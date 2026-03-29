தமிழக வெற்றிக் கழக வேட்பாளர் பட்டியல்! யார் யாருக்கு எந்த தொகுதி?

2026 சட்டமன்றதேர்தலுக்கான தமிழக அரசியல் களம் உச்சக்கட்டமாக சூடுபிடித்துள்ளது. ஆளுங்கட்சியான திமுக மற்றும் பிரதான எதிர்க்கட்சியான அதிமுக ஆகிய பெரிய கட்சிகள் தங்களது வேட்பாளர்களை அறிவித்துள்ள நிலையில், ஒட்டுமொத்த தமிழகத்தின் பார்வையும் தற்போது தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் மீதுதான் உள்ளது. அரசியல் களத்தில் முதல்முறையாக தேர்தலை சந்திக்க உள்ள தமிழக வெற்றிக் கழகம், 234 தொகுதிகளிலும் தனித்து போட்டியிடுகிறது. 234 சட்டமன்ற தொகுதிகளுக்கான வேட்பாளர்களை இன்று சென்னையில் விஜய் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிமுகம் செய்து வைக்கிறார். மேலும், கட்சியின் தேர்தல் அறிக்கையும் வெளியாகவுள்ளதால் அரசியல் வட்டாரத்தில் மிகப்பெரிய எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.
234 தொகுதிகளுக்கும் வேட்பாளர்கள்
தமிழக வெற்றிக் கழகம் எந்தக் கட்சியுடன் கூட்டணி வைக்கும் என்ற எதிர்பார்ப்பு கடந்த சில மாதங்களாகவே நிலவி வந்தது. தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியில் விஜய் இணைவாரா என்றும் பேசப்பட்டது. இதற்கிடையில், "234 சட்டமன்றத் தொகுதிகளிலும் தனித்துத் தான் போட்டியிடுவேன்" என்று விஜய் திட்டவட்டமாக தெரிவித்தார். இதற்காக பல நிர்வாகிகளை நேரில் அழைத்து விஜய் தீவிரமாக நேர்காணல் நடத்தினார். அதனை தொடர்ந்து, வேட்பாளர்களை விஜய் இறுதி செய்துள்ளார். இதில் பல இளைஞர்களுக்கும், படித்தவர்களுக்கும் பெருமளவில் வாய்ப்பு வழங்கப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இன்று மார்ச் 29-ஆம் தேதி 234 சட்டமன்ற தொகுதிகளுக்குமான வேட்பாளர்களை விஜய் ஒரே மேடையில் அறிமுகம் செய்கிறார். சென்னையில் உள்ள பிரபல நட்சத்திர விடுதியில் நடைபெறும் இந்த பிரம்மாண்ட விழாவிற்கான ஏற்பாடுகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகின்றன.
தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தேர்தல் அறிக்கை
இன்றைய விழாவில் வேட்பாளர்கள் அறிமுகம் மட்டுமில்லாமல், தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் 'தேர்தல் அறிக்கையும்' வெளியாகும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஏற்கனவே தேர்தல் அறிக்கையில் இடம்பெற உள்ள சில முக்கியமான அம்சங்களை விஜய் கோடிட்டு காட்டியிருந்தார். அதில் பெண்களின் பாதுகாப்பிற்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்பட்டிருந்தது. மேலும், 'மகளிர் உரிமைத் தொகை 2500 ரூபாயாக உயர்த்தி வழங்கப்படும்' என்ற அறிவிப்பும் பெண்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த நிலையில், விஜய்யின் முழுமையான தேர்தல் அறிக்கையில் வேறு என்னென்ன அதிரடி திட்டங்கள் இடம்பெற போகின்றன என்பதை தெரிந்துகொள்ள பலரும் ஆர்வமாக உள்ளனர்.
சென்னையில் களமிறங்கும் விஜய்
இந்த 234 சட்டமன்ற தொகுதிகளில் விஜய் எந்த தொகுதியில் நேரடியாக போட்டியிட உள்ளார் என்ற எதிர்பார்ப்புதான் தொண்டர்கள் மத்தியில் அதிக அளவில் உள்ளது. விஜய், வடசென்னையில் உள்ள 'பெரம்பூர்' தொகுதியில் போட்டியிட அதிக வாய்ப்புள்ளதாக கூறப்படுகிறது; இதற்கான ஆரம்பக்கட்ட ஏற்பாடுகளும் அங்கு நடைபெற்று வருகின்றன. நேற்று விஜய் பெரம்பூர் தொகுதியில் பரப்புரை செய்ய அனுமதி கேட்டிருந்த நிலையில், காவல்துறை தரப்பில் கடைசி நிமிடத்தில் அனுமதி மறுக்கப்பட்டது. இதனை எதிர்த்து விஜய் அதிகாரப்பூர்வமாகப் புகார் அளித்துள்ளார். சென்னை தலைமை செயலகத்தில் உள்ள தமிழகத் தலைமை தேர்தல் அதிகாரியை நேரில் சந்தித்து விஜய் இதுதொடர்பான மனுவை அளித்துள்ளார்.
இதனை தொடர்ந்து, நாளை மார்ச் 30-ஆம் தேதி விஜய் பெரம்பூரில் உள்ள சில முக்கிய பகுதிகளில் பிரச்சாரம் செய்ய உள்ளார். மேலும், இன்று வேட்பாளர் அறிவிப்பை தொடர்ந்து, நாளை விஜய் பெரம்பூர் தொகுதியில் தனது வேட்புமனுவை தாக்கல் செய்கிறார். நாளை மதியம் 12 மணியளவில் பெரம்பூர் தேர்தல் நடத்தும் அதிகாரியிடம் விஜய் தனது வேட்புமனுவை தாக்கல் செய்ய உள்ளார் என்ற அதிகாரப்பூர்வ தகவல்களும் வெளியாகியுள்ளன.
இந்த தொகுதியில் ஆளுங்கட்சியான திமுகவும் நேரடியாக களமிறங்குவதால், இதில் யார் வெற்றி பெற போகிறார்கள் என்ற எதிர்பார்ப்பும் பல மடங்கு அதிகரித்துள்ளது. தற்போது தமிழக அரசியல் களம் விஜய்யை சுற்றி மட்டுமே சுழன்று கொண்டிருப்பதால், அவரது ஒவ்வொரு அரசியல் அசைவுகளும் மிக நுணுக்கமாக கவனிக்கப்பட்டு வருகின்றன. விறுவிறுப்பான இந்தத் தேர்தலில் மக்கள் யாருக்கு வாக்களிக்கப் போகிறார்கள் என்பதை பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.
தமிழக வெற்றிக் கழக உத்ததேச வேட்பாளர் பட்டியல்!
பெரம்பூர் - விஜய்
வில்லிவாக்கம் - ஆதவ் அர்ஜுனா
ஆயிரம் விளக்கு - ஜே.சி.டி பிரபாகர்
விருகம்பாக்கம் - சபரிநாதன்
எழும்பூர் (தனி) - ராஜ்மோகன்
வேளச்சேரி - கிறிஸ்டி பிரித்திவி
ஆர்.கே.நகர் - மரிய வில்சன்
கொளத்தூர் - வி.எஸ்.பாபு
சேப்பாக்கம் - டி.செல்வம்
துறைமுகம் - சினோரா அசோக்
மயிலாப்பூர் - வெங்கட்ராமன்
தி.நகர் - புஸ்ஸி ஆனந்த்
அண்ணா நகர் - ராம்குமார்
சோழிங்கநல்லூர் - ஈ.சி.ஆர்.சரவணன்
ராயபுரம் - கோகுல்
திரு.வி.க நகர் (தனி) - பல்லவி
கோபிச்செட்டிப்பாளையம் - செங்கோட்டையன்
திருப்பூர் வடக்கு - சத்யபாமா
கவுண்டம்பாளையம் - கனிமொழி
ஆம்பூர் - இம்தியாஸ்
திருச்செங்கோடு - அருண்ராஜ்
திருப்பரங்குன்றம் - சி.டி.ஆர். நிர்மல் குமார்
திருக்கோவிலூர் - பரணி பாலாஜி
மதுரை மேற்கு - கல்லாணை அன்பன்
மதுரை மத்திய - முஸ்தபா
தென்காசி - ராஜபிரகாஷ்
கடையநல்லூர் - ஜலீல்
பாளையங்கோட்டை - மரிய ஜாண்
ஆலங்குளம் - விபின்
காரைக்குடி - பிரபு
பர்கூர் - கிருஷ்ண முரளி
லால்குடி - கு.ப.கிருஷ்ணன்
ராதாபுரம் - கிறிஸ்டோபர்
திருநெல்வேலி - ராஜகோபால்
தூத்துக்குடி - ஸ்ரீநாத்
ஸ்ரீரங்கம் - ரமேஷ்
உதகை - லயோலா மணி
மாதவரம் - ML பிரபு
அம்பத்தூர் - பாலமுருகன்
தாம்பரம் - கில்லி சரத்
அறந்தாங்கி - பர்வேஸ்
ஆண்டிப்பட்டி - லெப்ட் பாண்டி
மதுரவாயல் - ரேவந்த்
வால்பாறை - ஸ்ரீதரன்
அரியலூர் - சிவா
கிணத்துக்கடவு - விக்னேஷ்
திருமயம் - சிந்துஜா
சேலம் தெற்கு - பார்த்திபன்
ஈரோடு கிழக்கு - பாலாஜி
கோவை வடக்கு - சம்பத் குமார்
கரூர் - மதியழகன்
தஞ்சை - சரவணன்
தர்மபுரி - சிவன்
சங்கராபுரம் - ஜெகதீச பாண்டியன்
திருத்தணி - சத்யகுமார்
