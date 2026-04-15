  • தவெக பிரசாரங்களில் விஜய்யுடன் வரும் மர்ம சூட்கேஸ்! உள்ளே என்ன இருக்கிறது தெரியுமா?

பிரதமர் மோடிக்கு கொடுக்கும் பாதுகாப்பு விஜய்க்கும்.. பவுன்சர்கள் வைத்திருக்கும் அந்த சூட்கேஸ் ரகசியம் என்ன? முழு விவரங்களை தெரிந்து கொள்ள தொடர்ந்து படியுங்கள்.  

Written by - RK Spark | Last Updated : Apr 15, 2026, 07:21 AM IST
தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவரும், முன்னணி நடிகருமான விஜய், 2026 சட்டமன்ற தேர்தலை முன்னிட்டு தமிழகம் முழுவதும் தீவிரமாக சூறாவளி பிரசாரம் மேற்கொண்டு வருகிறார். அவர் செல்லும் இடமெல்லாம் லட்சக்கணக்கான தொண்டர்களும் ரசிகர்களும் திரள்வதால், கூட்டத்தை கட்டுப்படுத்தவும் அவருக்கு பாதுகாப்பளிக்கவும் நூற்றுக்கணக்கான பவுன்சர்கள் அல்லது தனியார் பாதுகாவலர்கள் அவருடன் எப்போதும் பயணிக்கின்றனர். சமீபகாலமாக விஜய் பிரசாரத்திற்கு செல்லும் வீடியோக்கள் சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வரும் நிலையில், நெட்டிசன்களின் கவனம் முழுவதும் விஜய்யின் அருகில் வரும் ஒரு குறிப்பிட்ட பவுன்சரின் மீதே பதிந்துள்ளது. அந்த பவுன்சரின் கையில் எப்போதும் ஒரு கருப்பு நிற சூட்கேஸ் இருப்பதே இதற்கு காரணமாகும். "அது என்ன சூட்கேஸ்? உள்ளே பணம் இருக்கிறதா? அல்லது வேறு ஏதேனும் மர்ம பொருட்கள் உள்ளதா?" எனப் பலரும் இணையத்தில் கேள்வியெழுப்பி வருகின்றனர். 

அது சாதாரண சூட்கேஸ் அல்ல!

நெட்டிசன்கள் நினைப்பது போல அந்த சூட்கேஸில் பணமோ, கோப்புகளோ அல்லது விஜய்யின் தனிப்பட்ட பொருட்களோ இல்லை. உண்மையில் அது ஒரு சூட்கேஸ் வடிவில் இருக்கும் பாதுகாப்புக் கவசம் ஆகும். பொதுவாக உலக தலைவர்கள், நாட்டின் பிரதமர், முதலமைச்சர்கள் மற்றும் அதிக அச்சுறுத்தல் உள்ள முக்கிய விஐபி-க்களுக்குப் பாதுகாப்பு வழங்கும் கமாண்டோக்களின் கைகளில் இந்த பிரத்யேக சூட்கேஸை பார்க்க முடியும். அதையே தான் தற்போது விஜய்யின் பாதுகாப்பிற்காக அவரது பவுன்சர்களும் கையில் வைத்துள்ளனர். 

எப்படி செயல்படும்? எதற்காக பயன்படுகிறது?

இந்த சூட்கேஸ் கெவ்லர் எனப்படும் மிக உறுதியான புல்லட் ப்ரூஃப் மெட்டீரியலால் ஆனது. யாராவது எதிர்பாராத விதமாக துப்பாக்கியால் சுட முயன்றால், பவுன்சர் உடனடியாக சூட்கேஸில் உள்ள ஒரு பட்டனை அழுத்துவார். கண்ணிமைக்கும் நேரத்தில் அந்த சூட்கேஸ் பெரிய ஷீல்டு போல விரிவடைந்து, துப்பாக்கி குண்டுகளிலிருந்து விஜய்யை முழுமையாக காப்பாற்றும். பிரசாரக் கூட்டங்களில் விஜய்யை காணும் ஆர்வத்தில் ரசிகர்கள் பல நேரங்களில் பூக்கள், துண்டுகள், அல்லது தற்செயலாக ஏதேனும் கடினமான பொருட்களை மேடையை நோக்கி வீசுவதுண்டு. இதுபோன்று மேடையை நோக்கி வீசப்படும் பொருட்களிலிருந்து விஜய்யைக் காப்பாற்ற இந்த ஷீல்டு பயன்படுகிறது. சில மேம்படுத்தப்பட்ட பேலிஸ்டிக் சூட்கேஸ்களுக்குள், பாதுகாப்பிற்கான ரகசிய கருவிகள் மற்றும் ஆயுதங்களும் வைத்திருக்கும் வசதி இருக்கும். எந்தவொரு இக்கட்டான சூழ்நிலையிலும் விஐபியை பாதுகாப்பாக அழைத்து செல்ல இது பெரிதும் உதவுகிறது. 

பாதுகாப்பு அதிகரிப்பு ஏன்?

தவெக தலைவர் விஜய் தற்போது முழுநேர அரசியல்வாதியாக மாறிவிட்டதால், அவரது உயிருக்கான அச்சுறுத்தல்களும் அதிகரித்துள்ளன. சமீபத்தில் காரைக்குடியில் நடந்த பிரசாரத்தின் போது, விஜய்யின் வாகனத்தை நோக்கித் தொண்டர்கள் முண்டியடித்துக்கொண்டு வந்ததால், பவுன்சர்கள் கூட்டத்தை கால்களால் மிதித்து அப்புறப்படுத்திய வீடியோ வெளியாகி பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது. அதேபோல திருச்சி விமான நிலையத்திலும் பத்திரிகையாளர்களுக்கும் பவுன்சர்களுக்கும் இடையே தள்ளுமுள்ளு ஏற்பட்டது.

இதுபோன்ற நெருக்கடியான சூழல்களையும், கூட்ட நெரிசலால் ஏற்படக்கூடிய அசம்பாவிதங்களையும் சமாளிக்கவே, விஜய்யின் பாதுகாப்புப் படையினர் இந்த பேலிஸ்டிக் சூட்கேஸ் போன்ற அதிநவீனப் பாதுகாப்பு உபகரணங்களை கையில் ஏந்தியபடி வலம் வருகின்றனர். எனவே, அந்த சூட்கேஸ் விஜய்யின் உயிருக்கு அரணாக செயல்படும் ஒரு நவீனக் கவசமே தவிர, வேறு எந்த மர்மமும் அதில் இல்லை என்பதே நிதர்சனமான உண்மை!

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

1. தவெக தலைவர் விஜய் பிரசாரத்திற்கு செல்லும்போது அவரது பவுன்சர்கள் கையில் ஏன் எப்போதும் ஒரு கருப்பு சூட்கேஸை வைத்திருக்கிறார்கள்?

அந்தக் கருப்பு சூட்கேஸ் சாதாரண பொருட்களை வைக்கும் பை கிடையாது. அது 'பேலிஸ்டிக் பிரீஃப்கேஸ்' என்று அழைக்கப்படும் ஒரு அதிநவீன புல்லட் ப்ரூஃப் கவசமாகும். பொதுக்கூட்டங்களில் எதிர்பாராத விதமாக ஏதேனும் துப்பாக்கிச் சூடோ அல்லது வேறு ஏதேனும் தாக்குதலோ நடந்தால், உடனடியாக அந்த சூட்கேஸை ஒரு பெரிய ஷீல்டு போல விரித்து விஜய்யின் உயிரைப் பாதுகாக்கவே பவுன்சர்கள் அதனை எப்போதும் கையில் வைத்துள்ளனர்.

2. இந்த பேலிஸ்டிக் சூட்கேஸ் எப்படிச் செயல்படுகிறது?

பார்ப்பதற்கு எடை குறைவான பை போலத் தோற்றமளிக்கும் இந்த சூட்கேஸிற்குள், 'கெவ்லர்' எனப்படும் மிக உறுதியான புல்லட் ப்ரூஃப் மெட்டீரியல் இருக்கும். ஆபத்து நேரத்தில் ஒரு பட்டனை அழுத்தினால், அது தலை முதல் மார்பு வரை பாதுகாக்கும் ஒரு பெரிய கவசமாக விரிவடைந்து, எவ்வளவு வேகமாக வரும் துப்பாக்கிக் குண்டுகளையும் தடுத்து நிறுத்திவிடும்.

3. விஜய்க்கு ஏன் இவ்வளவு கடுமையான பாதுகாப்பு வளையம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது?

விஜய் தற்போது ஒரு மாபெரும் அரசியல் கட்சியின் தலைவராக உருவெடுத்துள்ளதால், அவர் செல்லும் இடமெல்லாம் கட்டுக்கடங்காத கூட்டம் முண்டியடிக்கிறது. சில நேரங்களில் ரசிகர்கள் மற்றும் தொண்டர்கள் அவரது வாகனத்தில் ஏறுவதும், பொருட்கள் மேடையை நோக்கி வீசப்படுவதும் நடக்கிறது. இதுபோன்று கூட்ட நெரிசலால் ஏற்படும் அசம்பாவிதங்களையும், அச்சுறுத்தல்களையும் தடுத்து விஜய்யை பாதுகாப்பாக அழைத்துச் செல்லவே இவ்வளவு கடுமையான பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன. 

