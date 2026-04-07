"எனக்கு வேற வழி தெரில ஆத்தா.." பிரச்சாரத்திற்கு லீவ் போடும் விஜய்! பொம்மை உடன் இறங்கிய வேட்பாளர்

TVK Vijay Campaign Latest: தமிழகத்தில் வரும் ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி சட்டப்பேரவை தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. சட்டப்பேரவை தேர்தலுக்கு இன்னும் இரண்டு வாரங்களே உள்ளதால் அரசியல் களம் நாளுக்கு நாள் சூடுபிடித்து வருகிறது. அனைத்து கட்சிகளும் காலை, மாலை, இரவு என தீவிரமாக தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டு வருகிறது. மக்களை கவரும் வகையில், திமுக, அதிமுக, நாதக, பாஜக வாக்குறுதிகளை அள்ளித்தெளித்து வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
தவெக தலைவர் விஜய் பரப்புரை
இப்படியாக திராவிட கட்சிகள், சீமானின் நாதக உள்ளிட்டோர் கொளுத்தும் வெயிலை பொருட்படுத்தாமல், வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டு வரும் நிலையில், தமிழக வெற்றிக் கழகம் இன்னும் பரப்புரையை தீவிரமாக மேற்கொள்ளவில்லை. தமிழக வெற்றிக் கழகம் முதல்முறையாக தேர்தலை சந்திக்கிறது. 234 தொகுதிகளிலும் தனித்து போட்டியிடுகிறது.
விஜய் தொகுதி வாரியாக சென்று வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டுவார் என சொல்லப்பட்டது. ஆனால, விஜய் இதுவரை பெரிய அளவில் பரப்புரையை மேற்கொள்ளவில்லை என்பது தான் உண்மை. மார்ச் 30ஆம் தேதி வேட்பு மனு தாக்கல் செய்த விஜய், அன்றைய தினம், பெரம்பூர், கொளத்தூரில் பரப்புரை செய்தார். அதனை தொடர்ந்து, வில்லிவாக்கம், தி.நகரில் பரப்புரை மேற்கொள்ள இருந்தது.
ஆனால், அந்த பரப்புரையும் பாதுகாப்பு காரணங்களுக்காக ரத்து செய்யப்பட்டது. போக்குவரத்து நெரிசல், ரசிகர்கள் நெரிசலில் சிக்கி பாதிக்கப்படுவது போன்ற பிரச்னைகள் ஏற்படுக்கின்றன. இதனால் விஜய் தேர்தல் நேரத்தில் வெளியில் தலை காட்டாமல் இருந்து வருகிறார். இப்படியாக தொடர்ந்து, பல்வேறு காரணங்களால் விஜய் அனைத்து பரப்புரையும் ரத்து செய்யப்பட்ட நிலையில், தொண்டர்கள், ரசிகர்கள் அப்செட்டில் இருக்கின்றனர்.
விஜய் பொம்மையுடன் வேட்பாளர் பரப்புரை
தனது தொகுதிக்கு விஜய் வரமாட்டார் எனவும் வேட்பாளர்கள் கருதுகின்றனர். ஏனென்றால் இன்னும் தேர்தலுக்கு இரண்டு வாரங்களே இருப்பதால், அனைத்து தொகுதிகளுக்கும் விஜய் சென்று வாக்கு சேகரிப்பது என்பது சாத்தியமில்லாததாக இருக்கிறது. இதனால், வேட்பாளர்களும் அதிருப்தியில் இருக்கின்றனர். இந்த நிலையில் தான், யாரும் எதிர்பார்க்காத ஒன்றை திருச்சி வேட்பாளர்கள் செய்துள்ளனர்.
அதாவது, திருச்சி மாவட்டம் திருவெறும்பூரில் தவெக வேட்பாளர் விஜய்யின் பொம்பையுடன் வந்து தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் இறங்கியுள்ளார். திருவெறும்பூர் தொகுதியில் தவெக சார்பில் என்.எஸ். விஜி என்பவர் போட்டியிடுகிறார். இவர் விஜய் பொம்மை வைத்து வாகனத்தில் பிரச்சாரம் மேற்கொண்டார். இந்த வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி பேசும் பொருளாக மாறியுள்ளது. இதற்கு பல்வேறு தரப்பினர் விமர்சித்து வருகின்றனர்.
விஜய் தேர்தல் நேரத்திலும் வெளியே தலை காட்டாமல் இருப்பது குறித்து கேள்வி எழுப்பியுள்ளனர். மேலும், தேர்தல் நேரத்திலும் கூட வெளிவராத விஜய், ஆட்சிக்கு வந்தால் மக்களுடன் களத்தில் இருப்பாரா என்றெல்லாம் அடுக்கடுக்கான கேள்விகளை எழுப்பி வருகின்றனர். அதே நேரத்தில், விஜய் ஒர்க் பர்ம் ஹோமில் இருந்து வெளியே வந்து, மக்களுடன் களத்தில் நிற்க வேண்டும் எனவும் பலரும் கூறி வருகின்றனர்.
விஜய் வெளிய வர மாட்டான்னு முடிவு பண்ணி ஒரு பொம்மைய தூக்கிட்டு வந்துடானுங்க
இந்த உலகத்துலயே இப்படி ஒரு கேவலமான கட்சியை பார்த்ததே இல்லடா pic.twitter.com/ybKVbi3owK
— மெட்ராஸ் பையன் (@madraspaiyanda) April 6, 2026
நெல்லையில் நாளை பரப்புரை
ஏப்ரல் 4ஆம் தேதி புதுச்சேரியில் பரப்புரை செய்த விஜய், அதன் பிறகு எந்த பரப்புரையை அவர் மேற்கொள்ளவில்லை. இந்த நிலையில், ஒருவழியாக அவர் தென் மாவட்டங்களில் பரப்புரை மேற்கொள்ள தயாராகி விட்டார். அதாவது, திருநெல்வேலியில், பாளையங்கோட்டை மற்றும் அதனை சுற்றியுள்ள தொகுதிகளில் போட்டியிடும் தவெக வேட்பாளர்களை ஆதரித்து ஏப்ரல் 8ஆம் தேதியான நாளை விஜய் பரப்புரை மேற்கொள்ள உள்ளார்.
விஜய் வாகன பேரணி மற்றும் பொதுக் கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டு உரையாற்றவும் உள்ளார். விஜய் நெல்லையில் கட்டுப்பாடுகளுடன் பிரச்சாரம் செய்யவும், வாகனத்தில் இருந்தபடியே மக்களை சந்திக்கவும் காவல்துறை அனுமதி அளித்துள்ளது. கடந்த ஆண்டே தென் மாவட்டங்களில் விஜய் பரப்புரை மேற்கொள்ள திட்டமிட்டிருந்தார். ஆனால், கரூர் கூட்ட நெரிசல் சம்பவத்திற்கு அவரது அனைத்து பரப்புரை திட்டங்களும் அப்படியே ரத்து செய்யப்பட்டன. இந்த நிலையில், ஒருவழியாக நாளை நெல்லையில் விஜய் பரப்புரை மேற்கொள்வது பெரும் எதிர்பார்ப்பை கிளப்பியுள்ளது.
தவெக வேட்பாளர் பட்டியல்
தமிழகத்தில் உள்ள 234 தொகுதிகளில் தவெக தனித்து களம் காண்கிறது. இதில், தவெக தலைவர் விஜய் பெரம்பூர் தொகுதியிலும், வில்லிவாக்கத்தில் ஆதவ் அர்ஜுனா, தி.நகரில் புஸ்ஸி ஆனந்த் என தவெகவின் முக்கிய நிர்வாகிகள் சென்னையில் களம் இறங்குகின்றனர். சென்னையின் கோட்டையாக திமுக இருக்கும் நிலையில், அதனை உடைப்பதற்காக தவெகவின் முக்கிய தலைவர்கள் சென்னையில் போட்டியிடுகின்றனர். இது எந்த அளவுக்கு தவெகவுக்கு சாதகமாக இருக்கும் என்பதை பொறுத்திருந்து தான் பார்க்க வேண்டும்.
மேலும் படிக்க: நெல்லையில் விஜய் எப்போது பேசுகிறார்? வெளியான முக்கிய தகவல்!
மேலும் படிக்க: தவெக எத்தனை தொகுதிகளில் வெல்லும்? முதலில் விஜய் ஜெயிப்பாரா? ஓர் அலசல்
மேலும் படிக்க: திமுகவின் வெற்றியை தீர்மானிக்கும் 3 முக்கிய விஷயங்கள்! அது நடக்க வாய்ப்பு இருக்கா?
