாது. ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்ட பிறகு நாம் யாரை விரல் காட்டுகிறோமோ அந்த இரண்டு லட்சம் பேர்தான் தமிழகத்தில் உலாவ முடியும். இனிமேல் காவல்துறையினர் விசில் அடிக்க கூடாது, கண்டக்டர் விசில் அடிக்க கூடாது, வேறு எதில் மாற்றம் செய்வார்கள் விசிலுக்கு பதிலாக..." என செங்கோட்டையன் பேசினார்.
