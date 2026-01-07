English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • விஜய் ஒற்றுமையாக இருந்தால்... தமிழிசை சவுந்தரராஜன் சொன்ன முக்கிய தகவல்!

விஜய் ஒற்றுமையாக இருந்தால்... தமிழிசை சவுந்தரராஜன் சொன்ன முக்கிய தகவல்!

தவெக தலைவர் விஜய், திமுக ஆட்சியில் இருந்து அகற்றப்பட வேண்டும் என்கிற நோக்கத்தில் ஒற்றுமையாக தேர்தலை சந்திக்க வேண்டும் என தமிழிசை சவுந்தரராஜன் தெரிவித்தார்.   

Written by - RK Spark | Last Updated : Jan 7, 2026, 09:12 PM IST
  • தமிழிசை சவுந்தரராஜன் பேட்டி
  • கோவையில் பேட்டி அளித்துள்ளார்.
  • முழு விவரம் இதோ.

Trending Photos

அர்ஜுன் டெண்டுல்கரின் வருங்கால மனைவி யார் தெரியுமா?
camera icon6
Arjun Tendulkar
அர்ஜுன் டெண்டுல்கரின் வருங்கால மனைவி யார் தெரியுமா?
வெளியாகுமா ஜனநாயகன்? ரிலீஸுக்கு முன் பிரச்சனையை சந்தித்த விஜய் படங்கள் என்னென்ன?
camera icon7
vijay
வெளியாகுமா ஜனநாயகன்? ரிலீஸுக்கு முன் பிரச்சனையை சந்தித்த விஜய் படங்கள் என்னென்ன?
இந்தியாவின் டாப் 10 பணக்கார நடிகர்கள்.. லிஸ்ட்டில் தமிழ் ஹீரோ? முதல் இடம் யாருக்கு?
camera icon10
Richest Actor
இந்தியாவின் டாப் 10 பணக்கார நடிகர்கள்.. லிஸ்ட்டில் தமிழ் ஹீரோ? முதல் இடம் யாருக்கு?
வைபவ் சூர்யவன்ஷி இதுவரை அடித்த சதங்கள்... பட்டியல் இதோ - எத்தனை தெரியுமா?
camera icon8
Vaibhav Suryavanshi
வைபவ் சூர்யவன்ஷி இதுவரை அடித்த சதங்கள்... பட்டியல் இதோ - எத்தனை தெரியுமா?
விஜய் ஒற்றுமையாக இருந்தால்... தமிழிசை சவுந்தரராஜன் சொன்ன முக்கிய தகவல்!

பாஜக மூத்த தலைவர் தமிழிசை சௌந்தர்ராஜன் கோவை விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது பேசியவர், பாட்டாளி மக்கள் கட்சி தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் இணைந்துள்ளது கூட்டணிக்கு பலத்தை சேர்த்துள்ளதாகவும், திமுக காங்கிரஸ் கூட்டணி வலுவிழந்து உள்ளதாகவும் குறிப்பிட்டார். மேலும் தவெக தலைவர் விஜய், திமுக ஆட்சியில் இருந்து அகற்றப்பட வேண்டும் என்கிற நோக்கத்தில் ஒற்றுமையாக தேர்தலை சந்திக்க வேண்டும் எனவும் தெரிவித்தார். செய்தியாளர் சந்திப்பில் அவர் பேசியதாவது, தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி வலுப்பெற்று வருவது திமுக தலைவர் ஸ்டாலினை பதட்டம் அடைய வைத்துள்ளதாகவும், அதனால்தான் மத்திய அமைச்சர் அமித்ஷா குறித்து அவதூறான கருத்துக்களை பேசி வருவதாகவும் கூறினார். 

Add Zee News as a Preferred Source

மேலும் படிக்க | கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை : விடுபட்ட பெண்களுக்கு சூப்பர் சான்ஸ்! மேல்முறையீடு செய்வது எப்படி?

ஹிந்துக்களுக்கு எதிரான கட்சி

அமித்ஷா திமுகவை ஹிந்துக்களுக்கு எதிரான கட்சி எனக் கூறியதற்கு இப்படி பேசும் முதல்வர், திமுகவை ஊழல் கட்சி என்றும் குறிப்பிட்டார், அதற்காக செந்தில் பாலாஜி,பொன்முடி, நேரும  மீது ஊழல் குற்றச்சாட்டுகள் இல்லை என சவால் விட முடியுமா.. திருப்பரங்குன்றம் விவகாரத்தில் வந்துள்ள தீர்ப்புக்கு மேல்முறையீடு செய்யப் போவதாக ரகுபதி கூறியுள்ளது கண்டனத்துக்குரியது, இந்த தீர்ப்பால் அமைச்சர் சேகர்பாபு பதற்றம் அடைந்துள்ளார். திருப்பூரில் மக்கள் வழிபட்டு வந்த முருகன் கோவிலை இடிப்பதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்த காடேஸ்வர சுப்ரமணியன் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். மக்கள் வழிபடும் கோவிலை இடிக்க எந்த தார்மீக உரிமையும் இவர்களுக்கு இல்லை.

திமுக காங்கிரஸ் கூட்டணி

நீதிபதி ஜி.ஆர். சாமிநாதனுக்கு எதிராக கையெழுத்திட்ட அனைத்து நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களும் மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும். முதல்வர், அமைச்சர் ரகுபதி என அனைவரையும் விசாரிக்க வேண்டும். திமுக காங்கிரஸ் கூட்டணி தான் வலுவிழந்துள்ளது. காங்கிரஸின் மாணிக்கம் தாகூர், பிரவீன் சக்கரவர்த்தி, ஜோதிமணி ஆகியோர் பல்வேறு கருத்துகளை கூறி வருகின்றனர். திமுகவோடு இருப்பதா, தவெக செல்வதா என காங்கிரஸ் பேசி வருகிறது. எனவே அவர்களது கூட்டணியை திமுக முதலில் பரிசோதனை செய்ய வேண்டும். தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி பலம் பெற்று வருகிறது. திமுகவை எதிர்ப்பதில் விஜய் உதிரியாக இல்லாமல் ஒற்றுமையாக உறுதியாக எதிர்த்தால் தான் திமுகவை வீழ்த்த முடியும் என கூறினார்.

செங்கோட்டையன் பேட்டி

ஈரோடு மாவட்டம் சத்தியமங்கலம் கோட்டுவீரம்பாளையம் பகுதியில் தமிழக வெற்றி கழகத்தின் சார்பில் அலுவலக திறப்பு விழா நடைபெற்றது. இதில் கலந்து கொண்டு பேசிய தமிழக வெற்றி கழகத்தின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் செங்கோட்டையன் தமிழக கட்சி கழகம் வெற்றி பாதையில் சென்று கொண்டிருப்பதாக தெரிவித்தார். மேலும் வைகைச்செல்வன் தங்களை பற்றி கருத்து தெரிவித்துள்ளாரே என்று செய்தியாளர்கள் எழுப்பிய கேள்விக்கு வைகைச் செல்வனுக்கு சீட்டும் தரவில்லை அவர் ஜெயிக்கவும் இல்லை அதனால் அவருக்கு கருத்து சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை எனவும் யார் யாருக்கு கருத்து சொல்ல வேண்டும் என தகுதி உள்ளது எனவும் அவர் தெரிவித்தார். மேலும் தமிழக வெற்றி கழகத்தில் பல பேர் இணைய போவதாகவும் அதை பொறுத்திருந்து பாருங்கள் எனவும் தெரிவித்து சென்றார்.

மேலும் படிக்க | நீதிமன்றங்களுக்கான விடுமுறை பட்டியல்: இந்த நாட்களில் நீதிமன்றங்கள் செயல்படாது!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
tvk vijayBJPADMKTamilisai SoundararajanCoimbatore

Trending News