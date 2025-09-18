English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

அசம்பாவிதம் ஏற்பட்டால் யார் பொறுப்பேற்பது? தவெக விஜய்க்கு நீதிபதிகள் சரமாரி கேள்வி!

தலைவராகிய நீங்கள்தான் கூட்டத்தை கட்டுப்படுத்த வேண்டும். உயரமான இடங்களில் ஏறி நின்று அசம்பாவிதம் ஏற்பட்டால் யார் பொறுப்பேற்பது? என்று உயர்நீதிமன்ற நீதிபதிகள் தவெக தலைவர் விஜய்க்கு கேள்வி எழுப்பினர்.   

Written by - R Balaji | Last Updated : Sep 18, 2025, 03:37 PM IST

அசம்பாவிதம் ஏற்பட்டால் யார் பொறுப்பேற்பது? தவெக விஜய்க்கு நீதிபதிகள் சரமாரி கேள்வி!

2026 சட்டமன்ற தேர்தலை நோக்கி பயணித்து வரும் தமிழக வெற்றிக் கழக தலைவர் விஜய் கடந்த வாரம் தனது பிரச்சாரத்தை தொடங்கினார். கட்சி தொடங்கி இதுவரை இரண்டு மாநாடுகளை நடித்து முடித்துள்ள விஜய், தற்போது மக்களை சந்திக்க களத்தில் இறங்கி உள்ளார். ஒவ்வொரு வாரமும் சனிக்கிழமைகளில் விஜய் மக்களை சந்திக்க உள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. முதலாவதாக கடந்த வாரம் செப்டம்பர் 13ஆம் தேதி திருச்சி, அரியலூர் பகுதிகளில் மக்களை சந்தித்து பிரச்சாரம் மேற்கொண்டார். 

இந்த வாரம் சனிக்கிழமை விஜய் மயிலாடுதுறையில் பிரச்சாரம் செய்ய இருக்கிறார். தவெக பிரச்சாரத்திற்கு காவல்துறை பல்வேறு கடுமையான நிபந்தனைகளையும் கட்டுப்பாடுகளையும் விதிப்பதாக அக்கட்சியினர் குற்றம்சாட்டுகின்றனர். திருச்சி, அரியலூர் பிரச்சாரத்தின்போது கூட காவல்துறை 23 கட்டுப்பாடுகளை விதித்திருந்தது. இந்த நிலையில், தவெக தரப்பில் இருந்து சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் மனு ஒன்று தாக்கல் செய்யப்பட்டது. 

அந்த மனுவில், தமிழக வெற்றிக் கழக தலைவர் விஜய்யின் திருச்சி பிரச்சார கூட்டத்திற்கு கடுமையான நிபந்தனைகளுக்கு பிறகே காவல்துறை அனுமதி வழங்கியது. மற்ற அரசியல் கட்சிகளின் பொதுக்கூட்டம், பேரணிகளுக்கு கடுமையான நிபந்தனைகள் ஏதும் விதிக்கப்படுவதில்லை. தமிழக வெற்றி கழகத்திற்கு மட்டுமே பாரபட்சமான கடுமையான நிபந்தனைகள் விதிக்கப்படுகின்றன. கடைசி நேரத்தில் கடும் நிபந்தனைகளுடன் அனுமதி வழங்கப்படுகிறது.

சென்னையில் சிறை மரணத்துக்கு எதிராக தவெக சார்பில் நடந்த தர்ணா, கோவையில் நடைபெற்ற வாக்குச்சாவடி பூத் ஏஜெண்ட் கூட்டம், விக்கிரவாண்டி, மதுரையில் நடைபெற்ற மாநில மாநாடுகள் என எதிலும் எந்தவித அசம்பாவிதங்களும் ஏற்படவில்லை. மேலும், சட்டம் ஒழுங்கு பாதிக்கப்படாமல் அமைதியான முறையிலும் அவை நடத்தப்பட்டன.

தமிழகம் முழுவதும் விஜய் டிசம்பர் 20 ஆம் தேதி வரை சனி, ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் அரசியல் பிரச்சாரம் மேற்கொள்ள உள்ளார். இதற்கு அனுமதி வழங்க காவல்துறையிடம் மனு அளித்துள்ளோம். மற்ற அரசியல் கட்சிகளுக்கு அளிக்கும் நிபந்தனைகளை போலவே, தமிழக வெற்றி கழகத்தின் பிரச்சார கூட்டத்துக்கும் தமிழகம் முழுவதும் அனுமதி வழங்க காவல்துறைக்கு உத்தரவிட வேண்டும்.

இதுதொடர்பாக செப்டம்பர் 9 மற்றும் 15ஆம் தேதிகளில் காவல்துறை இயக்குநருக்கு தவெக சார்பில் விண்ணப்பம் அளிக்கப்பட்டது. ஆனால், அதன் மீது எந்தவொரு பதிலும் இதுவரை வரவில்லை. எனவே, எங்கள் மனுவை பரிசீலித்து உரிய அறிவுறுத்தலை போலீசாருக்கு வழங்க வேண்டும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த நிலையில், இவ்வழக்கு இன்று விசாரணைக்கு வந்தது. தலைவராகிய நீங்கள்தான் கூட்டத்தை கட்டுப்படுத்த வேண்டும். உயரமான இடங்களில் ஏறி நின்று அசம்பாவிதம் ஏற்பட்டால் யார் பொறுப்பேற்பது? தொண்டர்களை கட்சி தலைவர் ஒழுங்குபடுத்த வேண்டாமா? திருச்சி தவெக கூட்டத்தின்போது சேதப்படுத்திய பொது சொத்துக்களுக்கான இழப்பீட்டை வசூலிக்காவிட்டால் நீதிமன்றம் தலையிடும்." என்று கேள்வி எழுப்பிய நீதிபதிகள் அனைத்து கட்சிகளுக்கும் பொருந்தும் வகையில் விதிகளை வகுக்கவும் பொதுசொத்தை சேதப்படுத்தினால் அதற்கான இழப்பீட்டை வசூலிக்கவும் விதிகளை வகுக்க உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டது. மேலும், வழக்கு விசாரணை வரும் 24ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்து உத்தரவிட்டனர். 

About the Author
tvk vijayMadras High CourtJudges question to vijaytvk vijay campaign

