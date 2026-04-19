  சேலம் எடப்பாடி தொகுதியில் யார் வேட்பாளர்? விஜய் அதிரடி அறிவிப்பு!

சேலம் எடப்பாடி தொகுதியில் யார் வேட்பாளர்? விஜய் அதிரடி அறிவிப்பு!

எடப்பாடி தொகுதியில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் என்ன செய்யப் போகிறது என்பது தெரியாமல் பலரும் குழப்பத்தில் இருந்தனர். தற்போது அதற்கான அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது.  

Written by - RK Spark | Last Updated : Apr 19, 2026, 09:31 AM IST
  • எடப்பாடி தொகுதியில் யார் வேட்பாளர்?
  • விஜய் அதிரடி அறிவிப்பு!
  • சுயேச்சை வேட்பாளர் தேர்வு.

சேலம் எடப்பாடி தொகுதியில் யார் வேட்பாளர்? விஜய் அதிரடி அறிவிப்பு!

தமிழக வெற்றி கழகம் 2026சட்டமன்றத் தேர்தலில் தனித்து களமிறங்கியுள்ளது. அதிமுக அல்லது காங்கிரஸ் உடன் கூட்டணி சேருமா என்ற பல்வேறு கேள்விகள் எழுந்த நிலையில், இறுதியில் 234 தொகுதிகளில் வேட்பாளர்களை விஜய் அறிவித்தார். அதனை தொடர்ந்து அனைவரும் வேட்புமனுக்களை தாக்கல் செய்திருந்தனர். விஜய் பெரம்பூர் மற்றும் திருச்சி கிழக்கு ஆகிய இரண்டு தொகுதிகளில் போட்டியிடுகிறார். இந்நிலையில், வேட்புமனு பரிசீலனையின் போது எடப்பாடி தொகுதியில் தமிழக வெற்றிக் கழக வேட்பாளர் மாயமானார். மேலும், அவரது வேட்புமனுவிலும் பல்வேறு தவறுகள் இருந்தது. இதன் காரணமாக தேர்தல் அதிகாரிகள் அவரது மனுவை நிராகரித்தனர். டம்மி வேட்பாளராக அவரது மனைவியின் பெயரும் சேர்க்கப்பட்டிருந்தது. ஆனால், அதிகாரிகள் கேட்கும் போது தாக்கல் செய்யப்பட்ட ஆவணங்களில் பிரச்சினை இருந்ததாக கூறப்படுகிறது. 

அந்த சமயத்தில் அவர்கள் இருவரும் தேர்தல் அலுவலகத்திற்கு வராமல் காணாமல் போனதாகவும் தகவல் வெளியானது. எதிர்க்கட்சிகளின் சதிவேலையால்தான் இத்தகைய தவறுகள் நடந்ததாக தமிழக வெற்றிக் கழக நிர்வாகிகள் குற்றம் சாட்டினர். இதன் காரணமாக, 233 தொகுதிகளில் மட்டுமே தமிழக வெற்றி கழகம் போட்டியிடும் சூழ்நிலை ஏற்பட்டது. தேர்தலுக்கு இன்னும் சில நாட்களே உள்ள நிலையில், எடப்பாடி தொகுதியில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் என்ன செய்யப் போகிறது என்பது தெரியாமல் பலரும் குழப்பத்தில் இருந்தனர். இந்நிலையில், சுயேட்சை வேட்பாளருக்கு தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் ஆதரவை தலைமை அறிவித்துள்ளது. இது தொடர்பாக தற்போது விஜய் சார்பில் அறிக்கையும் வெளியாகியுள்ளது.

விஜய்யின் அறிக்கை!

என் நெஞ்சில் குடியிருக்கும் சேலம் மாவட்டம், எடப்பாடி சட்டமன்றத் தொகுதி மக்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். எடப்பாடி சட்டமன்றத் தொகுதியில் சுயேச்சை வேட்பாளராகப் போட்டியிடும் திரு. கூ. பிரேம்குமார் அவர்கள், முன்பே நமது ரசிகர் மன்றத்தில் நிர்வாகியாகப் பயணித்தவர்தான். நம்முடைய சகோதரர்தான். எனவே, தற்போதைய சட்டமன்றத் தேர்தலில் வேட்பாளராகப் போட்டியிடும் நமது முன்னாள் நிர்வாகியான திரு. கூ. பிரேம்குமார் அவர்களையும் அவருக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ள தொலைக்காட்சிப் பெட்டி சின்னத்தையும் நமது  தமிழக வெற்றிக் கழகம் சார்பாக ஒருமனதாக ஆதரிக்க முடிவு செய்துள்ளோம் என்பதைத் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன். 

நமது முழு ஆதரவுடன் களம் காணும் நம் சகோதரர் திரு கூ. பிரேம்குமார் அவர்களை, மனத்தளவில் நம்முடைய வேட்பாளராகக் கருதி, அவருக்குத் தேர்தல் ஆணையத்தால் அளிக்கப்பட்டுள்ள வரிசை எண் 12-இல் தொலைக்காட்சிப் பெட்டி சின்னத்தில் வாக்களிக்க வேண்டுகிறேன். நம் குடும்பத்தைச் சேர்ந்த அவரைப் பெருவாரியான வாக்கு வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெறச் செய்யுமாறு கழக நிர்வாகிகளையும் தோழர்களையும் எடப்பாடி தொகுதி மக்களையும் அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன். எடப்பாடி தொகுதியில் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் சின்னத்தை முடக்கி, குறுக்கு வழியில் வெற்றியடைய முயன்றவர்களுக்குச் சரியான பாடத்தைப் புகட்டும் விதத்தில் இவரது வெற்றி அமையட்டும்.

tvk vijayPremkumatSalemEdappadi ConsituencyEdappadi Palanisamy

