English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • NDA கூட்டணிக்கு தாவுகிறதா தவாக...? அடம்பிடிக்கும் திமுக - வேல்முருகன் சொன்ன பாயிண்ட்

Tamil Nadu Politics: கூடுதல் தொகுதிகளையும், 10 கோரிக்கைளையும் திமுகவிடம் முன்வைத்தோம் என்றும் திமுகவின் பதிலை பொறுத்து கூட்டணி முடிவு செய்யப்படும் என்றும் தவாக வேல்முருகன் தெரிவித்துள்ளார்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Mar 15, 2026, 03:12 PM IST

Trending Photos

camera icon8
Tamil Nadu Politics Latest News Updates: தமிழக வாழ்வுரிமைக் கட்சியின் தலைவர் வேல்முருகன், சென்னை விருகம்பாக்கத்தில் உள்ள கட்சி அலுவலகத்தில் நிர்வாகிகளுடன் இன்று (மார்ச் 15) ஆலோசனை மேற்கொண்டார். 

Add Zee News as a Preferred Source

ஆலோசனைக்கு பின்னர், செய்தியாளர்களை சந்தித்த வேல்முருகன், தேர்தல் தேதி இன்று அறிவிக்கப்பட இருக்கும் நிலையில், கூட்டணி குறித்தும் பல்வேறு கருத்துகளை தெரிவித்துள்ளார். 

அதில் அவர், "திமுகவிடம் கூடுதல் தொகுதிகளை கேட்டோம்; அதுகுறித்து திமுகவிடம் இருந்து இதுவரை பதில் ஏதும் வரவில்லை; முக்கிய பிரச்னைகள் குறித்து 10 கோரிக்கைகள் கொடுத்திருந்தோம்... அதற்கும் பதில் இல்லை. எங்கள் கோரிக்கைகள் நிறைவேற்றப்படவில்லை என்றால் திமுக கூட்டணியில் தொடர்வது குறித்து மறுபரிசீலனை செய்யப்படும். 

திமுகவின் பதிலைப் பொறுத்து முடிவு செய்யப்படும். முடிவு எடுக்க கட்சியில் எனக்கு அதிகாரம் தரப்பட்டுள்ளது. திமுக கூட்டணியில் தொடர்வதா அல்லது 234 தொகுதிகளிலும் தனித்துப் போட்டியிடுவதா என்பது குறித்து முடிவு செய்யப்படும்" என்றார்.

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

...Read More

VelmuruganTVK VelmuruganTN Assembly Election 2026Tamil NewsTamilnadu

Trending News