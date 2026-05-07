ஆளுநர் மாளிகை டூ டெல்லி.. விஜய்யின் TVK-க்கு செக் வைக்கும் திரைமறைவு அரசியல்!

தமிழக சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் 2026-ன் முடிவுகள் இந்தியாவையே அதிரவைத்துள்ளன. பல தசாப்தங்களாகத் தமிழகத்தை ஆண்டு வந்த திராவிட அரசியலுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் வகையில் ஒரு புதிய சகாப்தம் பிறந்துள்ளதாகவே அரசியல் விமர்சகர்கள் கருதுகின்றனர். திரையில் இருந்து நேரடியாகத் தேர்தல் களத்தில் குதித்த தளபதி விஜய் தலைமையிலான தமிழக வெற்றிக் கழகம் (TVK), எம்.ஜி.ஆரின் 1977 சாதனையை நினைவூட்டும் வகையில் தனிப்பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்துள்ளது. ஆனால் ஆட்சி அமைப்பதில் நீடிக்கும் இழுபறியும், ஆளுநர் மற்றும் டெல்லியின் தீவிர ஈடுபாடும் தமிழக அரசியலை ஒரு புரியாத புதிராக மாற்றியுள்ளது.
விஜய் பெற்ற 108 சீட்கள்... ஆனாலும் மெஜாரிட்டி எங்கே?
234 தொகுதிகளைக் கொண்ட தமிழக சட்டப்பேரவையில் ஆட்சி அமைக்கத் தேவையான மேஜிக் எண் 118. விஜய்யின் TVK கட்சி 108 இடங்களைக் கைப்பற்றி மிகப்பெரிய சாதனை படைத்துள்ளது. விஜய் போட்டியிட்ட இரண்டு தொகுதிகளிலும் வெற்றி பெற்றுள்ளார். காங்கிரஸின் 5 எம்.எல்.ஏ-க்கள் விஜய்க்கு ஆதரவளிப்பதாகக் கடிதம் கொடுத்துவிட்டனர். தற்போது TVK கூட்டணியின் பலம் 113 ஆக உயர்ந்துள்ளது. ஆனாலும் ஆட்சி அமைக்க இன்னும் 5 எம்.எல்.ஏ-க்களின் ஆதரவு தேவைப்படுகிறது.
இந்த இடத்தில்தான் ஆளுநர் மாளிகையின் 'ஆக்டிவ்' அரசியல் தொடங்குகிறது. காங்கிரஸ் ஆதரவு கடிதத்துடன் விஜய் ஆளுநரைச் சந்தித்தபோது, "118 எம்.எல்.ஏ-க்களின் பட்டியல் இல்லாமல் ஆட்சி அமைக்க அனுமதி அளிக்க முடியாது" என ஆளுநர் கறாராகக் கூறிவிட்டார். பொதுவாக அதிக இடங்களைப் பெற்ற கட்சியை ஆட்சி அமைக்க அழைத்து, பிறகு பெரும்பான்மையை நிரூபிக்க அவகாசம் கொடுப்பதே மரபு. ஆனால் இங்கே ஆளுநரின் பிடிவாதம் டெல்லியின் தலையீட்டைச் சுட்டிக்காட்டுகிறது.
திராவிடக் கட்சிகளின் அதிர்ச்சி: திமுக-அதிமுக கூட்டணி அமையுமா?
தமிழக மக்கள் திராவிடக் கட்சிகளை ஓரம் கட்டிவிட்டனர் என்ற செய்தி திமுக மற்றும் அதிமுக ஆகிய இரு கட்சிகளையுமே நிலைகுலையச் செய்துள்ளது. எலியும் பூனையுமாக இருந்த இவ்விரு கட்சிகளும், தங்களின் அரசியல் இருப்பைத் தக்கவைக்க கைகோர்க்க வேண்டிய கட்டாயத்திற்குத் தள்ளப்படுவார்களோ என்ற அச்சம் எழுந்துள்ளது.
காங்கிரஸ் விலகிய பிறகு திமுக கூட்டணியில் சிபிஐ (2), சிபிஎம் (2), விசிக (2) மற்றும் இதர கட்சிகள் என மொத்தம் 68 இடங்கள் உள்ளன. மறுபுறம் அதிமுக கூட்டணியில் பிஎம்கே மற்றும் பிற கட்சிகளுடன் 52 இடங்கள் உள்ளன. இந்த இரு துருவங்களும் இணைந்தால் 120 இடங்களை எட்ட முடியும். ஆனால், "கொள்கை ரீதியாக இது சாத்தியமா?" என்ற கேள்வி எழுகிறது. ஆனால் விஜய்யின் வளர்ச்சியைத் தடுக்க இவர்கள் எத்தகைய முடிவும் எடுக்கலாம் என்ற கருத்தும் வெளியாகி வருரியது,
இதற்கிடையில் திமுக - அதிமுக கூட்டணி குறித்து வெளியாகி வரும் அனைத்து செய்திகளும் வதந்தியே. அதில் எந்தவித உண்மையும் இல்லை என இரு கட்சிகளும் தெரிவித்து உள்ளன. இது திட்டமிட்டு சிலரால் பரப்பப்படும் உண்மைக்கு மாறான செய்தி என விளக்கம் அளிக்கப்பட்டு உள்ளது.
ஆளுநர் மற்றும் டெல்லியின் 'மாஸ்டர் பிளான்' என்ன?
தமிழக ஆளுநர் ராஜேந்திர அர்லேகர், பாஜகவின் அரசியல் பின்னணியிலிருந்து வந்தவர். மகாராஷ்டிராவில் ஒருமுறை தேவேந்திர ஃபட்னாவிஸ் பெரும்பான்மை இல்லாதபோதும் பதவியேற்ற நிகழ்வை உச்சநீதிமன்றமே 'அரசியலமைப்புச் சட்டத்திற்கு விரோதமானது' எனக் கண்டித்தது. இப்போது தமிழகத்திலும் ஆளுநர் மற்றும் டெல்லியின் செயல்பாடுகள் சந்தேகத்தை எழுப்புகின்றன.
பாஜகவிற்குத் தமிழகத்தில் ஒரே ஒரு இடம்தான் கிடைத்துள்ளது. ஆனால் இந்தத் தொங்கு சட்டசபை (Hung Assembly) சூழலைப் பயன்படுத்தி, மீண்டும் ஒரு தேர்தலை நோக்கித் தமிழகத்தைத் தள்ள டெல்லி விரும்புவதாகத் தெரிகிறது. மறுதேர்தல் நடந்தால் திமுக, அதிமுக இன்னும் பலவீனமடையும் என்றும், அந்த இடத்தைப் பிடித்துவிடலாம் என்றும் பாஜக கணக்குப் போடுகிறது.
காங்கிரஸின் நிபந்தனை: 'மதவாத சக்திகளுக்கு இடமில்லை'
தேசிய அளவில் ராகுல் காந்தியுடன் நெருக்கம் காட்டும் விஜய், தமிழகத்தில் காங்கிரஸைத் தன் பக்கம் இழுத்துள்ளார். ஆனால் காங்கிரஸ் ஒரு முக்கிய நிபந்தனையை விதித்துள்ளது. எக்காரணம் கொண்டும் பாஜக அல்லது அதன் ஆதரவு கட்சிகளுடன் TVK கூட்டணி வைக்கக் கூடாது." காங்கிரஸைப் பொறுத்தவரை கேரளா, கர்நாடகா, தெலுங்கானா என தென்னிந்தியாவைத் தன் பிடிக்குள் வைத்துள்ள நிலையில், தமிழகத்திலும் விஜய்யின் முதுகில் ஏறி ஆட்சியில் அமரத் துடிக்கிறது. இது பாஜகவின் தென்னிந்தியக் கனவுக்குப் பெரும் முட்டுக்கட்டையாக அமைந்துள்ளது.
இடதுசாரிகளின் மௌனம்: முடிவெடுக்கப் போகும் 'பாலிட்பீரோ'
விஜய்க்குத் தேவையான அந்த 5 இடங்களை நிரப்பக்கூடிய சக்தியாக இடதுசாரிகளும் விசிகவும் உள்ளனர். ஆனால் அவர்கள் இதுவரை மௌனம் காக்கின்றனர். திமுகவுடன் கூட்டணி வைத்துத் தேர்தலைச் சந்தித்த அவர்கள், இப்போது விஜய்க்கு ஆதரவு அளித்தால் மக்கள் மத்தியில் என்ன பதில் சொல்வது என்பதில் குழப்பம் நீடிக்கிறது. அவர்களின் 'பாலிட்பீரோ' கூட்டம் முடிந்த பிறகே தமிழகத்தின் அடுத்த முதல்வர் யார் என்பது உறுதியாகும்.
தமிழக அரசியலின் அடுத்த 48 மணிநேரம்!
தமிழக அரசியல் வரலாறு இன்றுவரை திராவிட மையத்தைச் சுற்றியே சுழன்றது. ஆனால் 2026-ல் விஜய் உருவாக்கியுள்ள அலை, பல பழைய கணக்குகளைத் தகர்த்துள்ளது. விஜய் எப்படியாவது மீதமுள்ள 5 எம்.எல்.ஏ-க்களைத் திரட்டுவாரா?, திராவிடக் கட்சிகள் ஒன்று சேருமா? அல்லது டெல்லி ஆளுநர் மூலமாகத் தமிழகத்தில் 'குடியரசுத் தலைவர் ஆட்சியை' அமல்படுத்துமா? என்பதைப் பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.
