NDA கூட்டணிக்கு தாவுகிறதா தவாக...? அடம்பிடிக்கும் திமுக - வேல்முருகன் சொன்ன பாயிண்ட்

Tamil Nadu Politics Latest News Updates: தமிழக வாழ்வுரிமைக் கட்சியின் தலைவர் வேல்முருகன், சென்னை விருகம்பாக்கத்தில் உள்ள கட்சி அலுவலகத்தில் நிர்வாகிகளுடன் இன்று (மார்ச் 15) ஆலோசனை மேற்கொண்டார்.
ஆலோசனைக்கு பின்னர், செய்தியாளர்களை சந்தித்த வேல்முருகன், தேர்தல் தேதி இன்று அறிவிக்கப்பட இருக்கும் நிலையில், கூட்டணி குறித்தும் பல்வேறு கருத்துகளை தெரிவித்துள்ளார்.
அதில் அவர், "திமுகவிடம் கூடுதல் தொகுதிகளை கேட்டோம்; அதுகுறித்து திமுகவிடம் இருந்து இதுவரை பதில் ஏதும் வரவில்லை; முக்கிய பிரச்னைகள் குறித்து 10 கோரிக்கைகள் கொடுத்திருந்தோம்... அதற்கும் பதில் இல்லை. எங்கள் கோரிக்கைகள் நிறைவேற்றப்படவில்லை என்றால் திமுக கூட்டணியில் தொடர்வது குறித்து மறுபரிசீலனை செய்யப்படும்.
திமுகவின் பதிலைப் பொறுத்து முடிவு செய்யப்படும். முடிவு எடுக்க கட்சியில் எனக்கு அதிகாரம் தரப்பட்டுள்ளது. திமுக கூட்டணியில் தொடர்வதா அல்லது 234 தொகுதிகளிலும் தனித்துப் போட்டியிடுவதா என்பது குறித்து முடிவு செய்யப்படும்" என்றார்.
