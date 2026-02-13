'விஜய் திரிஷாவை விட்டு வரணும்...' நயினார் நாகேந்திரன் பேச்சுக்கு தவெக பதிலடி - என்ன மேட்டர்?

Nainar Nagenthran: தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் துணை பொது செயலாளர் நிர்மல் குமார் இன்று (பிப். 13) செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது, திரிஷாவை விட்டு விஜய் வரவேண்டும் என்று நயினார் நாகேந்திரன் சொல்லி இருக்கிறாரே என்ற கேள்விக்கு, "நயினார் நாகேந்திரன் போன்ற கேவலமான நபர்கள், இந்த மாதிரியான ஒரு கட்சியின் தலைமைப் பொறுப்பில் அமர்ந்து கொண்டு, ஒரு பொதுவெளியில் நாகரீகம் இல்லாமல், என்ன பேச வேண்டும் என்பது தெரியாமல் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்
தரக்குறைவான பேச்சு
அவர்கள் அனைவரும் ஜெயிக்கப் போவதில்லை. அவர்களை மக்கள் புறக்கணித்துவிட்டார்கள், எந்த இடத்திலும் ஒரு ஓட்டு கூட வாங்க போவதில்லை. ஏற்கனவே நோட்டாவுடன் கீழே இருந்தவர்கள் இந்த தடவை அதைவிட கீழே தோல்வியை தழுவ போகிறோம் என்பதை தெரிந்து, பொதுவெளியில் கேவலமாக தரக்குறைவாக பேசி வருகின்றனர்.
கடைசி வரையும் நயினார் நாகேந்திரன் அரசியல்வாதியாக ஆகப்போவதில்லை, அவரை தன்னை ஒரு தொழிலதிபராகவே காட்டிக் கொண்டிருக்கிறார். ஒன்று அவரை பண்ணையார் என்று சொல்கிறார்கள், அவர் அங்கே ஹோட்டல் பிசினஸ் செய்து கொண்டிருக்கிறார். கடைசி வரையும் அவர் தன்னை அரசியல்வாதியாக காட்டிக் கொள்ளும் முயற்சி செய்யும் நபராகதான் இருக்கப் போகிறார். இதைத் தவிர அவரிடம் வேறு ஒன்றும் பெரிசாக எதிர்பார்க்க முடியாது. அவர் மக்களுடன் தொடர்பில் இல்லாத ஒரு நபராகவே அறியப்படுகிறார். இதுபோன்ற தலைவர்கள் தரக்குறைவான பேச்சை குறைத்துக் கொள்ள வேண்டும், இந்த தேர்தலில் நயினார் நாகேந்திரன் படுதோல்வி அடைவார்" என்றார்.
நயினார் நாகேந்திரன் பேசியது என்ன?
சேலத்தில் நடந்த தவெக நிகழ்வில் பேசிய விஜய், "எம்ஜிஆர் ஆரம்பித்த அண்ணா திமுகவை இபிஎஸ் வைத்துள்ளார். அண்ணா ஆரம்பித்த திமுகவை ஸ்டாலின் வைத்துள்ளார். என்னை போல தனித்து ஒரு கட்சி ஆரம்பித்து அரசியல் செய்ய முடியுமா?" என்று கேள்வி எழுப்பியிருந்தார். இதுகுறித்து பேசிய நயினார் நாகேந்திரன், "பாவம் விஜய்க்கு அனுபவமே இல்லாமல் இருக்கிறார், முதலில் அவர் வீட்டில் இருந்து வெளியே வரட்டும், திரிஷாவிடம் இருந்து வெளியே வரட்டும். குடும்பத்தோடு நல்ல உறவு வைக்க வேண்டும். நல்ல தலைவர்கள் வழி நடத்திய இயக்கத்தை நல்ல முறையில் சொல்ல வேண்டும், வீட்டில் இருந்து வெளியே அவர் வரவேண்டும்" என பேசியிருந்தார். அதற்கு சிடிஆர் நிர்மல் குமார் தற்போது பதிலடி கொடுத்துள்ளார்.
பொது அறிவு இருக்கிறதா...?
ஒரு இடத்தில் கூட தமிழக வெற்றி கழகம் வெற்றி பெறாது என நயினார் நாகேந்திரன் தெரிவித்தது குறித்த கேள்விக்கு,"நயினார் நாகேந்திரனுக்கு பொது அறிவு இருக்கிறதா என்று தெரியவில்லை, அரசியல் அறிவுதான் இல்லை, பொது அறிவு கூட இருக்கிறதா என தெரியவில்லை. எங்கள் கட்சி ஆரம்பித்து இரண்டு ஆண்டுகள், ஒரு மாதம் கூட ஆகவில்லை. எங்களுக்கு சின்னம் கிடைத்துவிட்டது, முதல் தேர்தலை சந்திக்கும் ஒரு கட்சியை பார்த்து, ஒரு கவுன்சிலர் கூட இல்லை என்று பேசுகிறார். இப்போதுதான் சின்னம் கிடைத்திருக்கிறது, இனிமேல் தான் தேர்தல் நிற்க வேண்டும். முதல் தேர்தலில் வந்த பிறகுதான் முதல் எம்எல்ஏ எல்லாம் வரும். அந்த பொது அறிவு கூட இல்லாமல் கவுன்சிலர் கூட எங்க கட்சிக்கு இல்லை என்று பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். 20 வருடம், 30 வருடம் தமிழகத்தில் அரசியல் செய்த ஒரு தேசிய கட்சி நோட்டா உடன் கீழே வாங்கிய ஒரு தேசிய கட்சியை சொல்ல முடியுமா?" என்றார்.
செய்தியாளர் மீது தாக்குதல்
செய்தியாளர்கள் மீது தாக்குதல் என்பது சரியா? என்ற கேள்விக்கு, "செய்தியாளர்களிடம் எங்கள் வருத்தத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம், நாங்கள் செய்தியாளர் சந்திப்பு சொல்லி இருந்தோம். அதை தாண்டி சில நிர்வாகிகள் அங்கு சென்று இருந்தார்கள். அங்கே ஒரு அசௌகர்யமான நிகழ்வு நடந்திருக்கிறது. வருத்தத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம், இது மாதிரியான நிகழ்வுகள் நடக்காமல் பார்த்துக் கொள்கிறோம்" என்றார்.
