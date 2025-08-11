English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ராகுல் காந்தி கைது: உடனே பொங்கிய விஜய்... சைலன்ட் மோடில் ஸ்டாலின்

TVK Vijay: ராகுல் காந்தி கைதுக்கு தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் கண்டனம் தெரிவித்திருப்பது தமிழக அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Aug 11, 2025, 03:32 PM IST
  • ராகுல் காந்தி இன்று டெல்லியில் கைது
  • வாக்காளர் பட்டியல் முறைகேடை எதிர்த்து ராகுல் பேரணி
  • தேர்தல் நியாயமாக நடைபெற வேண்டும் - விஜய்

ராகுல் காந்தி கைது: உடனே பொங்கிய விஜய்... சைலன்ட் மோடில் ஸ்டாலின்

TVK Vijay Condemns Rahul Gandhi Arrest: பீகார் வாக்காளர் பட்டியலில் தேர்தல் ஆணையம் சிறப்பு தீவிர திருத்தம் மேற்கொள்வதற்கும், வாக்காளர் பட்டியலில் பல்வேறு முறைகேடுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டதாகவும் கூறி அதற்கு கண்டனம் தெரிவித்து டெல்லியில் இன்று எதிர்க்கட்சிகளின் எம்.பி.க்கள் பேரணி மேற்கொண்டனர்.

Rahul Gandhi: ராகுல் காந்தி கைது

நாடாளுமன்ற வளாகத்தில் இருந்து தேர்தல் ஆணையம் நோக்கி 25 கட்சிகளைச் சேர்ந்த 300 எம்.பி.க்கள் பங்கேற்ற இந்த பேரணி மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி தலைமையில் நடைபெற்றது. இந்த பேரணியில் தமிழ்நாட்டின் திமுக, காங்கிரஸ், கம்யூனிஸ்ட் உள்ளிட்ட கட்சிகளின் எம்.பி.க்கள் பங்கேற்றனர்.  தொடர்ந்து அதிகமானோர் பேரணியில் பங்கேற்றதால் நாடாளுமன்ற வளாகத்திலேயே இரும்பு கம்பிகள் அமைத்து போலீசார் தடுத்து நிறுத்தினர். தொடர்ந்து தடுப்புகளை தகர்த்து பேரணி முன்னேறியதை தொடர்ந்து ராகுல் காந்தி உள்ளிட்ட பலரையும் டெல்லி போலீசார் கைது செய்தனர்.

TVK Vijay: ராகுல் கைது... விஜய் கண்டனம்...

ராகுல் காந்தி கைதானது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி வந்த நிலையில் அவரது கைதுக்கு கண்டனம் தெரிவித்து தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளார். இதுகுறித்து விஜய் வெளியிட்ட அந்த அறிக்கையில், "சுதந்திரமான மற்றும் நியாயமானத் தேர்தலை வலியுறுத்தியும், பீகார் வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்புத் தீவிர திருத்தத்துக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்தும் டெல்லியில் இன்று நாடாளுமன்ற வளாகத்தில் இருந்து தலைமைத் தேர்தல் ஆணையம் நோக்கி மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி தலைமையில் ஊர்வலமாகச் சென்ற நாடாளுமன்ற எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்கள் கைது செய்யப்பட்டது கடும் கண்டனத்திற்குரியது" என குறிப்பிட்டுள்ளார்.

TVK Vijay: சுதந்திரமான, நியாயமான தேர்தல்

தொடர்ந்து, "கடந்த டிசம்பர் மாதம் நடைபெற்ற 'எல்லோருக்குமான தலைவர் அம்பேத்கர்' புத்தக வெளியீட்டு விழாவில் பேசியபோது, 'நம் நாடு முழு வளர்ச்சியை அடைய வேண்டும் என்றால் ஜனநாயகம் காக்கப்பட வேண்டும். அப்படி ஜனநாயகம் காக்கப்பட வேண்டும் என்றால் அரசியலமைப்புச் சட்டம் காக்கப்பட வேண்டும். அதற்கான பொறுப்பும் கடமையும் நம் ஒவ்வொருவரிடமும் இருக்க வேண்டும். ஜனநாயகத்தின் ஆணிவேர் சுதந்திரமான மற்றும் நியாயமானத் தேர்தல்' (Free and Fair Election) என்று அப்பொழுதே ஆணித்தரமாகத் தெரிவித்திருந்தோம். அத்தோடு, தேர்தல் ஆணையர்கள் ஒருமித்த கருத்தோடு தேர்ந்தெடுக்கப்பட வேண்டும் என்றும் கூறியிருந்தோம்" தங்களின் நிலைப்பாட்டை அறிக்கையில் நினைவுக்கூர்ந்தால்.

TVK Vijay: விஜய் வேண்டுகோள்

அந்த அறிக்கையில், "மேலும், பீகாரில் வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்புத் தீவிரத் திருத்தம் நடைபெற உள்ளதாகத் தகவல் வெளியானதும், அந்த நடைமுறையானது ஜனநாயக உரிமைகளைக் கேள்விக்குறியாக்கும் என்று, தமிழ்நாட்டில் இருந்து தமிழக வெற்றிக் கழகம்தான் முதன்முதலாகக் குரல் எழுப்பியது.

ஏற்கெனவே நாம் கூறியது போல, அனைவருக்கும் நம்பிக்கை ஏற்படும் விதமாக, ஜனநாயகத்தைக் காக்கும் வகையில் சுதந்திரமான மற்றும் நியாயமான முறையில் தேர்தல் (Free and Fair Election) நடைபெறுவது உறுதி செய்யப்பட வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன்" என தேர்தல் ஆணையத்திற்கு கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

TVK Vijay: முக்கியத்துவம் பெறும் விஜய் அறிக்கை

ராகுல் காந்தி கைதுக்கு இன்னும் தமிழ்நாடு முதலமைச்சரும், திமுக தலைவர் ஸ்டாலினே கண்டனம் தெரிவிக்காத நிலையில், தவெக தலைவர் விஜய் உடனே ராகுல் காந்தி கைதுக்கு கண்டனம் தெரிவித்திருப்பது தமிழ்நாட்டு அரசியலில் பெரும் பரபரப்பை உண்டாக்கி உள்ளது. ராகுல் காந்திக்கு ஆதரவாக விஜய் காய் நகர்த்துவது மூலம் விஜய், இப்போதே எதிர்கால அரசியல் கணக்குகளை திட்டமிட்டு வகுப்பதாக கூறப்படுகிறது. வரும் ஆகஸ்ட் 12ஆம் தேதி தவெகவின் 2வது மாநில மாநாடு இருக்கும் வேளையில், விஜய்யின் இந்த அறிக்கை முக்கியத்துவம் பெற்றுள்ளது. 

