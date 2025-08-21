English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

மதுரை தவெக விஜய் மாநாடு: இன்று மழை பெய்யுமா? வெளியான அதிர்ச்சி தகவல்!

Will It Rain Tvk Maanadu: இன்று (ஆகஸ்ட் 21) மதுரையில் தமிழக வெற்றிக் கழக கட்சியின் 2வது மாநில மாநாடு நடைபெற இருக்கும் நிலையில், அப்பகுதியில் மழைக்கு வாய்ப்பு உள்ளதா? என்பது குறித்து இத்தொகுப்பில் பார்க்கலாம். 

மதுரையில் பாரபத்தி பகுதியில் இன்று (ஆகஸ்ட் 21) தமிழக வெற்றிக் கழக கட்சியின் இரண்டாவது மாநில மாநாடு அக்கட்சி தலைவர் விஜய்யின் தலைமையில் நடைபெற இருக்கிறது. இம்மாநாட்டிற்கான ஏற்பாடுகள் நேற்றிரவே பிரம்மாண்டமாக முடிவடைந்தது.  இன்று மதியம் 3.30 மணி அளவில் தொடங்க இருக்கும் மாநாட்டிற்கு இன்று அதிகாலையில் இருந்த தொண்டர்கள் குவிந்து வருகின்றனர். 

களைகட்டும் தவெக மாநாடு

இந்த மாநாட்டில் சுமார் 2 லட்சம் பேர் வரை அமர இருக்கைகள் அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆனால் 15 லட்சம் பேர் வரை வருகை தருவார்கள் என கூறப்படுகிறது. விழுப்புரம் விக்கிரவானியில் நடந்த முதல் மாநாட்டை விட இம்மாநாட்டில், தண்ணீர், மருத்துவ வசதி உள்ளிட்டவைகள் சிறப்பாக ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டிருக்கிறது. 

நடிகரும் அக்கட்சி தலைவருமான விஜய் நேற்று மாலையே மதுரைக்கு வந்தடைந்தார். சென்னையில் இருந்து கார் மூலம் மதுரை வந்த அவர் சிந்தாமணியில் நட்சத்திர விடுதியில் தங்கி உள்ளார். அவரது தந்தை எஸ்.ஏ. சந்திரசேகர் மற்றும் தாய் ஷோபனா ஆகியோரும் நேற்று விமானம் மூலம் மதுரைக்கு வந்துள்ளனர். அனைவரும் விஜய் என்ன பேசப்போகிறார் என்ற எதிர்பார்ப்புடன் இருக்கிறார். 

மதுரை மாநாட்டில் மழை பெய்யுமா?

இந்த நிலையில், மாநாடு மழையால் பாதிக்குமா? என்ற கேள்வி எழும்பி உள்ளது. கடந்த சில நாட்களாகவே தமிழகத்தின் அநேக பகுதிகளில் மழை பெய்து வருகிறது. அந்த வகையில் மதுரையிலும் அவ்வபோது மழை பெய்து வருகிறது. இதனால் இன்று மழை பெய்யுமா என்ற அச்சம் உள்ளது. அது குறித்து தகவலும் வெளியாகி உள்ளது. 

அதன்படி, இன்று தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களிலும், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசான முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். அதேபோல், நாளை மற்றும் நாளை மறுநாள் தமிழகத்தில் ஒருசில இடங்களிலும், புதுவை மற்றும் காரக்கால் பகுதிகளிலும் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசான முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என தெரிவித்துள்ளது. 

மழை பெய்யா வாய்ப்பு மிக குறைவு

சென்னை மற்றும் புறநகர் பகுதிகளில் இன்று வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். நகரின் ஒருசில பகுதிகளில் இடி, மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. அதிகபட்ச வெப்பநிலை 34-35° செல்சியஸை ஒட்டியும், குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 27-28° செல்சியஸை ஒட்டியும் இருக்கக்கூடும் என வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது. மொத்தத்தில் மதுரையில் மழை பெய்ய வாய்ப்பு குறைவே. 

மேலும் படிக்க: தவெக 2வது மாநில மாநாடு: அதிகாலை முதலே குவிந்து வரும் தொண்டர்கள்.. விஜய் என்ன பேசப்போகிறார்?

மேலும் படிக்க: "இந்திய கூட்டணி கடைப்பிடிக்கும் ஒரே அரசியலமைப்பு ஊழல் மட்டுமே".. முதல்வருக்கு அண்ணாமலை பதிலடி!

