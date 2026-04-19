Sengottaiyan Vs Edappadi Palanisamy: அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி மற்றும் செங்கோட்டையன் இருவரும் மாறி மாறி விமர்சனம் செய்து வருகின்றனர். இந்த நிலையில், எடப்பாடி பழனிசாமியின் விமர்சனத்திற்கு செங்கோட்டையன் பதிலடி கொடுத்துள்ளார்.

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Apr 19, 2026, 11:38 AM IST
  • எடப்பாடி பழனிசாமி vs செங்கோட்டையன்
  • நிறைய ரகசியம் இருக்கு அதனை வெளியே சொல்ல முடியாது
  • போட்டு உடைத்த செங்கோட்டையன்

”நிறைய ரசகசியம் இருக்கு.. சாக்கடை கிட்ட எதுக்கு” கடுப்பாக பேசிய சொங்கோட்டையன்!

Sengottaiyan Vs Edappadi Palanisamy: அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமியின் விமர்சனத்திற்கு, செங்கோட்டையன் பதிலடி கொடுத்துள்ளார். விமர்சனத்தைப் பற்றி நான் கவலைப்படுவதில்லை  என்றும் காய்த்த மரம்தான் கல்லடி படும் என்று செங்கோட்டையன் கூறியுள்ளார்.  தமிழகத்தில் சட்டமன்ற தேர்தல் ஏப்ரல்  23ஆம் தேதி நடைபெற உள்ளது.

செங்கோட்டையன் Vs எடப்பாடி பழனிசாமி

தேர்தலுக்கு இன்னும் மூன்று நாட்களே இருப்பதால், அனல்  பறக்கும பிரச்சாரம் நடந்து வருகிறது. திமுக, அதிமுக, பாஜக, தவெக என அனைத்து கட்சிகளும் தீவிர வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். இதற்கிடையில், எடப்பாடி பழனிசாமி, செங்கோட்டையன் இருவரும் மாற்றி மாற்றி விமர்சித்து வருகின்றனர்.  

அதாவது,  எடப்பாடி பழனிசாமி தனக்கு துரோகம் செய்ததாக செங்கோட்டையன் கூறினார். மேலும், நான் முதல்வராக வேண்டியிருந்தது. ஆனால் இரவு நேரத்தில் பெட்டி மாறிவிட்டது. அதனால் அவர் முதல்வராகிவிட்டார் எனவும் தெரிவித்திருந்தார்.  இதற்கு நேற்று எடப்பாடி பழனிசாமி பதிலடி கொடுத்தார். அதில் செங்கோட்டையன் எடப்பாடி பழனிசாமியை ஒருமையில் பேசியது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. 

செங்கோட்டையனை ஒருமையில் விமர்சித்த எடப்பாடி பழனிசாமி, தன்னிடம் ரகசியம்  இருப்பதாகவும், அதனை டிவியில் போட்டால் செங்கோட்டையன் வெளியே நடக்க முடியாது என்று கடுமையாக விமர்சித்தார். இதற்கு  தற்போது செங்கோட்டையன் பதிலடி கொடுத்துள்ளார். ஈரோடு மாவட்டம் ஆனைக்கல்பாளையத்தில் மொடக்குறிச்சி தமிழக வெற்றிக்கழக வேட்பாளர் சண்முகத்தை ஆதரித்து, தேர்தல் பரப்புரையில்  அக்கட்சியின் தலைமை நிர்வாக்க்குழு தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் கே.ஏ.செங்கோட்டையன் ஈடுப்பட்டார். 

”எடப்பாடிக்கு தான் நோபல் பரிசு”

பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த கே.ஏ.செங்கோட்டையன் ,  ”எடப்பாடியை பொறுத்தவரை துரோகத்திற்கு நோபல் பரிசு வழங்க வேண்டும் என்றால் அவருக்குத்தான் வழங்க வேண்டும். இந்தியாவில் ஒருவருக்கு தான் நோபல் பரிசு என்றால் அவருக்குத்தான் கொடுக்க வேண்டும். அவர் தகுதியை விட்டு இது போன்ற பேச்சுக்கள் பேசியிருக்கின்றார்.

இது வேதனை தரக்கூடிய ஒன்று. இதனை மக்கள் பார்த்துக் கொள்வார்கள். அவருக்கு இது புரியாது. அவர் தகுதி என்பது எவ்வளவு கோபத்தோடு உரையாற்றி இருக்கிறார் என்பதை மக்கள் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள்.அவரைப் பற்றி இதற்கு மேல் சொல்வது சரியாக இருக்காது. காலம்தான் அவருக்கு பதில் சொல்லும். நாளைய தீர்ப்பு தமிழக வெற்றி கழகத்தின் தலைவர் விஜய் தான் முதலமைச்சர் ஆக வருவார்.

வீதியில் அவர்தான் நடமாட முடியாது அவரைப்பற்றி பேச வேண்டும் என்றால், 1979இல் ஆரம்பித்தால் அவர் தாங்க மாட்டார். அவர் எப்படி என்னிடத்தில் வந்தார், எந்த வகையில் நின்றார், எங்கெங்கே என்னென்ன செய்தார் என்பதையெல்லாம் சொல்லத் தேவையில்லை. சொல்ல வேண்டிய தேவையை சூழ்நிலையை உருவாக்கினால் தாங்க மாட்டார். மக்கள் புரிந்து கொள்வார்கள்.

”நிறைய ரகசியம் இருக்கு அதனை வெளியே சொல்ல முடியாது"

நான் இல்லை என்றால் அவர் முதலமைச்சராகவே ஆகியிருக்க முடியாது. நாங்கள் ஆதரிக்கவில்லை என்றால் முதலமைச்சராக இருக்க முடியாது. முதலமைச்சர் பதவியை விட்டுக் கொடுத்தவன் நான் என்னிடத்தில் எத்தனை சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் இருந்தார்கள் என்பது அவருக்கு தெரியும். இதையெல்லாம் புரிந்துகொண்டு அவர் பேச வேண்டும் நாங்கள் ஆதரிக்கவில்லை கையெழுத்து போடவில்லை என்றால் முதலமைச்சராகி இருக்க முடியாது.

அதனை புரிந்து கொண்டு பேச வேண்டும். அவ்வளவுதான் அவரது அரசியல் நாகரீகம். சாக்கடை கிட்ட கல்லை வீசனால் சாக்கடை நம்ம மேல அடிக்கும். அதே மாரிதான் எடப்பாடி பழனிசாமி பேச்சு. நிறைய ரகசியம் இருக்கு அதனை வெளியே சொல்ல முடியாது. ரகசியம் அது பரம ரகசியம்.  எடப்பாடி பழனிசாமி தோல்வி பயத்தில் குழம்பி இருக்கிறார். காய்கின்ற மரம் தான் கல்லடி படும். எப்படிப்பட்ட சொற்களில் வசை பாடினாலும் சரி,  அதை பற்றி நான் கவலைப்பட வில்லை” என்று தெரிவித்துள்ளார். 

