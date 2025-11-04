கோவை மாணவி பாலியல் வன்கொடுமை: தமிழக முதல்வர் ஸ்டாலினுக்கு விஜய் 3 கேள்விகள்!

Coimbatore College Girl Gang Rape: மதுரையை சேர்ந்த 19 வயது கல்லூரி மாணவி ஒருவர் கோயம்பத்தூர் உள்ள ஒரு கல்லூரில் தங்கி படித்து வருகிறார். இவர் கோவை சர்வதேச விமான நிலையம் பின்புறம் உள்ள பிருந்தாவன் நகர் பகுதியில் நேற்று முன்தினம் இரவு (நவம்பர் 02) 11 மணி அளவில் வினித் என்பவருடன் காரில் அமர்ந்து பேசிக் கொண்டு இருந்ததாக தெரிகிறது.
குற்றவாளிகளை சுட்டு பிடித்த போலீஸார்
அப்போது அந்த வழியாக வந்த மூன்று பேர் இளைஞர் வினித்தை அரிவாளால் தாக்கி விட்டு அந்த மாணவியை கடத்தி சென்றதாக கூறப்படுகிறது. வினித் தாக்கப்பட்டதால் அவர் மயக்கமடைந்துவிட்டாராம். இதையடுத்து மயக்கத்தில் இருந்து தெளிந்த அவர், மாணவி காணாமல் போனதை பார்த்து அதிர்ச்சி அடைந்துள்ளார். இதற்கிடையில் மாணவியை கடத்தி சென்ற மூவர் பாலியல் பலாத்காரம் செய்துவிட்டு தப்பி சென்றுவிட்டனர்.
இதனைத் தொடர்ந்து வினித் போலீஸில் புகார் அளித்துள்ளார். சம்பவ இடத்திற்கு உடனடியாக சென்ற காவல் துறையினர் மாணவியை தேடினர். அப்பொழுது நிர்வாண நிலையில் மாணவியை மீட்டு அருகே உள்ள தனியார் மருத்துவமனைக்கு சிகிச்சைக்காக அனுமதித்து உள்ளனர். மேலும் படுகாயம் அடைந்த வினீத்தை கோவை அரசு மருத்துவமனைக்கு சிகிச்சைக்காக அனுப்பி வைத்தனர். மாணவியை பாலியல் பலாத்காரம் செய்து விட்டு தப்பி ஓடிய மூன்று பேரை நேற்று நள்ளிரவு போலீஸார் சுட்டு பிடித்தனர்.
தமிழக அரசுக்கு விஜய் 3 கேள்வி
இந்த நிலையில், நேற்று இரவு இந்த விவகாரத்திற்கு தமிழக வெற்றிக் கழக தலைவர் விஜய் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார். இது தொடர்பாக அவர் தனது எக்ஸ் பக்கத்தில், கோவையில் தனியார் கல்லூரி மாணவி ஒருவர், பாலியல் சீண்டலுக்கும் துன்புறுத்தலுக்கும் வன்கொடுமைக்கும் ஆளாகி உள்ளதைக் கண்டு நெஞ்சம் பதறுகிறது. அண்ணா பல்கலை மாணவிக்கு நேர்ந்த கொடுமையே இன்னும் ஆறவில்லை. அதற்குள் கோவையில் தாங்க முடியாத கூட்டுப் பாலியல் கொடுமையா?
தமிழகத்தில் சட்டம், ஒழுங்கு எங்கே? பெண்களுக்கும் பொதுமக்களுக்கும் பாதுகாப்பு எங்கே? தொடர்ந்து துன்பம் நேர்கிறது. தமிழக முதல்வர் துயில் களைவது எப்போது? கோவை மாணவிக்குக் கொடுமை விளைவித்த குற்றவாளிகளை உடனே கண்டுபிடித்துச் சட்டப்படி தண்டிக்க வேண்டும். இவ்வாறு அதில் கூறி இருந்தார்.
தவெக சார்பில் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம்
கோவையில் கல்லூரி மாணவியை மூன்று பேர் கூட்டு பாலியம் வன்கொடுமை செய்த விவகாரம் தமிழகம் முழுவதும் பெரும் அதிர்வலையை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. இதற்கு அரசியல் கட்சி தலைவர்கள், சமூக ஆர்வலர்கள் என பலரும் தங்களது கண்டனங்களை தெரிவித்து வருகின்றனர். மேலும், கோவையில் தமிழக வெற்றி கழகம் சார்பில் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடத்த இருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
