  • என்னாது.. நிலாவுக்கு செல்கிறாரா விஜய்? ஆதவ் அர்ஜுனா சொன்ன செம மேட்டர்!

என்னாது.. நிலாவுக்கு செல்கிறாரா விஜய்? ஆதவ் அர்ஜுனா சொன்ன செம மேட்டர்!

TVK Vijay Australia Visit On May 4th: தமிழக வெற்றிக் கழக தலைவர் விஜய்  மே 4ஆம் தேதி  தேர்தல் முடிவு அன்று ஆஸ்திரேலியா செல்ல இருப்பதாக தகவல்கள் கசிந்தது. இதுகுறித்து தற்போது தவெகவின் ஆதவ் அர்ஜுனா பதில் அளித்துள்ளார்.  

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Apr 26, 2026, 05:10 PM IST
Trending Photos

சித்திரை 12 சனிக்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
camera icon12
Rasipalan
சித்திரை 12 சனிக்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
சித்திரை 13 ஞாயிற்றுக்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
camera icon12
Rasipalan
சித்திரை 13 ஞாயிற்றுக்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
செவ்வாய் பகவானின் 5 நாள் ஜாக்பாட்... மே மாதத்தில் இந்த 5 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்ட மழை - யார் யார் பாருங்க!
camera icon10
Mars Transit. Aries
செவ்வாய் பகவானின் 5 நாள் ஜாக்பாட்... மே மாதத்தில் இந்த 5 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்ட மழை - யார் யார் பாருங்க!
டிவியில் ஒளிபரப்பாகும் துரந்தர் திரைப்படம்! எப்போது, எந்த சேனலில் பார்ப்பது?
camera icon7
Dhurandhar
டிவியில் ஒளிபரப்பாகும் துரந்தர் திரைப்படம்! எப்போது, எந்த சேனலில் பார்ப்பது?
என்னாது.. நிலாவுக்கு செல்கிறாரா விஜய்? ஆதவ் அர்ஜுனா சொன்ன செம மேட்டர்!

TVK Vijay Australia Visit On May 4th: பெரும் எதிர்பார்ப்புக்கு மத்தியில் ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி சட்டமன்ற தேர்தல் அமைதியான முறையில் நடந்தது. இதில் பதிவான வாக்குகள் மே 4ஆம் தேதி எண்ணப்பட்டு அன்றைய தினமே தேர்தல் முடிவுகள் வெளியாக உள்ளது. தமிழக வெற்றிக் கழக தலைவர் விஜய் தேர்தல் முடிவு நாளில் ஆஸ்திரேலியா செல்ல திட்டமிட்டுள்ளதாக தகவல்கள் கசிந்த நிலையில் இருந்தன. 

ஆஸ்திரேலியா செல்லும் விஜய்?

அதாவது, தேர்தல் முடிவு நாளன்று விஜய் ஆஸ்திரேலியா செல்ல இருப்பதாக தகவல்கள் கசிந்தது தொண்டர்களிடையே கவலையை ஏற்படுத்தியது. தேர்தல் நாளில் நமக்கான வெற்றிகள் பிரகாசமாக இருப்பதால், அதற்கான கொண்டாட்டத்தின்போது, விஜய் தமிழகத்தில் இல்லாதது பின்னடைவாக இருக்கும் என அரசியல்  வல்லுநர்களும் கருதுகின்றனர். அதே நேரத்தில், தீவிர பிரச்சாரத்திற்கு பிறகு, விஜய் ஓய்வெடுப்பது  நல்லது என்றும் சில தொண்டர்கள் கூறி வருகின்றனர். 

பொதுவாகவே தேர்தல் பிரச்சாரம் முடிந்ததும் அரசியல் தலைவர்கள் வெளிநாடுகளுக்கு செல்வார்கள். அதன்பிறகு, வாக்கு எண்ணிக்கைக்கு 2 நாட்களுக்கு முன்பே தாயகம் திரும்புவார்கள். தேர்வு முடிவு அன்று கட்சி தலைவர்கள வழக்கமாக தலைமையகத்தில் இருந்து கள நிலவரங்களை கவனிப்பார்கள். ஆனால், விஜய் அந்த நாளில் தமிழகத்தில் இல்லாமல் வெளிநாடு செல்வது பல்வேறு கேள்விகளை எழுப்புகிறது.

உண்மையை சொன்ன ஆதவ்

முடிவுகள் எதுவாக இருந்தாலும், அதனை அமைதியான முறையில் எதிர்கொள்ள விஜய் ஆஸ்திரேலியா பயணத்தை திட்டமிட்டிருக்கலாம் என கட்சி வட்டாரத்தில் சொல்லப்படுகிறது. விஜய் ஆஸ்திரேலியா பயணம் குறித்து தவெகவின் ஆதவ் அர்ஜுனா விளக்கம் அளித்துள்ளார். இதுகுறித்து செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டி அளித்த ஆதவ் அர்ஜுனா, "விஜய் நிலாவுக்கு மே 3ஆம் தேதி செல்கிறார். திமுக தான்  ராக்கெட் ரெடி செய்து இருக்கிறார்கள். இத்தனை வருஷமா திமுக தான்  வதந்தி பரப்புகிறார்கள். 

வதந்திகளுக்கு பதில் சொல்ல நேரத்தை வீணடிக்க வேண்டாம். மக்களுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமைகள் பற்றி விஜய் சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறார். வாக்கு எண்ணிக்கை நாளன்று என்னென்ன செய்ய வேண்டும்.  என்பது குறீத்து நேற்று தான் அறிவுறுத்தல் வழங்கினார். 50 வருடங்கள் கழித்து மே 4ஆம் தேதி மாற்றத்திற்கான முடிவை மக்கள் கொடுப்பார்கள்" என தெரிவித்தார். இதன் மூலம் விஜய் ஆஸ்திரேலியா செல்வது சந்தேகம் என்பது தெரியவந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

மேலும் படிக்க: மே 1 முதல் வடக்கில் கடும் வெயில்.. தென் மாவட்டங்களில் கனமழை - வெதர்மேன் வானிலை அலர்ட்!

மேலும் படிக்க: ரொம்ப ஓவரா இல்ல.. லீக்கான தவெக அமைச்சரவை பட்டியல்.. கலாய்த்து தள்ளும் நெட்டிசன்கள்!

மேலும் படிக்க: 2026ல் தமிழகத்தில் யாருக்கு வெற்றி வாய்ப்பு? கடைசி 5 தேர்தல் ரிசல்ட் இது தான்!

