செங்கோட்டையன் செல்லாக் காசு... சொல்வது செல்லூர் ராஜூ - அதிமுக vs தவெக!

AIADMK Sellur Raju Latest News Updates: மதுரை மேற்கு சட்டப்பேரவை தொகுதிக்கு உட்பட்ட பைகாரா முத்துராமலிங்கபுரம் பகுதியில் 15 லட்ச ரூபாய் மதிப்பீட்டில் புதிதாக கட்டப்பட்ட நியாய விலை கடையை அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் செல்லூர் ராஜு இன்று (பிப். 2) திறந்து வைத்தார்.
AIADMK Sellur Raju: செல்லாக் காசு செங்கோட்டையன்
தொடர்ந்து செல்லூர் ராஜூ செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது, திமுக - தவெக இடையே தான் போட்டி என்ற செங்கோட்டையன் கருத்து குறித்த கேள்விக்கு, "அவர் எல்லாம் செல்லாக் காசு, யாரும் ஏற்றுக்கொள்ளாததால் அங்கு சேர்ந்துள்ளார். மறந்த சூழ்நிலையில் அவரை பற்றி கேட்பதா...? அதிமுகவில் இருந்துகொண்டு பதவி பெற்று, சுகத்தை அனுபவித்தவர்களுக்கு நாங்கள் பதிலளிக்கணுமா...? காணாமல் போனவரை பற்றி பேசாதீர்கள்" என கடுமையாக விமர்சித்தார்.
AIADMK Sellur Raju: விஜய் செய்தியாளரை சந்தித்தால்...
தூத்துக்குடி துப்பாக்கிச் சூட்டின் போது அதிமுகவில் ஒரு அமைச்சர் கூட சென்று பார்க்கவில்லை என செங்கோட்டையன் கூறிய கருத்து குறித்த கேள்விக்கு, "தூத்துக்குடி துப்பாக்கிச் சூடு நடந்த போது செங்கோட்டையன் மாங்காய் பறித்துக் கொண்டிருந்தாரா?" என எதிர் கேள்வி கொடுத்தார். தவெக தலைவர் விஜய் இதுவரை செய்தியாளரை சந்திக்கவில்லை என்பது குறித்த கேள்விக்கு, "விஜய் கட்சி தொடங்கியதை விட அவர் செய்தியாளரை சந்திப்பதே மிகப்பெரிய சாதனைதான். செய்தியாளரை சந்திக்க வேண்டும் என செல்லாத காசை சொல்லி விஜய்யிடம் சொல்ல சொல்லுங்கள்" என்றார்.
AIADMK Sellur Raju: இந்தியை பரப்ப உதவியது திமுக
தொடர்ந்து பேசிய செல்லூர் ராஜூ, "முதல்வர் முக ஸ்டாலினுக்கு பயம் வந்துவிட்டது . அதிமுகவுடன் பாஜக உள்ளிட்ட கட்சிகள் ஆதரவு பெருகி கொண்டிருப்பதை பார்த்து முதல்வரால் சகித்துக் கொள்ள முடியவில்லை. தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி மிக வலுவாக உள்ளது. முதலமைச்சர் வேட்பாளராக போட்டியிடும் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு மக்கள் மத்தியில் செல்வாக்கு நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது.
திராவிட மாடல் என்று அறிவிப்பு கொடுத்து நடத்திக் கொண்டிருக்கக் கூடிய முதலமைச்சரைக் காட்டிலும் பன்மடங்கு சிறந்த நிர்வாகி இபிஎஸ். கொடுத்து வாக்குறுதியை நிறைவேற்றக் கூடியவர் என்கின்ற அடிப்படையில் மக்கள் மத்தியில் ஆதரவை பெற்று இருக்கிறார். பாஜக உடன் கூட்டணி வைத்தபோது அவர்கள் சொன்னதை எல்லாம் செய்தார்கள் திமுகவினர். அறிஞர் அண்ணா கொண்டு வந்த இந்தி எதிர்ப்பை பாஜகவுடன் கூட்டணி வைத்து தமிழகத்தில் இந்தி மொழியை பரப்பியவர்கள் திமுகவினர்.
AIADMK Sellur Raju: தமிழ் கலாச்சாரத்தை பிரதிபலிக்கும் நிதி அமைச்சர்
அவர்கள் கூட்டணி வைத்தால் அது நட்பு ரீதி என்றும் நாங்கள் கூட்டணி வைத்தால் அடிமை என்றும் அவர்கள் கூறுவதற்கு என்னவென்று சொல்ல தெரியவில்லை முதலமைச்சருக்கு பதட்டம் வந்துவிட்டது. கனிமொழி சிறந்த நிர்வாகி, ஆனால் அவர் குறித்து விமர்சனம் செய்ய நான் விரும்பவில்லை. கருணாநிதியைப் போன்று அதாவது, தன் அப்பாவைப் போல தன்னை எதிர்ப்பவரை குறை கூற கூடியவர் தான் ஸ்டாலின்.
பட்ஜெட்டை பார்க்கும் போது சிலருக்கு கசக்கும், சிலருக்கு புளிக்கும், சிலருக்கு நெல்லிக்கனி போல இருக்கும். மத்திய அரசு பட்ஜெட் மோடி தலைமையில், தமிழகத்தில் சொந்தக்காரர் நிர்மலா சீதாராமன் ஒன்பதாவது முறையாக பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்திருப்பது நமது தமிழகத்தை சார்ந்தவர் என்பதில் நமக்கு பெருமை. தமிழ் கலாச்சாரத்தை பிரதிபலிக்கும் வண்ணமாக சேலை அணிந்த பெண்மணியாக நமது சீதாராமன் உள்ளார்.
AIADMK Sellur Raju: மதுரை மெட்ரோ ரயில்
மெட்ரோ ரயில் குறித்து மக்கள் மத்தியில் புரிதல் இல்லை. மத்திய அரசு கொடுக்க மறுக்கவில்லை ஆனால் தமிழக அரசு முறையான ஒரு வழிகாட்டு முறையை பின்பற்றவில்லை. சரியான விளக்கம் கொடுக்கவில்லை என்கின்ற காரணத்தினால் தான் மத்திய அரசில் இருந்து கேட்டு கடிதம் அனுப்பி இருந்து மத்திய அரசு புறக்கணிப்பு என்று பரப்பி வருகிறார்கள்.
AIADMK Sellur Raju: செங்கோட்டையன் குறித்து பேச வேண்டாம்
செங்கோட்டையன் செல்லாக்காசு அவருடைய பேச்சை எல்லாம் பெரிதாக பேச தேவையில்லை. யாருமே ஏற்றுக் கொள்ளாத நிலையில் தற்போது எங்களிடம் இருந்து அங்கு போய் இருக்கிறார். போகிற போக்கில் ஏதாவது அவர் பேசுகிறார். எனவே செங்கோட்டையன் குறித்து பேச வேண்டாம். தூத்துக்குடி துப்பாக்கி சம்பவம் நடைபெற்ற போது செங்கோட்டையன் எங்கு இருந்தார். செங்கோட்டையன் குறித்து செல்லூர் ராஜு சாடல் என்று பதிவு செய்துவிடுவீர்கள், செய்தியாக... அதனால் அதைப் பற்றி பேச வேண்டாம். திருவிழாவில் காணாமல் போனவர்கள் பற்றி பேச வேண்டாம்.
எடப்பாடியார் தான் முதல்வராக வரவேண்டும் என்கின்ற ஒரு நிலையில் மக்கள் உள்ளார்கள். விஜய் செய்தியாளர்களை சந்தித்து விட்டால் அது பெரிய சாதனை. செய்தியாளர்களை சந்தித்து குறிப்பாக ஊடகவியலாளர்கள் கேட்கக்கூடிய கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்லிவிட்டால் அதுவே ஒரு சாதனை" என பேசினார்.
