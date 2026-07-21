/டெல்லி மாணவர்கள் போராட்டம்: CM விஜய் மௌனம் காப்பது ஏன்? - தவெக பதில் இதோ

TVK On Delhi CJP Protest : நீட் தேர்வு குளறுபடிகளுக்கு பொறுப்பேற்று மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலக வேண்டும் என மாணவர்கள், இளைஞர்கள் அடங்கிய கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சி என பெயரிடப்பட்ட இயக்கம் தொடர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகிறது.
நேற்று நாடாளுமன்றத்தை நோக்கி, இளைஞர்கள், மாணவர்கள் பேரணி சென்றபோது போலீசார் அவர்கள் மீது தடியடி தாக்குதல் நடத்தியும், கண்ணீர் புகை குண்டுகளை வீசியும் கலைக்க முயற்சித்தனர். இதில் நூற்றுக்கணக்கான மாணவர்கள், இளைஞர்கள் காயமடைந்தனர்.
போலீசாரின் தாக்குதலால் காயமடைந்தவர்களுக்கு ஆதரவாக நாடு முழுவதும் இருந்து பெரும்பாலானோர் ஆதரவு தெரிவித்து வருகின்றனர். அமைதி முறையில் போராடியவர்களுக்கு எதிராக வன்முறையை கட்டவிழ்த்தது பெரும் எதிர்ப்பை கிளப்பி உள்ளது.
காங்கிரஸ், திமுக உள்ளிட்ட முக்கிய எதிர்க்கட்சிகளின் தலைவர்கள், பிரபலங்கள், திரை நட்சத்திரங்கள் ஆகியோர் மத்திய அரசுக்கு கண்டனம் தெரிவித்தது மட்டுமின்றி, மாணவப் போராட்டத்திற்கும் ஆதரவுக் கரத்தை நீட்டியுள்ளனர்.
இந்தச் சூழலில், தொடர்ந்து நீட் விலக்கு கோரிக்கையை முன்னிறுத்தி வரும் தமிழ்நாட்டில் இருந்தும் மாணவர்களின் போராட்டத்திற்கு ஆதரவு குரல்கள் ஒலிக்கின்றன. சென்னையிலும் கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சி சார்பில் மாணவர்கள், இளைஞர்கள் போராட்டத்தில் குதித்துள்ளனர்.
ஆனால், ஆளும் தவெகவும், முதலமைச்சர் விஜய்யும் தொடர்ந்து மாணவர்கள் போராட்டத்திற்கு ஆதரவு தெரிவிக்கவில்லை என்றும்; மாணவர்கள் மீதான தாக்குதலுக்கு கண்டனம் தெரிவிக்கவில்லை என்றும் தொடர் குற்றச்சாட்டுகள் முன்வைக்கப்பட்டு வந்தன.
இந்நிலையில், தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் அதிகாரப்பூர்வ X பக்கத்தில் இதுகுறித்து பதிவு வெளியிடப்பட்டுள்ளது. அதில்,"நீட் தேர்வுக் குளறுபடிகளை மட்டும் எதிர்க்கவில்லை. நீட் தேர்வு என்பது அறவே கூடாது என்பதுதான் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் சமரசமற்ற, உறுதியான நிலைப்பாடு.
ஓட்டுக்காக நீட்டை நாங்களே நீக்குவோம் என்று மக்களை ஏமாற்றும் மோசடி அரசியல் வேலையில் தவெக ஒருபோதும் ஈடுபடாது" என திமுகவை சாடி உள்ளது.
நீட் தேர்வுக் குளறுபடிகளை மட்டும் எதிர்க்கவில்லை. நீட் தேர்வு என்பது அறவே கூடாது என்பதுதான் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் சமரசமற்ற, உறுதியான நிலைப்பாடு. ஓட்டுக்காக நீட்டை நாங்களே நீக்குவோம் என்று மக்களை ஏமாற்றும் மோசடி அரசியல் வேலையில் தவெக ஒருபோதும் ஈடுபடாது.— TVK Party HQ (@TVKPartyHQ) July 21, 2026
கல்வியை மாநிலப்…
மேலும், அதில், "கல்வியை மாநிலப் பட்டியலுக்கு மாற்ற வேண்டும். ஒருவேளை, அதில் ஏதேனும் சட்ட நடைமுறைச் சிக்கல்கள் இருக்குமெனில், அவற்றை நிவர்த்தி செய்யும் வரை, இடைக்காலத் தீர்வாக, Special Concurrent list உருவாக்கி, அதன் மூலம் மாநில அரசுகளுக்கு அதிகாரம் வழங்க வேண்டும்.
அதன் வாயிலாகக் கல்வி மற்றும் மருத்துவக் கல்வி உள்ளிட்ட விஷயங்களில் மாநிலங்களுக்கு முழு அதிகாரம் கிடைக்க வழிவகை செய்யப்பட வேண்டும்.
இதுதான் நிரந்தரத் தீர்வு மற்றும் இடைக்காலத் தீர்வு நோக்கிய நம்முடைய பார்வை" என நீட் விவகாரத்தில் தவெகவின் நிலைப்பாட்டை விளக்கி உள்ளது. மேலும், இதையே தவெக தலைவர் விஜய்யும் ஏற்கனவே வலியுறுத்தி இருக்கிறார் என்றும் அதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
தொடர்ந்து அந்த பதிவில், "மற்றவர் உழைப்புக்கும் மற்றவர் சிந்தனைக்கும் மற்றவர் போராட்டத்திற்கும் ஸ்டிக்கர் ஒட்டிக்கொள்ளும் அரசியல் அறமற்ற வேலையைச் செய்பவர்கள், தவெக மீது சேறு வாரி இறைப்பதை இத்தோடு நிறுத்திக்கொள்ள வேண்டும்.
இதை மீறியும், தொடர்ந்து அவதூறு பரப்பினால், அவதூறு கழகத்தின் பழைய அரசியல் மோசடி வரலாறுகளை உலகமே தோண்டி எடுத்து அம்பலப்படுத்தும் சூழல் உருவாகும். அது அவதூறு கழக அரசியலுக்கு முடிவுரை எழுதுவதாகவும் அமையும் என்பதை சம்பந்தப்பட்டவர்கள் மறந்துவிட வேண்டாம்" என திமுகவை மறைமுகமாக சாடி உள்ளது.
முன்னதாக, சென்னை தலைமை செயலகம் முகப்பில் நீட் தேர்வுக்கு எதிராக கோஷம் எழுப்பியதை தொடர்ந்து பிரபல பாடகரும், தவெகவின் கொள்கை பாடலை பாடியவருமான 'தெருக்குரல்' அறிவை போலீசார் பிடித்து, அழைத்துச் சென்றனர். இதற்கு சட்டப்பேரவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் கண்டனம் தெரிவித்திருந்தார்.
மேலும், நீட் தேர்வை எதிர்த்து டெல்லியில் போராடும் இளைஞர்களுக்கு ஆதரவாக வீதிகளில் இறங்கத் திட்டமிட்டுள்ள தமிழக இளைஞர்களுக்கு இது கவலையளிக்கும் செய்தியை அனுப்புகிறது என்றும் உதயநிதி ஸ்டாலின், தவெக அரசை சாடியிருந்தார். இதற்கு பதிலடி கொடுக்கும் வகையிலேயே தவெக தற்போது பதிவிட்டுள்ளது.
அதுமட்டுமின்றி தெருக்குரல் அறிவு உடனடியாக விடுவிக்கப்பட்டு, முதலமைச்சர் விஜய்யை சந்தித்துவிட்டு வீடு திரும்பியதும் கவனிக்கத்தக்கது.