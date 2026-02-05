எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு பயம்.. விஜய் தான் அடுத்த முதலமைச்சர் - செங்கோட்டையன் பதிலடி!

அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி, நேற்று செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசுகையில், விஜய்யை விமர்சித்து பேசினார். அதாவது, விஜய்க்கு எதும் தெரியாது. அவரை முதலில் வெளியே வர சொல்லுங்கள். கரூர் சம்பவத்தில் 41 பேர் உயிரிழந்தனர், அதன்பின் அவர் 72 நாட்கள் வெளியே தலை காட்டாமல் இருந்தார்.
Edappadi Palanisamy: விஜய்யை விமர்சித்த எடப்பாடி பழனிசாமி
நாட்டில் என்ன நடக்கிறது என்றும் அவருக்கு தெரியவில்லை. என்னென்ன கட்சி எந்த கட்சியுடன் கூட்டணி என்றும் தெரியவில்லை. எந்த கட்சி தேர்தலில் தலைமை தாங்குகிறது என்றும் தெரியவில்லை. அவருக்கு ஒன்றுமே தெரியாதபோது, அதுபற்றி எங்களிடம் கேட்டால் எப்படி? என கடுமையாக சாடினார். இந்த நிலையில், எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு தவெக நிர்வாக குழு தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் செங்கோட்டையன் பதிலடி கொடுத்துள்ளார். எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு தோல்வி பயம் என்றும் விஜய்தான் அடுத்த முதலமைச்சர் என்றும் கூறி இருக்கிறார்.
Sengottaiyan: செங்கோட்டையன் பதிலடி
இன்று (பிப்ரவரி 05) தமிழக வெற்றி கழகத்தின் நிர்வாக குழு தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் செங்கோட்டையன் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது பேசிய அவர், தமிழக மக்கள் ஏற்கனவே தங்கள் முடிவை எடுத்துவிட்டனர். இரண்டு அரசியல் இயக்கங்களே தொடர்ந்து தமிழகத்தை ஆள வேண்டுமா அல்லது புதிதாக ஒருவர் தமிழகத்தை ஆள வேண்டுமா என்பதை மக்கள் தீர்மானித்து விட்டனர்.
Vijay: விஜய்யை பார்த்து மற்ற கட்சிகள் அச்சத்தில் உள்ளனர்
தமிழக அரசியலில் புதிதாக விஜய் வந்துள்ள நிலையில், அவரது வருகை பிற அரசியல் கட்சிகளுக்கு இடையே பெரும் அச்சத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. தோல்வி பயத்தில் பலரும் அவரை விமர்சித்து வருகின்றனர். வெளிநாடுகளில் வசித்து வரும் தமிழர்களும் தமிழக தேர்தல் எப்போது நடைபெறும் என ஆவலுடன் காத்திருக்கின்றனர். தமிழகத்தை புதிதாக ஒருவர் ஆள வேண்டும் என்ற எண்ணமே மக்களிடையே மேலோங்கியுள்ளது என கூறினார்.
EPS: எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு தோல்வி பயம்
தொடர்ந்து பேசிய செங்கோட்டையன், வெற்றி என்பது மக்களின் சக்தியால் கிடைப்பது. அந்த வெற்றியை யாராலும் தடுக்க முடியாது. 2026 ஆம் ஆண்டு விஜய் தான் தமிழகத்தின் முதலமைச்சர். அது உறுதி. அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி தோல்வி பயத்தில் உள்ளார். அதனாலேயே இதுபோன்ற கருத்துக்களை வெளிப்படுத்தி வருகிறார். தமிழ்நாட்டில் யார் பி டீமாக செயல்படுகிறார்கள் என்பது மக்களுக்கு தெரியும். எனவே எடப்பாடி பழனிசாமி போல் நானும் கருத்து சொல்ல விரும்பவில்லை என கூறினார்.
