Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Tamil Nadu
  • /டெல்லி மாணவர்கள் போராட்டம்: CM விஜய் மௌனம் காப்பது ஏன்? - தவெக பதில் இதோ

டெல்லி மாணவர்கள் போராட்டம்: CM விஜய் மௌனம் காப்பது ஏன்? - தவெக பதில் இதோ

TVK On Delhi CJP Protest : நீட் தேர்வு குளறுபடிகளுக்கு எதிராக டெல்லியில் மாணவர்கள் போராட்டம் நடத்தி வரும் நிலையில், அதுகுறித்து முதலமைச்சர் விஜய் கருத்து தெரிவிக்காமல் இருப்பதன் காரணத்தை தமிழக வெற்றிக் கழகம் அதன் நீண்ட விளக்கத்தில் தெரிவித்துள்ளது.

Written BySudharsan G
Published: Jul 21, 2026, 07:17 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 07:17 PM IST
டெல்லி மாணவர்கள் போராட்டம்: CM விஜய் மௌனம் காப்பது ஏன்? - தவெக பதில் இதோ
Image Credit: CM Vijay, Delhi Protest | Image Source : XSource: Bureau

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ரசிகர்களை ஈர்த்த ‘டாக்ஸிக்’ படத்தில் ‘தடுமாறுதே’ பாடல்! இணையத்தில் வைரல்..
Toxic34 min ago
2
Delhi Protest57 min ago
3
EPFO1 hr ago
4
UPI1 hr ago
5
Senior Citizen1 hr ago